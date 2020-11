Lidstvo bude dál bohatnout, investory čekají nové příležitosti, soudí Borovička z BHS Real Estate | E15.cz

I za krize je pro investory dobré zachovat klid, protože dříve či později se i s koronavirovou krizí popasujeme. To si myslí Pavel Borovička, jednatel nemovitostních společností BHS Real Estate Fund SICAV, a dodává: „Pokud jde o investice, věřím, že v horizontu několika let se ekonomiky vzpamatují, a dokonce si myslím, že jejich růstový potenciál může být ještě vyšší, než byl třeba před dvěma lety.“

Koronavirová pandemie zásadně ovlivnila ekonomiku České republiky. Některé sektory skomírají, jiným se ale daří. Jaká je situace v případě nemovitostí a společnosti BHS?

K nemovitostním společnostem, které jsme už měly, což byl Oregon House v Praze a Orchard v Ostravě, nám přibyla další budova, a to Hamburk Business Center v Plzni. To je úplně nová budova, má 7 700 metrů čtverečních pronajímatelné plochy, 88 parkovacích míst a je na strategickém místě, kousek od plzeňského Hlavního nádraží. Tuto transakci jsme provedli v červnu letošního roku, ale už se nám přihlásilo několik možných nájemníků, je dnes obsazená ze 75 procent a pokud to bude mít vše správný spád, tak nebude problém jí celou obsadit. Navzdory situaci, která vznikla kvůli koronaviru, jsme spokojení.

Proč je ale zájem o kanceláře právě teď, když slyšíme ze všech stran tak znepokojivé zprávy?

Jsou to krásné kanceláře, je to jiné prostředí, je to určené pro firmy, které chtějí oslovit nové zaměstnance a je to ojedinělá příležitost. V Plzni velmi netradiční nabídka. Ani koronavirus v tomto směru neznamená konec světa, protože po čase se opět zjistí, že firmám stále chybí zaměstnanci a budou je muset znovu nabírat. Předpokládám, že v několika následujících letech bude pořád nedostatek lidí. Ti schopní a šikovní si budou navíc vždy vybírat práci nejenom podle toho, jaký dostanou plat, ale i v jakém pracují prostředí.

Co musí být v tomto směru splněno, aby se člověk rozhodl přesně podle místa, kde bude pracovat?

Je v tom kombinace různých věcí, které se musí naplnit. Máme s tím letitou zkušenost už od jiných pronajímatelů v budovách, které spadají pod BHS Real Estate Fund. Kdo má lepší a reprezentativnější kanceláře, kdo je dopravně dostupnější a modernější, většinou sežene i lepší zaměstnance a spolupracovníky. S lepší kanceláří byznys funguje jinak, to není žádné tajemství. A především ve městech je dobré mít kanceláře na dopravně velmi dobře dostupném místě, to je základ úspěchu.

Jenže dnes se hodně hovoří o home office. To by popíralo to, o čem hovoříte.

Ano, dnes se všude propaguje home office. Každá firma to ale řeší jinak. Někteří majitelé firem to využijí a sníží si redukcí pronajímaných prostor náklady. Další ale chtějí, aby jejich týmy, až se situace uklidní, pracovaly dál společně a potkávaly se, protože to prokazatelně přináší lepší výsledky. Jeden majitel velké firmy mi například říkal: „Potřebuji se několikrát denně projít po chodbě v práci, a pokud tam slyším třikrát za sebou jméno stejného klienta, tak vím, že mě čekají dvě věci – buď to bude super byznys, nebo super průšvih. Chci o obojím vědět. A to na home office nezařídíte.“ Některé firmy teď sice mají home office, ale to jsou především bezpečnostní a zdravotní důvody. Co tím chci říct? Že jen uvidíme, jak bude home office fungovat za dva roky, protože si nemyslím, že to bude taková sláva, jako dnes. Kontakt s lidmi se nedá nahradit. Z home office dobře nového člověka nezaučíte, o tom pochybuji. Proto očekávám i u kancelářských budov postupný návrat k normálu. Je to letitá a ověřená zkušenost.

Vycházíte i z toho, jak v době koronakrize postupují vaši klienti?

Ano. Na trzích nám v první polovině roku vzrostl počet obchodů a také nám přibývají klienti. Investoři byli totiž připraveni, zejména ti bonitní. A také další investoři začali přemýšlet, jak využít svůj kapitál. Na něčem ušetří, ale dál kupují nemovitosti, berou si hypotéky, investují. Zavětřili příležitost.

BHS nabízí také šest fondů kvalifikovaných investorů? Jak se jim teď daří?

