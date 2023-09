Mít vlastní IT experty ve firmě je dnes luxus | e15.cz

Nedostatek IT expertů dnes trápí mnoho firem. Zaměstnávat vlastního specialistu navíc může znamenat nejen náklady, ale i menší flexibilitu. Firmy se proto čím dál častěji rozhodují IT podporu zajišťovat externě, říkají ředitelé společností Atos a Eviden Aleksandar Pantelič a Vladek Šlezingr. Víc než cokoliv jiného podle nich IT experty udrží práce na atraktivních projektech.

Vnímají firmy outsourcing jako řešení nedostatku IT expertů?

Aleksandar Pantelič: Osobně vidím u některých firem spíše snahu mít IT experta in-house. Je jich ale pomálu, takže může být problematické vhodného člověka vůbec najít. Nedostatek navíc způsobuje, že si experti mohou dovolit mít vyšší nároky, ať už finanční, nebo z hlediska náplně své práce. Vyhledávají hlavně zajímavé projekty, což se jim v rámci jediné firmy nemusí podařit. Interní člověk také znamená omezení, jako je pracovní doba, dovolená a podobně. V kontextu aktuálních trendů je rovněž velmi složité, aby jeden či dva interní lidé stíhali sledovat veškerý vývoj.

Takže zaměstnávat interní IT experty se podle vás nevyplatí?

Aleksandar Pantelič: Samozřejmě to nejde takto zobecnit, ale řekl bych, že vlastní IT experti jsou v dnešní době luxus, který si ne každá firma může dovolit. I malé a střední podniky potřebují podobnou IT podporu jako velký korporát a mnohdy se zkrátka vyplatí ji někomu svěřit. Na druhou stranu je pro firmu prospěšné mít ve svém týmu člověka, který rozumí jak IT, tak podnikání firmy a dokáže IT požadavky správně definovat externímu dodavateli.

Jaké trendy vnímáte jako stěžejní?

Vladek Šlezingr: Hlavním je určitě využití umělé inteligence, která dnes zasahuje do všech oblastí – ať chceme, nebo ne. Umíme ji využít k optimalizaci výrobních procesů, údržbě či kontrole kvality v průmyslu, ale objevují se také případy jejího zneužití k cílení kybernetických útoků. Uvidíme, kam posune AI připravovaný předpis Evropské unie, známý jako AI Act, který by měl jejímu využití postavit mantinely.

V rámci kyberbezpečnosti je to samozřejmě také příprava na novou směrnici Evropské unie NIS2, která má za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti informačních systémů, počítačových sítí, aplikací, softwaru a dat. Od roku 2024 budou také muset firmy sledovat data o udržitelnosti pro ESG reporting dle nové evropské směrnice, takže je rozhodně na místě se již nyní zabývat udržitelnými řešeními i v rámci IT. Zaměřujeme se tedy na dekarbonizaci a net-zero přístup a dodáváme řešení s minimální či nulovou uhlíkovou stopou i spotřebou energie.

Aleksandar Pantelič: Mnoho firem dnes také řeší přechod na hybridní cloud. Hledá se optimální mix toho, jaká data a aplikace mít ve vlastním datovém centru, a co přesunout do cloudu. Ale technické i ekonomické aspekty používání cloudu se v průběhu času mění a běžná firma proto potřebuje experta z vnějšku, který pomůže cloudovou strategii průběžně přizpůsobovat. To je naše role.

Jak si v době nedostatku kvalitního experta udržet?

Aleksandar Pantelič: Myslím, že největší přidanou hodnotou je právě možnost dostat se k velkým projektům pro firmy velkých jmen. Aktuálně máme klienty jako Zentiva nebo Siemens.

Vladek Šlezingr: Je důležité ukázat specialistům z oblasti technologií a vývoje, že pracujeme na projektech, které mají svůj význam třeba i ve světovém měřítku. To, že u nás lidé zůstávají dlouho, přičítám ale také naší firemní kultuře. I když to možná zní jako klišé, myslím, že opravdu máme velmi přátelský kolektiv, a díky tomu se nám i letos podařilo obhájit ocenění Great Place to Work, které jsme získali na základě zpětné vazby našich kolegů. V neposlední řadě navazujeme spolupráci i se studenty, například v rámci soutěže Cena Josepha Fouriera, kde spolu s francouzským velvyslanectvím každoročně oceňujeme nejlepší práce doktorandů z oblasti počítačových věd.

