Číňané pronikají do dalšího energetického oboru. Jejich obr tiše ovládl českou pětku tepelných čerpadel
Český výrobce tepelných čerpadel PZP Heating má nového majitele. Od švýcarské společnosti Arbonia ho podle loňské výroční zprávy koupil čínský gigant Midea Group, který se prezentuje jako globální lídr v oblasti chytrých domácích spotřebičů a od příští sezony bude hlavním partnerem fotbalového klubu FC Barcelona. Výši transakce strany neuvedly.
Firmě PZP Heating loni klesly tržby o více než polovinu na 371 milionů korun. I přesto patří z hlediska tržeb mezi pět největších firem v oboru. Z českých výrobců jsou větší jen Panasonic, Daikin a ryze české podniky Acond a AC Heating.
Transakce je dalším důkazem neutěšené kondice výrobců tepelných čerpadel, kteří trpí celoevropským poklesem zájmu o tuto technologii. Firma loni prodělala 70 milionů korun, kvůli čemuž jí klesl vlastní kapitál na 19 milionů korun.
Nový majitel přislíbil investice
Samotná firma se k transakci a dalším plánům nevyjádřila. Ve výroční zprávě však o nich obecně hovoří. „Začleněním do skupiny Midea se před námi otevírají nové možnosti. Nový majitel schválil investiční projekt na rozšíření produktového spektra a automatizaci výrobních procesů a během roku 2025 dojde k navýšení vlastního kapitálu společnosti,“ píše se v dokumentu s tím, že kombinace těchto aktivit má přinést zlepšení ekonomické situace společnosti.
Firma dále ve zprávě připouští, že v roce 2024 pokračovala ve zefektivňování veškerých procesů. Výsledkem byl i nižší počet zaměstnanců. Loni PZP Heating zaměstnávala 95 pracovníků, což je sice o deset více než v roce 2022, zároveň ale o dvacet méně než v roce 2023.
Podobně jsou na tom i další hráči. Po navýšení výrobních kapacit, které v předchozích letech vyšly na miliardy korun, jsou čeští výrobci schopni produkovat více než milion tepelných čerpadel ročně. Český trh však loni absorboval jen dvacet tisíc kusů, což je dokonce méně než v roce 2019.
Důvodem chřadnoucího trhu jsou relativně nízké ceny plynu, což vrátilo atraktivitu konkurenčním plynovým kotlům. Na nizozemském obchodním uzlu, který je referenční i pro středoevropský region, spadly ceny plynu ze svého vrcholu v srpnu 2022 o 90 procent a od konce léta se drží pod 35 eury za megawatthodinu.
Vyhlídky trhu se navíc nelepší ani letos. Podle Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) má poptávka na domácím trhu v tomto roce stagnovat. Ve většině případů proto produkce míří do zahraničí.
„O česká tepelná čerpadla je velký zájem především v západní Evropě. Jsou cenově konkurenceschopná a obvykle velmi pozitivně hodnocená v oblasti kvality. Zahraniční expanze však není lékem pro všechny, jelikož vstup na zahraniční trhy vyžaduje zásadní investice v oblasti distribuce i hledání nových spojení s instalačními týmy,“ řekl už dříve pro Seznam Zprávy předseda AVTČ Radek Červín.
V Evropě, kam většina českých výrobců vyváží už dnes, lze sice spatřit první známky oživení, na velké nadechnutí to ale zatím nevypadá. Podle Evropské asociace tepelných čerpadel (EPHA) stouply prodeje o devět procent, tedy mnohem pomaleji, než výrobci doufali. Pro mnohé je tak poslední vývoj signálem spíše pro další úsporná opatření. Pokud firmy přímo nepropouštějí, snaží se zefektivnit své provozy, odkládají významné investice nebo přehodnocují plány na expanzi, jak psala e15 minulý měsíc.
Analýza AVTČ a poradenské společnosti EY předpokládá, že v nejbližších letech by měl trh znovu růst. Přispět by k tomu měly zejména nové emisní povolenky EU ETS2, které podstatně zdraží topení domácími kotly na uhlí i plyn a které začnou platit od roku 2028.
Společnost Midea Group, založená v roce 1968, zaměstnává po celém světě více než 190 tisíc lidí. V roce 2024 utržila 57,5 miliardy dolarů a letos se umístila na 246. místě žebříčku Fortune Global 500 největších globálních firem.