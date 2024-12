Lidem leží peníze ladem, nepřinášejí nic jim ani ekonomice, říká spoluzakladatel eDO

Jak byste popsali začátky vaší společnosti a jaké momenty považujete za zásadní pro její současnou podobu?

Richard Procházka (RP): Především jsme si uvědomovali, že každá finanční skupina, která se zaměřuje i na retail, potřebuje silnou poradenskou síť, takže to byl od počátku jeden z hlavních stavebních kamenů. Naším jádrem jsou finance, reality a investice s důrazem na komplexní majetkové poradenství. Postupně do skupiny přidáváme další služby a nástroje s vysokou přidanou hodnotou pro naše klienty. Pokud tyto činnosti fungují dobře společně, tak je spokojený klient. A to je pro nás zásadní.

Jan Hlousek (JH): Od začátku jsme věděli, že nechceme být jen další firmou na trhu. Dobře nás vystihuje, že jsme zdravě drzí. Každý jsme jiný, ať už my dva, nebo další osobnosti naší skupiny. Umíme spolu mluvit a vzájemně se doplňujeme. Dalo by se říct, že eDO charakterizuje rovnováha mezi svobodou jednotlivce a danými pravidly. Vítáme rozvoj individuality, ale ctíme, že klíčová hodnota eDO je jednotná úroveň služby a kvalita celku.

Lze zajistit kvalitu služeb, jestliže neustále narůstá počet spolupracovníků?

JH: To je zásadní otázka, kterou si musí klást každá společnost našeho typu. Dlouhodobě loajální klient je alfa omega. Právě proto se typologicky řadíme mezi společnosti se strukturálním systémem řízení, u kterého vnímáme největší možnost ovlivnit kvalitu poskytované služby. V průběhu času jsme rozvinuli celou řadu kontrolních mechanismů, jak na ni v regionech dohlédnout. Kontrola a případná náprava je ale vždy reaktivní záležitost.

Klíčová je prevence, což v našem případě znamená mít na palubě správné lidi, s podobnými hodnotami, kteří vnímají v dlouhodobosti a kvalitě smysl. To není v často rychloobrátkové obchodní branži jednoduché zadání. Obchodníka budeme ke kvalitě těžko nutit, buď její potřebu cítí, nebo ne. My ho k ní můžeme skrze pravidla trpělivě vést, a pokud je porušuje, rozloučíme se s ním.

Vaše rozhodnutí přeměnit Skupinu eDO na holding a zapojit desítky nových akcionářů je poměrně zásadní. Co vás k tomu kroku vedlo a co si od něj slibujete?



RP: Vytvoření holdingu a přizvání nových akcionářů bylo logickým vyústěním první etapy naší cesty. Během několika let jsme si vybudovali stabilní pozici na realitním a finančním trhu, kterou chceme dál posilovat. Mezi naše nové akcionáře patří výhradně lidé zevnitř eDO – klíčové osobnosti z naší poradenské sítě, které nám pomohly holding rozšířit do současné velikosti. Víc hlav víc ví a každý z nových akcionářů má prostor nás posunout dál.

JH: Akcionáři jsou s námi na palubě plnohodnotně, všichni drží stejný typ akcií jako my s Richardem. Věříme v rozvoj zevnitř. Každý, kdo pracuje na svém, cítí větší odpovědnost. Noví akcionáři mohou v budoucnu přicházet s vlastními nápady a některé z nich mohou mít potenciál pro rozvoj celé skupiny eDO. Spojuje nás vzájemná důvěra a stejné hodnoty. Chápeme, že jádrem naší služby je spokojený klient a dobré mezilidské vztahy.

Jak se Skupina eDO za dobu svého působení proměnila? Do jakých oblastí dnes zasahujete a jak úspěšně?

JH: Naše vize se postupně přetavily v konkrétní úspěchy. Letos atakujeme hranici 500 milionů korun v konsolidovaném provizním obratu a máme téměř 500 obchodníků. Růst, obrat a zisk jsou pro nás důležité, ale vždy je vnímáme jako výsledek důvěry lidí ve firmu, poradce a jejich služby.

RP: Skupina není „jen“ poradenská síť, ale propojená struktura služeb jako funkční ekosystém. V základu zprostředkováváme produkty třetích stran a tam, kde na trhu chybí z pohledu klienta vhodná alternativa, jsme přišli s vlastním řešením – například s nemovitostním fondem FutureX1 či vývojářskou firmou. Celkově operujeme s hodnotou přes dvě miliardy korun a rosteme dvojciferným tempem.

Říkáte, že v centru vašeho podnikání je majetkové poradenství. Jakou roli v něm hrají nemovitosti?

RP: Zásadní. Lze se na ně dívat i optikou jedné z kategorií aktiv. Či, chcete-li, investiční příležitosti pro klienty.

JH: Finance a nemovitosti tvoří jeden provázaný celek – majetek. To není na trhu žádná novinka, pochopilo to více společností. Náš přístup je originální v tom, jak úzce a efektivně naši finanční poradci a realitní makléři spolupracují. A jak kvalitní službu tak zákazníkům společně poskytují. Věříme v tandem. Na trhu se říká, že poradci a makléři jsou každý jiný “živočišný druh”. Nám se podařilo zkombinovat jejich obchodní pohledy tak, aby pro klienta hledali komplexní řešení a vzájemně se doplňovali. Vytvářet takto kombinované obchodní týmy nám v praxi velice dobře funguje a mám z toho radost.

