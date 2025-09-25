Předplatné

Nové výzvy v politice závislostí. Sledujte kulatý stůl

Nové výzvy v politice závislostí. Sledujte kulatý stůl. Ilustrační foto

Nové výzvy v politice závislostí. Sledujte kulatý stůl. Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

mig
Diskuze (0)

Digitální závislosti, sociální sítě, kyberšikana, ale také alkohol, konopí či nové psychoaktivní látky. O těchto a dalších tématech budou diskutovat odborníci i politici v rámci kulatého stolu, který pořádá Think tank Racionální politiky závislostí a Institut pro studium duševního zdraví a závislostí. Akci bude možné sledovat v přímém přenosu. Sledujte přímý přenos.

 Akce přinese odbornou i politickou debatu o aktuálních výzvách v oblasti závislostní politiky a zároveň představí vize a principy pro zdravější a udržitelnější Česko.

Program: 

11:00 – 11:10 Úvodní slovo 

Moderace:

  • Mgr. Adéla Paulík Lichková 
  • Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně PČR 
  • Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí 

11:10 – 12:00 Odborná panelová diskuse: Závislosti v roce 2025 – fakta, trendy, dilemata 

  • Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí: „Kratom, energetické nápoje, konopí, nové psychoaktivní látky – potřebujeme nový rámec závislostní politiky?“ 
  • PhDr. Ladislav Csémy, prezident Institutu pro studium duševního zdraví a závislostí: „Od klasických cigaret k alternativním nikotinovým produktům: harm reduction v praxi a jeho dopady na zdravotní stav populace“ 
  • Mgr. David Bezdomnikov, oblastní ředitel pro Olomoucký a Zlínský kraj, Společnost Podané ruce, o. p. s.: „Digitální pouta: Jak moderní technologie formují závislosti u mladé generace“ 
  • Ing. Michael Fanta, Ph.D., hlavní analytik, Centrum ekonomických a tržních analýz CETA, Anglo-americká univerzita v Praze (AAU): „Představení indexu škodlivosti kouření“ 
  • Odborné memorandum Think tanku Racionální politiky závislostí a Institutu pro studium duševního zdraví a závislostí (představení moderátorem) 

12:45 – 14:00 Politická diskuse 

Moderace:

  • Michal Slavík 

Diskutovaná témata:  

  • Digitální závislosti a sociální sítě  
  • Kyberšikana a online rizikové chování  
  • Gambling a online sázky  
  • Pracovní a výkonová závislost („workoholismus“)  
  • Sport a tělesný obraz – riziko závislostí  
  • Alkohol a mladiství  
  • Konopí a jeho regulace  
  • Tvrdé drogy a závislostní služby  
  • Nové psychoaktivní látky (NPS) a trendy 

Pozvaní diskutující z řad politiků:  

  • Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně PČR  
  • Ing. Jan Bartošek, místopředseda PS PČR 
  • Ing. Patrik Nacher, poslanec PČR  
  • prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., poslanec PČR  
  • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec PČR  
  • Ing. Radim Fiala, poslanec PČR 

14:00 Závěr, výstupy a výzva k vytvoření meziresortní pracovní skupiny

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů