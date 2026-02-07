Česká olympijská kolekce budí emoce. Sportovci dostali palčáky na šňůře a vytápění do kabátu
- Česká olympijská kolekce pro zimní olympijské hry v Milánu Cortině vychází kromě jiného z přání sportovců. Ti chtěli teplákovou soupravu.
- Designérky značky Alpine Pro Anežka Berecková a Terezie Horňáková propojily odkaz výtvarníka Vojtěcha Preissiga s moderními trendy a technologiemi.
- Výzvou návrhářek bylo skloubit přísná pravidla s maximálním pohodlím sportovců, oslovit publikum a zároveň se ctí ustát nevyhnutelný soud široké veřejnosti.
„Každý člověk rád vzpomíná na období, kdy se mu dařilo. Pro sportovce je největší čest startovat na olympiádě, a když v takovém závodě obstojí, je to pro něj to nejkrásnější,“ řekl v jednom z rozhovorů legendární československý skokan na lyžích Jiří Raška. Právě na tuto myšlenku jako by navazovala práce Anežky Bereckové a Terezie Horňákové, autorek zimní olympijské kolekce 2026 české značky ALPINE PRO.
Kolekce, kterou společně vytvořily, bude v roce 2026 reprezentovat Českou republiku na jedné z nejsledovanějších sportovních událostí světa. Nejen jako sportovní výstroj, ale jako vizuální paměť okamžiku, na nějž snad, stejně jako Raška, budeme jednou s radostí vzpomínat.
Jak se jim povedlo přenést výchozí kulturní inspiraci do nositelné a mezinárodně čitelné podoby a současně propojit estetickou kvalitu s funkčností?
Hned po olympiádě v Paříži začala práce na nové kolekci
Píše se září 2024 a světoví sportovci si teprve nedávno v Paříži rozdělili drahé kovy a vrátili se domů. Další z pravidelně se opakujících svátků sportu, který se koná jednou za čtyři roky, má svět za sebou. Zatímco pozornost veřejnosti pomalu opadá, v centrále české značky ALPINE PRO už začíná práce na dalším olympijském příběhu. Do designérského studia právě dorazily podklady k inspiraci pro Zimní olympijské hry 2026. Designérky usedají ke skicákům a následně tabletům a vznikají první črty. Rychlé, intuitivní, bez jistoty výsledku, ale s jasným cílem. O několik měsíců později je rozhodnuto. Výslednou podobu jim dají Anežka Berecková a Terezie Horňáková. Právě ony obléknou české sportovce na zimních olympijských hrách v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo.
„Kolekce vždy vzniká v úzké spolupráci s Českým olympijským výborem. Oni jsou těmi, kdo definují výchozí téma a základní inspiraci,“ vysvětluje proces tvorby Anežka Berecková. Prvotní inspirační podklady letošní kolekce, jež graficky zpracoval akademický malíř Milan Jaroš, vycházejí z tvorby grafika a ilustrátora Vojtěcha Preissiga (1873–1944), který pracoval s geometrizovanými tvary, stylizovanými figurami a s výraznou barevností. Zásadní roli v jeho díle sehrávala národní identita. Preissig dokázal propojit moderní výtvarný jazyk s českými motivy, aniž by sklouzl k folklorní doslovnosti. Vytvořil také vlastní písmo, takzvanou Preissigovu antikvu. Jeho schopnost být současný a zároveň hluboce ukotvený v kulturním kontextu činí jeho práci překvapivě aktuální i dnes.
Návrhy vycházely z přání sportovců, chtěli teplákovou soupravu
Nejen Český olympijský výbor, ale také Mezinárodní olympijský výbor nastavuje řadu přísných pravidel, která přesně vymezují, co může a nemůže olympijská kolekce i samotný nástupový oděv obsahovat. Doladit všechny tyto detaily tak, aby obstály ve schvalovacím procesu i v praxi, je podle designérek jednou z nejnáročnějších částí celého projektu.
Samotná fáze návrhů trvala zhruba jeden měsíc. Následný proces od výběru finálních konceptů přes jejich doladění až po vznik prvních vzorků a hmotných produktů se však protáhl na další půlrok.
Nedílnou součástí vzniku kolekce byla selekce konkrétních artiklů pro sportovce, jež probíhala v úzké spolupráci přímo s nimi. „Na začátku vyjádřili přání, že chtějí mít teplákovou soupravu. Samotný design už pak byl na nás,“ rekapituluje Anežka. Obě tvůrkyně se ale shodují, že pro ně bylo zásadní, aby se sportovci v oblečení cítili dobře. „To patří mezi zásadní zadání, se kterými od začátku pracujeme,“ zaznívá nekompromisně.