Vaše společnosti vznikly rozdělením z původního Atosu...

Aleksandar Pantelič: Zatím sídlíme ve stejných kancelářích, takže se pořád hodně potkáváme na chodbách. To se časem změní, nicméně i tak máme v plánu nadále spolupracovat, protože společně umíme nabízet komplexní řešení, což není úplně samozřejmost, a naše týmy jsou i po rozdělení sehrané. Firma je zkrátka dynamickým prostředím, kde je potřeba se sem tam s nějakou změnou vyrovnat.

Vladek Šlezingr: Důležitá byla i komunikace směrem k zákazníkům, k těm z privátního i veřejného sektoru, protože rozumíme, že takto výrazné změny ve struktuře dodavatele mohou vzbuzovat otázky. Neméně důležité je o tom otevřeně hovořit se zaměstnanci. Je potřeba jim pravidelně dávat vědět, jak se globální změny promítnou v lokálním prostředí.

Na začátku srpna ale proběhla zpráva o tom, že je v přípravě prodej Atosu společnosti EP Equity Investment. Jaký to bude mít vliv na lokální působení?

Aleksandar Pantelič: Jde o globální rozhodnutí našeho vedení ve Francii, takže u nás do těchto transakcí nijak nezasahujeme. Nicméně to rozhodně vidíme jako příležitost k růstu a možnost dostat se k novým zákazníkům, ať už v rámci skupiny, tak mimo ni. Také si myslím, že je to další šance ukázat, že Česká republika hraje v IT významnou roli.

Jak se tedy změnily oblasti vaší působnosti? Kam budou nově vzniklé firmy směřovat?

Vladek Šlezingr: Specializací společnosti Eviden jsou oblasti jako digitální transformace, chytré platformy, cloudové služby, superpočítačové technologie, kde máme velmi silnou pozici v rámci celého regionu, nebo kyberbezpečnost. Jsme jedním z největších českých implementátorů systémů SAP.

Aleksandar Pantelič: Pro Atos jsou nyní hlavní oblastí managed services v oblasti infrastruktury, cloudu a digital workplace. Což je v podstatě komplexní IT podpora klienta, návrh, vytváření a správa celé infrastruktury a služby včetně poradenství ve všech jmenovaných oblastech. Snažíme se služby poskytovat komplexně a řešení upravovat individuálně pro daného klienta. Dodáváme nejrůznější technologie mnoha výrobců, což nám pomáhá pro zákazníka vybrat ten správný produkt. Do budoucna plánujme rozšířit naše služby i do oblasti internetu věcí včetně bezpečnosti.

Proč vlastně k rozdělení došlo?

Vladek Šlezingr: Jde o globální rozhodnutí, přičemž u nás v Česku došlo k finálnímu rozdělení letos 1. července, kdy vznikly společnosti Eviden Czech Republic a Atos Czech Republic. Atos je mezinárodní společnost a s rozvojem technologií se rozšířily i oblasti, ve kterých působíme. K rozdělení došlo, aby se nové společnosti mohly úžeji specializovat, věnovat se naplno svým oborům a investovat do nich. Pro současné ani potenciální zákazníky se toho vlastně tolik nemění, obě firmy budou nadále moderními a spolehlivými partnery na poli IT služeb.

Aleksandar Pantelič

Vystudoval informační technologie v Bělehradě. Zastával lokální i regionální manažerské pozice ve společnostech Siemens Business Services, Fujitsu Siemens Computers, Fujitsu a Atos. Ve společnosti Atos působil na pozici head of global delivery and technical services pro oblast jihovýchodní Evropy. K 1. červenci byl jmenován generálním ředitelem společnosti Atos Czech Republic, je i ředitelem pro oblast jihovýchodní Evropy.

Vladek Šlezingr

Vystudoval management a ekonomiku dopravy a telekomunikací na dopravní fakultě ČVUT. Působil v konzultantských společnostech Accenture a PwC Consulting, později v IBM. V roce 2020 se stal generálním ředitelem Atos IT Solutions and Services, s. r. o. Od 1. července 2023 je generálním ředitelem Eviden Czech Republic.