Fungují bez větších problémů, protože jsou nastavené na dlouhodobé horizonty. Například dluhopisový fond měl určitý výkyv, ale pak se to vrátilo v létě na úroveň z února. Ani hodnota fondu na historické automobily, kde je to skutečně běh na velmi dlouhou trať, nebude mít problém s hodnotou. Do normálu se ještě nevrátil od března fond, který je zaměřený na opční obchody, ale i to se postupně mění. Alfou a omegou je při investování do podobných fondů diverzifikace portfolia. Navíc fondy kvalifikovaných investorů nejsou otázkou několika měsíců, ale let.

Přesto, co byste v nastalé situaci poradil investorům. Vzhledem ke krizi ještě více diverzifikovat portfolia?

Obecně je potřeba posuzovat každé portfolio individuálně. Každopádně bych nedělal ukvapená rozhodnutí. Spíše bych se držel dlouhodobých záměrů a vyhnul se snahám o krátkodobé spekulace. Nikdo nemáme křišťálovou kouli a nevíme, jak se situace bude vyvíjet za půl roku či za dva roky. I kdybych si nakrásně myslel, že akciový trh má ještě šanci vyrůst o 30 procent, tak bych nikomu neradil, aby vyprodal všechny své neakciové pozice a vše zainvestoval do akcií. V dlouhodobém horizontu se to může vrátit ve zlém. I za krize je dobré zachovat klid a dříve či později se i s touto situací popasujeme.

A myslíte si, že opatření politiků, nemyslím jenom v Česku, protože i vaši klienti investovali po celém světě, nahrávají tomu, aby se situace na trzích a ve fondech udržela v klidu?

Jednak situaci zásadně ovlivňuje činnost centrálních bank, které různě intervenují. Vlády samozřejmě reagují překotně, protože nikdo podobnou situaci nezažil. Teď jsme všichni chytří, protože víme víc, ale v březnu jsme netušili, co nás čeká. Důležitou otázkou ale je, zda jsme dobře využili čas, který jsme měli mezi první a druhou vlnou nemoci. Tam už mám určité pochybnosti. Další věcí je, jak budou občané i firmy dlouhodobě snášet situaci kvůli šíření Covidu-19. Pokud jde ale o investice, věřím, že v horizontu několika let se ekonomiky vzpamatují, a dokonce si myslím, že jejich růstový potenciál může být ještě vyšší, než byl třeba před dvěma lety.

To jste skutečně velký optimista.

Spíše vycházím z toho, že se investování věnuji mnoho let. Přitom je potřebné si dát pozor na jednu velmi důležitou věc – na přesuny mezi jednotlivými sektory. Ty určitě probíhají. Některé obory oslabí, jiné posílí. Objeví se ovšem mnoho nových dobrých příležitostí. Jen je chce správně a včas využít. Vy se věnujete novinařině a víte, že i ve vašem oboru dochází v posledních dvaceti letech k rychlým změnám, něco bylo oslabeno, ale něco jiného je v oboru na vzestupu. Pro investory je zásadní, že nemohou jen udělat investici a zapomenout na ní, musíte ji oprašovat, případně změnit, vyhledávat nové šance. Lidstvo obecně pořád bohatne a půjde dopředu i přes koronavirus. Kdysi někdo nastoupil do nějaké firmy a byl tam třeba celý život. Dalo se to všechno celkem spolehlivě odhadnout. Jenže pojetí a způsoby práce se neustále mění. Společnosti dnes neustále vznikají, jiné zanikají. Musíte se v tom i při investování lépe orientovat, dostatečně pružně reagovat a správně rozkládat rizika.

Už 11 let má BHS i online obchodování. Jaká to byla právě v době, kdy svět zasáhla pandemie výhoda?

Online obchodování je dnes naprostou samozřejmostí, ale pořád je dost lidí, kteří chtějí mít lidský kontakt a konzultují své obchody. Technologie ale stlačily dolů marže za obchodování, tomu jsme se museli i my přizpůsobit. Přitom každý investor je jiný. Máme klienty, kteří si o všem rozhodují sami. Pak je skupina lidí, kteří sice mají své názory, ale chtějí si je verifikovat s lidmi, kteří jsou každý den na trhu.

Je přesto možné, například kvůli podobným nemocem jako je koronavirus, že přejdou jednou obchody většinově do online světa?

Tomu nevěřím. Všechno nevyřešíte jen po telefonu či od počítače. Přístup k některým věcem se mění a bude se měnit. Technologie v tom sehrají obrovskou roli. Navíc netušíme, co nás v tomto směru čeká. Pořád ale věřím v lidské kontakty, a to jak v obyčejném životě, při podnikání i při investování. Koronavirus lidi posune někam jinam. Budeme více vnímat rizika, která jsme předtím podceňovali. Budeme poučenější. Je potřeba mít proto i při investování oči pořád otevřené. Jak jsem říkal, čekají nás nové příležitosti.