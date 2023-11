Lovec světových investičních příležitostí Juraj Krúpa přichází do Česka | e15.cz

České mediální vody rozvířil teprve třicetiletý investor ze Slovenska. Důvodem byla spekulace na pokles akcií amerického slevového portálu Groupon, kterou se snaží vzkřísit česká investiční skupina Pale Fire Capital. Díky shortování si přišel na výnos více než 50 procent během pár měsíců. Nejnovější úspěch si zapsal investicí do Activision Blizzard, kterou posléze odkoupil Microsoft. Zkušenosti s investováním získal především na burze v rámci veřejně obchodovatelných společností typu Amtrust, Manchester United, Facebook či Kraft Heinz. Své analytické schopnosti a porozumění trhu přináší tento kapitálový investor i do České republiky.

„Vystudoval jsem University of Essex odbor Business a Finance Management. Následovaly různé stáže v oboru, než jsem začal působit v Evropském dvoře auditorů v Lucemburku. Poté jsem se vrátil do Bratislavy, kde jsem se v Penta Investments Limited účastnil projektu Skypark. Netrvalo to dlouho a cesta mě zavedla do Paříže, kde jsem dostudoval český ekvivalent magisterského titulu v Paris School of Business. Další rok mého života jsem působil v Londýně ve švýcarské bankovní skupině Swissquote,“ popisuje svou pracovní cestu Juraj Krúpa.

Následné kroky zavedly Krúpu do Prahy jako analytika a manažera portfolií ve firmách kolem Krupa Global Investments a následně jako jednatele a akcionáře. V našem prostředí tedy není žádným nováčkem.

„Historicky jsem měl k České republice vždy blízko, nejvíce k Praze, kde jsem trávil spoustu času. Kromě toho, že je to nádherné město, tak se tu cítím opravdu komfortně. Naprosto zde chybí bariéra, kterou vnímám při práci v jiných zemích,“ řekl Krúpa, který byl ale doteď spíše cizincem pro místní investiční trh a zároveň dodal důvod, proč se na Česko nově zaměřil. „Z obchodního hlediska je tu přirozenější a otevřený trh. Investoři se v tom, co dělají, orientují a vyznají. Vím, že je zde velký potenciál, ať už na kapitálovém trhu či přímo na burze. Zároveň si dovolím říct, že i já a má společnost AJ Investments disponujeme velice atraktivními příležitostmi pro případné investory.“

Je to právě soukromá investiční společnost AJ Investments, prostřednictvím které poslední roky Krúpa investuje s primárním zaměřením na oblast opportunity byznysu. Mezi nejnovější úspěch patří investice do světově známých videoherních gigantů Activision Blizzard nebo Ubisoft Entertainment. V případě první investice se jednalo velice rychle o zásah do černého, protože firmu Activision Blizzard převzal za bezmála 70 miliard dolarů v říjnu Microsoft. Ostatně nejen oblast e-sportu a gamingu má Juraj Krúpa zanalyzované do hloubky.

„Ohledně našeho investování či prodeje na krátko v rámci českých společností mohu prozradit zatím jediné, někdy stačí pouze počkat na tu správnou konstelaci hvězd,“ usmívá se Juraj Krúpa, který se do budoucna vidí jako investor na kapitálovém trhu, protože moc dobře ví, jak zajímavě zhodnotit peníze firem i ostatních investorů. Vlastní investice chce postupně sloučit do fondové struktury, jenž bude působit jako hedge fund po vzoru Velké Británie nebo Spojených států amerických.

Mimo silný zájem o Českou republiku se nyní Juraj Krúpa angažuje například ve švýcarské společnosti GAM Holding AG, kde aktuálně drží téměř tříprocentní podíl. Tato nezávislá společnost spravuje aktiva ve výši 75 miliard dolarů, a právě prochází restrukturalizací vedení i představenstva. Nová strategie ponořit se více do hedge fund byznysu by mohla GAMu přinášet lepší marže, což může dle Krúpy znamenat až několikanásobné navýšení hodnoty společnosti v horizontu několik let.