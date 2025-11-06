Landovský se vrací na ministerstvo obrany. Chce uplatnit své zkušenosti z NATO
Bývalý velvyslanec Česka při centrále Severoatlantické aliance v Bruselu a dlouholetý náměstek tří ministrů obrany za ANO Jakub Landovský se vrací do rezortu. Spolu s dalšími adepty se o něm donedávna spekulovalo jako o možném ministrovi obrany. Landovský po celou dobu zůstal státním zaměstnancem, v úřednické hantýrce byl takzvaně „v bazénu“. Že nastupuje na své dřívější působiště, potvrdil e15.
„Rád bych pracoval pro Českou republiku a uplatnil své zkušenosti z NATO a z ministerstva obrany na místě, kterému po odborné stránce rozumím a kde bude o moje zkušenosti zájem,“ uvádí Landovský.
Zatím ale není jasné, na jakou pozici nastoupí. Podle zjištění Ekonomického deníku má od začátku října místo na sekci vyzbrojování a akvizic, kterou vede náměstek Lubor Koudelka. Sekce má na starosti miliardové armádní zakázky.
Některé zdroje e15 hovoří o tom, že by se Landovský opět mohl stát náměstkem. Údajně bude záležet na tom, koho vznikající vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů do čela rezortu nominuje. V minulosti Landovský jako náměstek řídil sekci obranné politiky a strategie.
Bývalý diplomat zatím nechce o svém pracovním zařazení prozrazovat podrobnosti: „Rozhodnutí o převedení na místo ve státní službě řešíme se státním tajemníkem ministerstva obrany, který postoupil celou věc nejvyššímu státnímu tajemníkovi“.
Generál Zůna nebo zbrojař Hynek
V posledních týdnech se jako o horkém kandidátovi na post šéfa rezortu hovoří o generálovi v záloze Jaromíru Zůnovi. Dříve neúspěšně usiloval o post náčelníka generálního štábu, kam ho chtěl protlačit tehdejší prezident Miloš Zeman.
Naposledy byl Zůna vojenským představitelem na českém velvyslanectví v Číně. Teď spolupracuje s platformou pro pořádání zbrojních veletrhů, jejímž hlavním partnerem je firma zbrojaře Michala Strnada. Zůna v oblasti obrany Babišovi podle informací e15 radí.
Dalším nejčastěji skloňovaným jménem je dlouholetý prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.