Finální nástupová kolekce zahrnuje pletené punčochy, legíny, kraťasy, svetr, palčáky, šálu a obuv. Její nedílnou součástí je ikonická čepice – takzvaná raškovka, jež se v různých obměnách objevuje napříč olympijskými kolekcemi. Odkazuje nejen na legendu českého lyžování Jiřího Rašku, ale i na styl oblékání lyžařů padesátých a šedesátých let. Výsledkem je kolekce, která stojí na průsečíku historie a současnosti a zároveň může být vizuální výpovědí o tom, odkud přicházíme a jak se chceme světu ukázat.
Zatímco Anežka si pochvaluje relativní volnost, kterou během tvorby měla, Terezie, jež je autorkou obuvi a veškerých doplňků – od batohů přes tašky až po vaky –, pracovala s užším manévrovacím prostorem. „Musela jsem víc navazovat na to, co vytvořila Anežka, která měla velmi jasnou představu o výsledku. Ale vlastně mi to pomohlo,“ dodává.
Značka ALPINE PRO od začátku kladla důraz na nositelnost a užitnou hodnotu. Olympijská kolekce by neměla sloužit pouze jako efektní nástupový outfit, ale jako nadčasový soubor oděvů, který dokáže obstát i mimo ceremoniál a zároveň jasně odráží výjimečnost olympijské události. Ambicí bylo vytvořit kusy, jež si zapamatují jak zákazníci značky, tak samotní sportovci.
Významnou roli v kolekci hraje také práce s českou trikolorou. Návrhářky ji nepojali prvoplánově ani jásavě, trikolora naopak působí tlumeněji a kultivovaněji. Národní barvy zůstávají přítomné, ale v nové, méně očekávané interpretaci. „Barevnost jsem vnímala hlavně optikou toho, co jednotlivým oděvům sluší,“ vysvětluje Anežka. „Tmavě modrá působí elegantněji a důstojněji než křiklavý odstín použitý v minulosti. Právě v tom vidím zajímavou změnu.“
Své zvláštní místo v kolekci má zlatá barva jako mentální symbol podpory a přání co největšího počtu zlatých medailí. Její použití však zároveň zůstává otevřené interpretaci. Každý si v ní může najít vlastní význam: kov vítězů, zlatavý odstín českého piva nebo třeba symbol národního stromu lípy.
Nezmrznou. Stačí připojit powerbanku a kabát topí
Kolekce nestojí jen na vizuálních odkazech a symbolice. Přináší rovněž ryze technické inovace, které odpovídají realitě zimních her. Jednou z nich je péřový kabát, do jehož hrudní části je zabudován výhřevný systém. Po připojení powerbanky se kabát aktivně zahřívá a poskytuje komfort i v extrémních podmínkách. „Takový kabát dává smysl hlavně na horách nebo ve chvílích, kdy člověk dlouho stojí či sedí,“ popisuje Anežka. Funkčnost je v tomto ohledu zásadní. „Sportovci v tom nesmějí mrznout, když tráví celé dny na horách. Outdoorové prostředí si to žádá,“ vysvětluje Terezie a pokračuje: „Estetika je důležitá, ale lidé chodí do ALPINE PRO především kvůli užitnosti. Musí se potkat střih, design a funkce a zároveň se respektovat a odpovídat tomu, k čemu je ten oděv určený.“
Je škoda, že kabát jde do komerčního prodeje bez výhřevné technologie. Tou budou vybavené jen ty určené k reprezentaci. Dovolme si na těchto stránkách jistou výzvu: Nestanou se první, více než kladné reakce na tento prvek signálem, aby značka vytvořila něco podobného také pro své zákazníky?
Obě designérky se shodují, že práce na olympijské kolekci pro ně znamenala i vítané vybočení z jejich autorské tvorby. Možnost pracovat v jiném kontextu, s jinými limity a odlišnou estetikou vnímají jako cennou zkušenost. Přesto se jim podařilo do kolekce nenápadně „propašovat“ vlastní rukopis.
„Pro mě je to třeba tkaná tape (stuha),“ říká Anežka. „Je to drobný detail, který se objevuje na kabátu a následně i na botách. Hlavní motiv se pak opakuje také na podšívkách kabátů a batohů.“ Za malé vítězství považuje rovněž pletené čepice v nástupové kolekci, kde je Preissigův motiv umocněn samotným stylem pletení, a to kombinací hladkého a obrace, čímž se materiál stává plastičtějším. Právě tyto nenápadné detaily, spojení technologie, funkce a designu, dotvářejí kolekci, jež má obstát nejen v náročných podmínkách zimní olympiády, ale i v dlouhodobém pohledu.
Sportovci mají palčáky na šňůrce. Kolekce vzpomíná na dětství i na šedesátá léta
Celá kolekce se nese v duchu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Opět v ní nechybí transformace zmíněné ikonické raškovky. Dalším z detailů, který okamžitě přitáhne pozornost, jsou pletené palčáky. „Jako dítě jsem přesně takové měla. A když někteří sportovci zmiňovali, že rukavice často ztrácejí, napadlo mě propojit je šňůrkou. Všichni je známe z dětství a zároveň je to opravdu praktické,“ usmívá se Anežka.
