Nové metody umožní platit bezhotovostně i na sociálních sítích, říká Chlupáč | E15.cz

Česká spořitelna zařazuje do svého portfolia produktů novinku nazvanou „Darovací totem“. Ten funguje jako přenosný platební terminál pro bezhotovostní platby. Jaké bude mít funkce a kde všude by se mohl využívat?

Totem bude možné ovládat přes displej. Pokud například budete chtít věnovat příspěvek nějaké charitativní organizaci, vyberete si z několika přednastavených částek, případně zadáte sumu podle svého uvážení. Protože je ale všeobecným trendem realizovat platby bezkontaktně, půjde zřejmě ve většině případů o přednastavené částky do 499 korun, které nevyžadují zadání PINu.

Totem ale zdaleka není zajímavou platební metodou jen pro dobročinné organizace nebo církve. Naše představa je taková, že jeho využití by mělo být univerzální. V pilotním projektu máme subjekty z různých oblastí. Chceme jej nabídnout například do nemocnic pro výběr regulačních poplatků, úřadům pro platbu správních poplatků za vydání dokladů apod.

Totemy plánujeme dlouhodobě zapůjčovat, přičemž zařízení bude přímo navázané na běžný účet dané organizace. Pokud jde o neziskový sektor, my i naši klienti si od něj slibujeme efektivnější výběr darů, protože je statisticky dokázáno, že možnost platit bezhotovostně, tedy kartou, mobilem nebo třeba hodinkami, obecně zvyšuje objem uskutečněných plateb.

Společně se společností Global Payments jste začali nabízet podnikatelům a firmám možnost prodávat na internetu bez nutnosti provozovat klasický e-shop, a sice přes sociální sítě. Co si pod tím můžeme představit?

Služba se jmenuje easy2sell. Je vhodná zejména pro ty, kdo nemají kapacitu ani zdroje na provozování klasického e-shopu, případně by to bylo vzhledem k nesourodosti jejich zboží příliš obtížné. Stačí si stáhnout do mobilu aplikaci easy2sell a produkt vyfotit, přidat stručný popis, cenu, cenu za dopravu, případně počet kusů. Pak už stačí jen využít vlastní kreativitu a vytvořit atraktivní příspěvek třeba na facebooku, aby to lidi v dané síti motivovalo ke sdílení. Tento způsob prodeje využijí především drobní podnikatelé z různých oborů - od uměleckého truhláře po lektora, který chce nabídnout vstupenky na svůj seminář. Je to velmi užitečná věc pro všechny, kdo tvoří individuálně, kusově.

Jaké další novinky v oblasti platebních služeb Česká Spořitelna chystá?

Zásadní novinkou je terminál v mobilu, opět ve spolupráci s Global Payments. Půjde o chytré telefony s operačním systémem Android. Očekáváme, že tento produkt výrazně urychlí digitalizaci České republiky napříč segmenty. Nyní jsme ve fázi, kdy zařazujeme první klienty do pilotního projektu. Ve veřejném sektoru tato novinka umožní akceptaci platebních karet i v té nejmenší obci. Tím, že si klient do telefonu nainstaluje aplikaci, odpadá nákup hardwaru platebního terminálu, což terminál jako takový zlevní. Prodejci by tak už neměli mít důvod nepřijímat platební karty s tím, že je to drahé. Aplikace bude zdarma, hradit se bude jen poplatek z transakce, podobně jako u easy2sell. Využití je opět velmi široké - od řemeslníků přes donáškové služby až po prodavače párků na náměstí. Terminál v mobilu se samozřejmě hodí spíše pro menší počet transakcí, protože neumožňuje propojení s pokladnou a automatické účtování transakcí v účetním systému. Darovací totem, easy2sell a terminál v mobilu každopádně doplňují naše portfolio produktů tak, že umožní přijímat bezhotovostní platby i drobným podnikatelům a organizacím, přičemž současně zvýší komfort nakupujících.