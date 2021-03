Myslíte to s tradingem vážně? Investujte svůj čas do vzdělání | E15.cz

Ať už s obchodováním teprve začínáte, nebo už máte něco za sebou a považujete se za zkušeného tradera, nikdy na sobě nepřestávejte pracovat. „Číst knihy o tradingu, navštěvovat semináře a konzultovat problematiku s kovanými odborníky je přesně to, co vás v obchodování posune dále,“ říká David Šnajdr, ředitel české pobočky brokerské společnosti XTB.

Ani úspěšní obchodníci o sobě nemohou říct, že mají proces učení zcela za sebou. Trading a investování, to je kontinuální cesta za poznáním a zkušenostmi. Nejbližší příležitostí ke vzdělávání je Online trading konferece 2021, která bude na jednom místě soustředit spoustu inspirativních osobností a zajímavých témat. Pod záštitou brokerské společnosti XTB se koná už 27. března.

Stát se lepším, a tedy ziskovějším obchodníkem není snadná věc. Mnoho začátečníků se stále domnívá, že čím více obchodů zrealizují, tím ziskovější budou. Ne vždy to ale platí. Někdy totiž v cestě za dosahováním obchodních cílů stojí zásadní překážky, které je třeba identifikovat a vědomě na jejich překonávání pracovat. Ani sebezkušenější trader nemůže donekonečna opakovat to, co mu vychází. Na trzích je to zkrátka tak, že co funguje, jednou fungovat přestane, a je třeba být na takovou situaci připraven. Mít v rukávu jiný obchodní systém nebo jiný přístup k tradingu. Štěstí přeje připraveným a flexibilním.

Nepřestávejte se vzdělávat

„Současná krize klade překážky tradičnímu fungování v celé řadě profesí. Prezenční eventy jsou v podstatě nemyslitelné, většina lidí v oboru se proto snaží adaptovat na situaci tak, aby mohli přinést koncentrovanou formu informací a zážitků alespoň online. I když je nyní absolutní prioritou bezpečí a zdraví, všichni potřebují inspiraci a motivaci ke zlepšování. Cenné rady od úspěšných se v této době hodí dvojnásob,“ říká David Šnajdr z brokerské společnosti XTB. Proto i letos v XTB připravili Online tradingovou konferenci. Půjde o největší tuzemskou událost pro obchodníky na trzích, kdo to s investicemi myslí vážně, neměl by na konferenci chybět. Podobné příležitosti jsou to pravé, jak obchodování posunout na vyšší úroveň. Účastníky čeká hodnotný program plný zajímavých hostů, kteří určitě mají co říct jak začátečníkům, tak i profesionálům.

Konference bude probíhat formou živého přenosu na YouTube, po vyplnění registračního formuláře dostane zájemce o účast e-mailem heslo pro připojení. Během živého přenosu vystoupí na jednom místě a v jednom dni ti nejlepší čeští a slovenští tradeři. Celkem devět řečníků si připraví devět zajímavých tematických bloků, které se budou věnovat konkrétním strategiím, predikci vývoje trhů, forexu, kryptoměnám, akciím a dalším komoditám. Účastníci konference se dozvědí tři nejlepší strategie pro rok 2021, rady, jak diverzifikovat akciové portfolio, jaké jsou aktuální tržní trendy, jaký výhled panuje na trhu s kryptoměnami, proč je psychologie a disciplína v tradingu důležitá a také to, co jsou aktuálně ty největší příležitosti na trhu s komoditami.