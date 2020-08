Logistika táhla zemi v době krize. Co přijde teď? | E15.cz

Zatímco obchody a kanceláře před pár měsíci zely prázdnotou, logistické areály fungovaly na plné obrátky. Jak vypadala situace v řízení logistických areálů?

Situace byla náročná, přesto si myslím, že ji Češi jako národ zvládli nadprůměrně. Uvolněná místa po zahraničních pracovnících převzali zaměstnanci z oboru gastro, do balíkové logistiky se zapojil každý, kdo měl volné auto, obchodníci dokázali během pár dnů spustit e-shopy, o jejichž zavedení uvažovali několik let. Zásobování potravinami bylo plynulé a nevím o situaci, že by v obchodech chyběl některý sortiment zboží, jako tomu bylo například v Itálii.

Portál sklady.cz kromě vyhledání vhodných průmyslových prostor zajišťuje také logistické služby. Jak k takovému propojení došlo?

Pokud si někdo pronajímá výrobní nebo skladovou halu, je zřejmé, že bude potřebovat dovážet materiál a balit a expedovat hotové výrobky. Nasloucháme našim klientům a z jejich požadavků jsme vyrozuměli, že o propojení na spolehlivého přepravce nebo logistika mají zájem. Exkluzivně spolupracujeme s českou firmou Well Pack, která je aktivní v mnoha evropských zemích. Nájemce tak může dostat vše na jednom místě, od paletizace, balení, dopravy až po kompletní outsourcing logistiky. Well Pack je také specialistou na mytí vratných obalů včetně potravinářských. Tento provoz vyžaduje splnění mnoha náročných hygienických opatření a my jsme rádi, že můžeme klientům nabídnout spolehlivého partnera.

Firmy přemýšlejí o tom, že zredukují pronajaté kanceláře nebo část svých prostor pronajmou. Jaké hlasy zaznívají z trhu průmyslových a logistických areálů?

Během nouzového stavu se ruch na trhu pochopitelně významně utlumil. Potenciální nájemci vyčkávali, prohlídky areálů určených k pronájmu nebyly v tu dobu možné, řada výrobců zastavila či omezila výrobu. Značný růst dynamiky naopak zaznamenal segment e-shopů. Byla to v podstatě jediná oblast, ze které v tu dobu přicházely poptávky. Rostl tlak na zvýšení zásob ve skladu i expedici k zákazníkům, znásobily se objemy zavážky i rozvážky zboží a obchodníci začali narážet na svůj strop.

Co tedy bude dál?

Zjistili, že dosavadní prostory jim nestačí, ať už kapacitně, nebo svým uspořádáním. Navíc v oblasti potravin je třeba hlídat hygienické standardy, dodržovat předepsanou teplotu při skladování potravin a řadu dalších parametrů. Lidé kromě potravin nakupovali ve velkém elektroniku, sportovní náčiní, nábytek a potřeby pro kutily a zahrádkáře, aby využili volný čas buď ke sportu, nebo k úpravám domovů. Nejen ze strany potravinářů tedy přicházela poptávka po zvětšení či úpravě prostor. Rychle museli majitelé prostor reagovat také na požadavky výrobců, kteří během krátké chvíle rozjeli výrobu ochranných štítů a dalších zdravotnických pomůcek. Naši lidé tak řešili atypické situace, kdy se jednání i lhůty pro nastěhování klientů zkracovaly na minimum, zároveň zákazníci žádali velkou flexibilitu, především pokud jde o krátkodobé pronájmy.

Propouštěli jste v některé z vašich společností nebo se k podobnému kroku chystáte?

Naši zaměstnanci tvoří jádro firmy a jsme sehraný tým, kde každý dobře zná svou roli. Ne každý šéf může toto říct a já si svých kolegů velmi vážím. Ustáli jsme společně těžké chvíle, a to bez čerpání jakékoliv vládní pomoci. K propouštění jsme přikročit nemuseli a já pevně věřím, že i v budoucnu situaci ustojíme. Několik našich konkurentů skončilo.

Kam se podle vás bude trh průmyslových nemovitostí posouvat?

Budoucnost vidím jednoznačně v e-commerce. Tento segment rostl už několik let, teď si navíc někteří lidé nakupování přes internet vyzkoušeli poprvé a objevili jeho kouzlo. Obchodníci si uvědomili, že v případě dalších vln pandemií může být jejich e-shop jediným prodejním kanálem. Dá se tedy očekávat, že tato infrastruktura do budoucna dále poroste. Pohled na e-commerce mění i developeři, pro které se nájemci z této oblasti stávají stále důležitějšími obchodními partnery. Portfolia průmyslových nemovitostí, v nichž jsou e-shopy v pronájmu, rostou na ceně a uvědomují si to i investoři.

Jak se to projeví na výstavbě hal?

Sklady e-shopů se budou čím dál tím víc soustřeďovat kolem velkých měst a budou se posouvat blíže k jejich centrům. S tím je potřeba počítat. V potaz by to měla brát města při svém územním plánování. Ne každý brownfield je vhodné proměnit na byty nebo kanceláře. Například lokality blízko nádraží jsou přímo předurčeny k tomu, aby se při jejich revitalizaci počítalo s umístěním menších skladových jednotek. Naopak u výrobních hal je pravděpodobné, že se budou posouvat spíše do regionů. Výrobci půjdou za levnějším nájemným a také za dostupnou pracovní silou, která nechce dojíždět do velkých měst.

Liší se nějak požadavky nájemců z řad e-shopů na vnitřní vybavení hal?

Firmy z oblasti e-commerce mají vyšší požadavky na počet ramp a tzv. vychystávacích prstů pro balíkové přepravce, vyšší nároky na automatizaci a speciální vestavby. Může se to lehce odrazit v pořizovacích nákladech na takovou halu, trh však vidí v e-commerce budoucnost a je připravený vyjít jí vstříc.

Jak se dívají odborníci z oblasti průmyslových nemovitostí na ekologické prvky? Například využití dešťové nebo šedé vody?

V provozech náročných na spotřebu vody je toto téma stále aktuálnější. Developeři mají povinnost vodu zachycenou na pozemku na místě zpracovat, místo aby ji vypouštěli do kanalizace. Voda se buď vsakuje přímo na pozemku, v omezené míře může být využita k zalévání zeleně. Pokud je v hale nájemce s provozem náročným na spotřebu vody, je ideální dešťovou vodu průmyslově využít. Často slyšíme hlasy brojící proti průmyslovým halám, zastavěný pozemek však může s dešťovou vodou pracovat lépe než louka nebo pole. Do pozemku s jílovým podložím se totiž voda nevsakuje, zůstává stát na povrchu nebo rychle odtéká pryč a může způsobit lokální povodně. Šetrná průmyslová výstavba tak může být přidanou hodnotou, která z hlediska nakládání s vodou přispívá k ochraně naší krajiny.