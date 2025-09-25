Nové výzvy v politice závislostí. Sledujte kulatý stůl
Digitální závislosti, sociální sítě, kyberšikana, ale také alkohol, konopí či nové psychoaktivní látky. O těchto a dalších tématech budou diskutovat odborníci i politici v rámci kulatého stolu, který pořádá Think tank Racionální politiky závislostí a Institut pro studium duševního zdraví a závislostí. Akci bude možné sledovat v přímém přenosu. Sledujte přímý přenos.
Akce přinese odbornou i politickou debatu o aktuálních výzvách v oblasti závislostní politiky a zároveň představí vize a principy pro zdravější a udržitelnější Česko.
Program:
11:00 – 11:10 Úvodní slovo
Moderace:
- Mgr. Adéla Paulík Lichková
- Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně PČR
- Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí
11:10 – 12:00 Odborná panelová diskuse: Závislosti v roce 2025 – fakta, trendy, dilemata
- Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí: „Kratom, energetické nápoje, konopí, nové psychoaktivní látky – potřebujeme nový rámec závislostní politiky?“
- PhDr. Ladislav Csémy, prezident Institutu pro studium duševního zdraví a závislostí: „Od klasických cigaret k alternativním nikotinovým produktům: harm reduction v praxi a jeho dopady na zdravotní stav populace“
- Mgr. David Bezdomnikov, oblastní ředitel pro Olomoucký a Zlínský kraj, Společnost Podané ruce, o. p. s.: „Digitální pouta: Jak moderní technologie formují závislosti u mladé generace“
- Ing. Michael Fanta, Ph.D., hlavní analytik, Centrum ekonomických a tržních analýz CETA, Anglo-americká univerzita v Praze (AAU): „Představení indexu škodlivosti kouření“
- Odborné memorandum Think tanku Racionální politiky závislostí a Institutu pro studium duševního zdraví a závislostí (představení moderátorem)
12:45 – 14:00 Politická diskuse
Moderace:
- Michal Slavík
Diskutovaná témata:
- Digitální závislosti a sociální sítě
- Kyberšikana a online rizikové chování
- Gambling a online sázky
- Pracovní a výkonová závislost („workoholismus“)
- Sport a tělesný obraz – riziko závislostí
- Alkohol a mladiství
- Konopí a jeho regulace
- Tvrdé drogy a závislostní služby
- Nové psychoaktivní látky (NPS) a trendy
Pozvaní diskutující z řad politiků:
- Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně PČR
- Ing. Jan Bartošek, místopředseda PS PČR
- Ing. Patrik Nacher, poslanec PČR
- prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., poslanec PČR
- PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec PČR
- Ing. Radim Fiala, poslanec PČR
14:00 Závěr, výstupy a výzva k vytvoření meziresortní pracovní skupiny