Kolekce tak může na první pohled působit jako retro, zároveň je ale pevně ukotvená v současnosti. Typickým příkladem je oversized svetr, který patří spíš do dnešního vizuálního jazyka než do historie. Právě v tomto kontrastu spočívá celé propojení: minulost jako inspirace, nikoli jako rekonstrukce.
Svetr je navíc klíčovým prvkem kolekce. Anežka ho spolu s výraznou, masivní šálou považuje za svůj „it piece“. Nemá to být „další svetr“, ale téměř ikonografický objekt, jenž odkazuje ke konkrétní etapě a jedinečnému momentu. „Neděláme rekonstrukci ani kostým. Je tam jen nádech retra, který pracuje se současnými siluetami a trendy v odívání. Je to spojení historické inspirace a dnešního pohledu na módu,“ vysvětluje Anežka.
Kromě estetických úvah je ale nutné řešit i praktickou rovinu. Vyvážit to, aby se kolekce líbila sportovcům, byla pro ně funkční a zároveň fungovala jako reprezentativní kolekce České republiky, je podle designérek mimořádně náročné. „Přála bych si, aby se v té kolekci cítili dobře. Aby ji nosili rádi a hrdě. Aby se cítili výjimečně i mezi ostatními sportovci. A aby jim zároveň připomínala, že jsou součástí jednoho národa a jedné komunity,“ dodává Terezie.
Kolekce polarizuje společnost, jako vždycky
Nejvíce kladných ohlasů se dostalo právě graficky vyvedenému svetru a vtipným palčákům. Přirozeně se objevily také negativní reakce. Designérky počítají s tím, že v českém prostředí je naprosto legitimní mít názor na cokoli a ani olympijskou kolekci veřejný soud nemine. Tereza lakonicky říká, že každému se zavděčit nelze. „Tahle kolekce je výrazná a má jasný názor. Pokud má někdo rád čistý minimalismus, pravděpodobně se mu líbit nebude. A to je v pořádku. Vždy je to 50 na 50,“ pokračuje. Právě polarizace je ale pro kolekci potvrzením, že nezůstala bez povšimnutí. Výrazný vizuální jazyk, jasné stanovisko a odvaha jít vlastní cestou vyvolávají emoce. A ty jsou v designu často tím nejpřesnějším měřítkem relevance.
Nejde se nezeptat, zda je olympijská kolekce pro značku ALPINE PRO ekonomicky návratným projektem. Odpověď je však méně přímočará, než by se mohlo zdát. „Olympijskou kolekci a spolupráci s Českým olympijským výborem vnímáme jako přirozenou součást značky ALPINE PRO. Nejde jen o ekonomické ukazatele, ale o prestiž, dlouhodobé budování značky a také o to, že jsme v něčem jiní, lepší a snad i jedineční,“ říká Michal Sochor, produktový ředitel společnosti. Právě jedinečnost a kontinuita hrají v tomto případě klíčovou roli. Úkolem značky je obléknout ty nejlepší z nejlepších a vytvořit vizuální identitu, která obstojí na globální scéně.
Anežka Berecková a Terezie Horňáková, autorky olympijské kolekce ALPINE PRO
Tvůrkyně olympijské kolekce se znají už ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a následného studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Anežka Berecková před nástupem na pozici interní designérky v ALPINE PRO absolvovala stáž ve slovenské značce LULL Loungewear a u Jakuba Polanky. Terezie Horňáková byla kromě jiného na stáži u značky Baťa v Itálii. V magisterském studiu pokračovala na Masarykově univerzitě v Brně. Je také členkou designérského týmu ALPINE PRO.
Vedle oficiálních reprezentačních oděvů má své pevné místo také olympijská merchandisingová kolekce, jež patří dlouhodobě k nejoblíbenějším artiklům mezi fanoušky. Olympijská symbolika v kombinaci s nositelným designem se zde ukazuje jako silný tah. Přímý dopad na prodeje ostatních produktových řad je podle značky spíše mírný. „Uvedení olympijské kolekce se obvykle promítá do růstu v řádu nízkých jednotek procent. O to důležitější je ale její role v posilování značky, viditelnosti a emocionální vazby se zákazníky. Tedy hodnoty, které se do tabulek zapisují jen obtížně, ale o to déle přetrvávají,“ uzavírá Michal Sochor.
Co by měla olympijská kolekce říct o dnešní době lidem za 100 let? „Přála bych si, aby o dnešní společnosti prozradila, že je v ní plno kontrastů. Stejně jako v kolekci, v níž můžeme najít výrazné motivy na svetru nebo na podšívce batohů a k tomu jako protipól velké jednobarevné plochy na bundě či zavazadlech. Zároveň lze vnímat řadu detailů, například tapy a poutka, jako propojující prvek prozrazující dialog mezi jednotlivými kousky kolekce. A právě dialog je pro dnešní dobu velmi zásadní aspekt společnosti,“ říká s úsměvem Terezie Horňáková.