Na Nový rok do zoo nebo muzea za výhodné vstupné

Hlavní město v tomto roce opět nebude nepořádat na Nový rok ohňostroj nebo videomapping, ale nabídne široké veřejnosti možnost užít si sváteční den se zvýhodněným vstupným do vybraných městských organizací.

O státním svátku ve středu 1. ledna 2025 tak bude možné navštívit botanickou zahradu v Troji se slevou 50 % na vstupné, podívat do Muzea MHD ve Střešovicích pouze za 60 Kč a Prague City Tourism nabídne za zvýhodněnou cenu vstup na Prašnou bránu. Všichni zájemci bez ohledu na věk pak budou o sváteční den moci navštívit v rozšířené otevírací době také Štefánikovu hvězdárnu a Hvězdárnu Ďáblice za cenu dětské vstupenky. Obě hvězdárny navíc nabídnou doprovodný program pro děti i dospělé. Galerie hlavního města Prahy na Nový rok umožní za zvýhodněné vstupné návštěvu expozice „Bruce Weber: My Education“ v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí a v nabídce nechybí ani pražská zoo, kam bude zvýhodněné vstupné už od pondělí 23. prosince 2024 do pátku 3. ledna 2025 pro všechny za 100 Kč, výjimkou jsou senioři nad 70 let, pro které dlouhodobě platí běžné vstupné za symbolickou 1 Kč.

U všech výše zmíněných organizací platí, že sleva bude poskytnuta na pokladně, nevztahuje se na on-line objednávky. Každý Pražan si tak bude moci na Nový rok vybrat podle svého, jak tento den stráví, zvláště pro rodiny s dětmi to může být ideální volba, jak strávit volný den za přívětivé ceny. U vstupu nebude nutné se prokazovat z důvodu komfortu návštěvníků trvalým bydlištěm nebo kartou Lítačka, jako tomu bylo v minulém roce.

Veškeré detaily, včetně výše vstupného do vybraných institucí, jsou k dispozici na stránkách novyrok.praha.eu.

Galerie hl. m. Prahy

otevřena bude výstava Bruce Weber: My Education v Domě U Kamenného zvonu vstupné 1+1 zdarma otevírací doba: 14.00 až 20.00 hodin

Zoo Praha

jednotné vstupné 100 Kč otevírací doba 9.00 až 16.00 hodin zvýhodněné vstupné bude platit v období od 23. prosince 2024 až do 3. ledna 2025 akce platí pouze na pokladně

Botanická zahrada Praha

sleva 50 % na vstupné otevírací doba 9.00 až 16.00 hodin akce platí pouze na pokladně

Muzeum MHD

vstupné 60 Kč otevírací doba: 11.00 až 17.00 hodin akce platí pouze na pokladně

Prague City Tourism – Prašná brána:

55 Kč pro dospělé děti do 15 let zdarma otevírací doba: 11.00 až 18.00 hodin na návštěvníky bude čekat výklad od průvodce, kvízy a zajímavá cena pro každého, kdo vyluští kvíz akce platí pouze na pokladně

Planetárium Praha

otevřena bude Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice pro všechny návštěvníky za dětské vstupné, připraven je i speciální program rozšířená otevírací doba: Štefánikova hvězdárna: 14.00 až 20.00 hodin Hvězdárna Ďáblice: 13.00 až 16.00 hodin a 17.00 až 20.00 hodin