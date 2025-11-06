Šrotují vlastní vlaky a propouští tisíc lidí. České dráhy má vyvést z krize slovenský manažer za SPD
Ještě před pár lety platilo, že na dopravě cestujících České dráhy často prodělávaly, zatímco převoz nákladů všeho druhu fungoval jako spolehlivý zdroj tučných zisků. Nyní je to naopak. Dráhy výrazně zvedly kvalitu vlaků, hladinu jízdného i hospodaření segmentu osobní dopravy, mezitím se ten nákladní utápí v krizi, která drtí cargo napříč Evropou.
Píše se konec dubna 2020. České dráhy zveřejňují výsledky hospodaření za rok 2019, který jako poslední nebyl ovlivněný pandemií covidu-19. Celá skupina dosáhla zisku 1,3 miliardy korun. Osobní doprava k němu přispěla 58 miliony, což tehdy dráhy prezentovaly jako dobrý výsledek, neboť ještě o rok dříve na cestujících prodělaly téměř čtvrt miliardy. Skutečným podnikovým šampionem tehdy bylo ČD Cargo, které se na celkovém zisku podílelo 608 miliony.
„Osobní dopravu by do zisku nedostala ani Matka Tereza,“ glosoval v září 2021 tehdejší šéf drah Ivan Bednárik stav, na kterém se už naplno podepsal covid.
Nyní, o necelých šest let později, řeší management diametrálně odlišnou situaci. Přeprava lidí v prvním pololetí vytvořila 1,1 miliardy hrubého zisku. Ten však do značné míry padl na pokrytí astronomické ztráty z přepravy nákladů ve výši 931 milionů. Je důsledkem hluboké krize, kvůli které přicházejí o zakázky a krachují nákladní dopravci napříč kontinentem.
České dráhy řeší krizi ČD Cargo
Ceny trakční elektřiny a pohonných hmot, které pohánějí konkurenční kamiony, totiž v současné době výrazně zvýhodňují silnici na úkor železnice. Ta ztrácí zákazníky i z dalších důvodů. Typicky o přepravu uhlí už vzhledem ke Green Dealu a dekarbonizaci Evropské unie není zdaleka takový zájem jako v minulosti.
Když dali v ČD Cargo veškeré náklady přepravené ve zmíněném roce 2019 na váhu, došli k 65 milionům tun. Loni to bylo necelých 57 milionů, přičemž vedení dopravce očekává, že se v příštím roce nedostane přes 45 milionů. Podnik, který ještě před pár lety vydělával státu stovky milionů ročně, proto letos propouští zhruba každého pátého, tedy více než tisíc zaměstnanců. A také šrotuje nebo v některých případech jen prodává lokomotivy i vagony – z loňských 21 tisíc vozů jich má brzy zůstat jen patnáct až šestnáct tisíc.
„Miliony tun nákladů nám nevzala konkurence, náš tržní podíl je stále stejný, dokonce mírně roste. Ale ten objem zboží zkrátka chybí, není, neexistuje,“ vysvětloval původ potíží výkonný ředitel a předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth předtím, než se rozhodl koncem října rezignovat z vážných osobních důvodů. Firmu převzal v prosinci 2020 a na pár let ji vyvedl z pandemických potíží k ziskům.
Celoevropskou krizi nákladní železnice pociťuje mimo jiné i přední český výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko. Společnost z České Třebové propouští nižší desítky zaměstnanců. „Situace na evropském trhu se určitě projeví na našem obratu v příštích letech. Může se snížit o dvacet až třicet procent,“ řekl pro e15 Josef Bárta, zakladatel firmy, která na prodeji lokomotiv do celé Evropy předloni utržila přes pět miliard.
ČD Cargo ovšem čelí mnohem vážnější situaci. Podnik dočasně vedou členové představenstva Robert Heděnec a Martin Svojanovský.
„Proces výběru nového předsedy představenstva ČD Cargo probíhá, nicméně platí, že v tuto chvíli není dán žádný konkrétní termín, kdy bude výběr dokončen,“ uvádí mluvčí drah Filip Medelský.
Podle informací e15 se čeká na nového ministra dopravy, který vystřídá dosavadního šéfa úřadu Martina Kupku (ODS). Post, který má připadnout SPD, by mohl podle některých spekulací obsadit například Ivan Bednárik, toho času šéf Železnic Slovenskej republiky.
„Primárním úkolem nového vedení bude pokračovat v transformaci podniku tak, aby ČD Cargo zůstalo relevantním aktérem na dynamicky se měnícím evropském trhu nákladní železniční dopravy,“ dodává Medelský.
Bednárik České dráhy dobře zná nejen z pozice šéfa celé skupiny, kterou pomohl stabilizovat v době pandemie, ale i z let 2014 až 2020, kdy vedl právě nyní ztrátové ČD Cargo. Dráhy potřebují zkušeného krizového manažera, který přizpůsobí nákladního dopravce nové realitě – takové, ve které tradiční zákazníci v lepším případě nerostou, v horším upadají, jako například hutní společnost Liberty Ostrava. Potížím čelí ale i evropský průmysl jako celek, například ocelářství, chemičky a další podobná odvětví, která využívají železnici.
„Železniční nákladní doprava je cyklické odvětví, což by mohlo znamenat její vzkříšení v návaznosti na oživení evropské, potažmo české ekonomiky v následujících letech, ale to za důležitého předpokladu. A tím je neházet klacky pod nohy nejen železniční nákladní dopravě, ale i celému průmyslu. A tento předpoklad, jak vidíme, není samozřejmostí,“ uvedl dříve pro e15 makroekonomický analytik Raiffeisenbank Martin Kron.