Jak aktuálně vnímáte situaci na českém finančním trhu? Vidíte v něm stále prostor pro růst?

RP: Český trh finančního poradenství je vysoce konkurenční. V pojišťovnictví a bankovnictví patříme mezi vyspělé trhy, inovace v těchto oblastech by ale byla na samostatné dlouhé povídání. Oblast investic sice nabírá na značných obrátkách, ale stále má velký rozvoj před sebou. Lidé mají značné množství prostředků, které nic nepřináší ani jim, ani ekonomice.

JH: Potenciální klient je stále náročnější a vzdělanější, což klade vysoké nároky na společnosti v oboru. Úspěšná firma musí naplnit čtyři zásadní předpoklady: kvalifikované profesionály, kteří sami dělají, co druhým radí; efektivní práci s daty a informacemi o klientech; využití moderních CRM systémů a aplikací, které umožňují dlouhodobý servis; a kompletní produktovou nabídku producentů. Pouze za těchto podmínek může poradce získat důvěru klienta a zajistit jeho loajalitu.

Jak se vypořádáváte s konkurencí na tak saturovaném trhu?

JH: Uvažujeme-li o trhu jen z pohledu finančního a realitního zprostředkování, je pravda, že konkurence je na českém trhu veliká. Bereme to jako fakt, nebojujeme s ní, spíše ji po očku sledujeme. Naši pozornost zaměřujeme dovnitř firmy, sami na sebe. Sázíme na dlouhodobost a komplexní službu. Na trhu je mnoho lidí, kteří mají stejný pohled jako my a jsem rád, že se k nám postupně přidávají.

Kam váš obor posouvají nové technologie? Nenahradí člověka?

RP: Nové technologie dnes často vnímané jako AI nejsou tak nové, jak jsou dnes prezentovány, snad vyjma nových jazykových modelů. Ale jejich využití se skutečně značně rozšiřuje. My máme v rámci skupiny již více než rok vybudovanou firmu, která se intenzivně zabývá využitím AI v naší oblasti. Myslím, že technologie by mohly značně přispět v rozvoji mnoha služeb naší oblasti, ale zdaleka nejen v ní. Nesmíme se ale domnívat, že tyto technologie za nás vše vyřeší. AI, resp. strojové zpracování dat, umí odpovědět na řadu otázek a roztřídit data daleko lépe než člověk, ale než zainvestujete větší prostředky např. do investice, budete se stejně chtít poradit s člověkem, odborníkem. Co lze považovat za výhodu, pokud se správně uchopí, je to, že nás AI učí kritickému myšlení.

Kam plánujete skupinu eDO posunout v dalších letech?

RP: S mírnou nadsázkou bych řekl, že nejsme ani v polovině naší cesty. Trh má velký potenciál v investicích, zajímavých investičních produktech a kvalitních poradenských službách. Budeme dál rozšiřovat náš ekosystém a stále intenzivněji využívat technologie. Denně interně používáme vlastní aplikaci Wealth Management a uvažujeme, že bychom ji jednou nabídli veřejnosti. Ať může každý přemýšlet nad svým majetkem a učit se s ním pracovat. Máme za sebou založení prvního investičního fondu a v budoucnu plánujeme vznik dalších podobných projektů. Nyní uvažujeme nad rozjezdem vlastních developerských a technologických projektů.

JH: Máme apetit k dalšímu růstu, o kterém nepochybujeme, ale nechceme růst za každou cenu. Na prvním místě budeme rozvíjet hodnotu naší skupiny, našeho brandu i služby.

Jaké hodnoty považujete ve vašem podnikání za nejdůležitější a jak se promítají do vašeho přístupu ke společenské odpovědnosti?

JH: Naší nejvyšší hodnotou je integrita. To, co říkáme, skutečně děláme. Integrita je zásadní jak dovnitř firmy, tak směrem ke klientům. Vystihuje nás nenátlaková komunikace. Nejsme prodejci, kteří dělají sales produktů – jsme poradci a pomáháme klientům dlouhodobě dosahovat jejich cílů. Dovnitř firmy se tato filozofie promítá do stylu leadershipu, kde stavíme na zdravém sebevědomí, respektu a schopnosti naslouchat.

RP: Hodnoty, které vytváříme, nevytváříme jenom pro sebe. Pokud budete plody své práce užívat a ostatní se na Vás budou jen dívat, myslíte, že Vás to udělá šťastným? My si to nemyslíme. Uzavřeli jsme první fázi rozvoje, a to nám nyní dává i povinnost podporovat dobré věci z hlediska skupiny. Proto zakládáme nadační fond, do kterého bychom chtěli nejen jako všichni akcionáři, ale ideálně i všichni naši poradci, pravidelně odkládat část našich příjmů, které budeme investovat do dobrých věcí. Předpokládáme, že výnosem z této investice bude štěstí a radost druhých.