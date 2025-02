Mezi akciovými fondy loni zabodovaly ty, které jsou zaměřené na Japonsko

Přestože loňský rok přinesl na trzích opět růst, podle investiční analytičky společnosti Swiss Life Select Petry Hrdličkové nebyl bez výzev. „Zatímco americké akcie těžily z odolnosti tamní ekonomiky a silné spotřebitelské poptávky, v Evropě byl vývoj méně jednoznačný, protože trhy čelily větší nejistotě v důsledku zpomalujícího růstu a regulatorních změn,“ uvedla.

Získat nadvýnos na nejpopulárnějším a největším trhu v USA je podle vedoucího produktového oddělení Toma Kadeřábka těžké. Prim na něm hrály opět technologické tituly a jak říká s mírnou nadsázkou, na každé akcii sedí tři analytici. Například na emerging markets nebo i jinde v Asii je naopak třeba být přímo na místě, protože informací není tolik a nejsou dostupné online. „Vítězné akciové fondy překonaly výkonnost trhu, ale také fungovaly s nižší volatilitou,“ říká na adresu nejlepších titulů.

Úplně nejvýš z nich dosáhl Goldman Sachs Japan Equity. Japonsko po dlouhých letech zažívá ekonomický růst. „Vidíme ho pozitivně,“ zdůrazňuje Kadeřábek. Upozorňuje, že v zemi konečně rostou mzdy a společnosti zvyšují své marže už nikoliv jen snižováním nákladů, ale i zvyšováním cen. Ceny akcií jsou přitom na úrovni roku 1989.

Hlavním trendem zůstávají technologie

Stejně jako za rok 2023 i za loňský Swiss Life Select vyhlásila kategorii Trend. Ta se zaměřuje na sektor vykazující nejvyšší zhodnocení, přičemž v něm opět potvrdily svoji dominanci technologie. „AI nadále zůstává klíčovým investičním tématem. Umělá inteligence už není jen o softwarových řešeních. Její vliv se rozšiřuje napříč odvětvími a firmy hledají způsoby, jak ji efektivně využít a monetizovat,“ říká hlavní investiční analytik společnosti Swiss Life Select Šimon Schloff.

Asi není překvapením, že mezi nejvýkonnější tituly se zařadila skupina označovaná jako „magnificent seven“ (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla). „Technologičtí giganti masivně investují do infrastruktury, výpočetního výkonu, datových center a do nových aplikací, čímž jasně ukazují, že si nechtějí nechat ujít tuto historickou příležitost. Vítězné fondy aktivně vyhledávají tyto lídry a potenciální vítěze skrze diverzifikovaná portfolia. Investorům to umožňuje stát se součástí tohoto megatrendu a podílet se na formování budoucnosti umělé inteligence,“ zdůrazňuje Šimon Schloff.

Konzervativní fondy vydělaly na poklesu výnosů

Složitá je doba pro ty, kteří investují do pevně úročených nástrojů. Úrokové sazby sice klesají pomaleji, než možná někdo čekal, ale klesají. Na druhou stranu právě klesajících výnosů v Evropě a USA dokázaly nejúspěšnější konzervativní fondy efektivně využít k zhodnocení kapitálu při nízké volatilitě.

Celkově loňský rok fondovému byznysu v České republice přál. „Jasně ukázal, že Češi mají o investice do fondů nebývalý zájem. Vývoj úrokových sazeb snížil atraktivitu tradičních spořicích produktů, a investování se tak pro mnoho lidí stalo logickou volbou,“ říká generální ředitel společnosti Swiss Life Select Karel Šulc.

Češi jsou podle něj dnes vzdělanější, lépe rozumějí fungování investic a aktivně vyhledávají příležitosti ke zhodnocení svých úspor. Důležitou roli v zájmu o investice sehrává i snaha o finanční zajištění na stáří. „To se projevilo i v rostoucím zájmu o Dlouhodobý investiční produkt DIP, u něhož se během roku 2024 vyjasnily počáteční otázky spojené s jeho fungováním,“ zdůrazňuje Karel Šulc s tím, že podíl investic v rámci celkového obratu společnosti Swiss Life Select se blíží čtyřiceti procentům.

Dolar jako bezpečný přístav

Letošní rok pak bude podle Kadeřábka bezpochyby rozkolísanější, k čemuž přispějí i nečekané kroky americké administrativy po převzetí prezidentského úřadu Donaldem Trumpem. Právě dolar a americké akcie by ale mohly v rozkolísaných časech paradoxně působit jako bezpečný přístav, a to i přesto že jsou americké tituly už drahé.

Situace v Evropě bude složitá, na druhou stranu to pro kontinent může být příležitost. Navíc ne vždy je výkonnost akcií v těsné korelaci s makroekonomikou. „Například Německu se loni nedařilo, ale akciovému indexu DAX ano. Má to dvě příčiny. Zaprvé akcie z Frankfurtu byly a jsou k mání za relativně dobrou cenu. Zadruhé tyto společnosti mají globální charakter a nejsou tedy závislé jen na německé ekonomice,“ uzavírá Kadeřábek.

Výsledky Swiss Life Select Investice roku 2024

Trend – technologický fond Název fondu Správce 1. BNP Paribas Disruptive Technology BNP Paribas Asset Management 2. Fidelity Funds – Global Technology FIL Investment Management 3. Franklin Intelligent Machines Fund Franklin Templeton Investments Zdroj: Swiss Life Select

Akciové fondy Název fondu Správce 1. Goldman Sachs Japan Equity Goldman Sachs Asset Management 2. Allianz Best Styles Global Equity Allianz Global Investors 3. Franklin Japan Fund Franklin Templeton Investments Zdroj: Swiss Life Select

Smíšené fondy Název fondu Správce 1. Generali Premium Dynamic Fund Generali Investments CEE 2. Goldman Sachs Patrimonial Aggresive Goldman Sachs Asset Management 3. Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Zdroj: Swiss Life Select

Progresivní dluhopisové fondy Název fondu Správce 1. Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bonds Amundi Luxembourg 2. Fidelity Funds – Global Short Duration Income FIL Investment Management 3. BNP Paribas Euro High Yield Bond BNP Paribas Asset Management Zdroj: Swiss Life Select