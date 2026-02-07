Opadla voda a obnažila démanty ze dna. Legendy Wall Street, které jsou po výplachu za hubičku
- Mírná korekce indexu S&P 500 je pro pasivní hráče banální, pro aktivní investory však otevírá unikátní nákupní příležitosti u konkrétních titulů.
- Technologické akcie čelí drastickému propadu, který je jen zčásti vysvětlitelný fundamentem.
- Vydatný prostor pro odvážné dokoupení pozic nabídl především kryptobyznys.
Tak už tu máme zase období, na které zbožně čeká každý investor, aby si s ním ale ve finále obvykle nedokázal adekvátně poradit. Totiž tržní korekci a nějaké ty slevy, které na úrovni konkrétních akcií působí jako elektromagnet mocně táhnoucí investory zpátky do hry.
Americký trh jako celek zlevnil z letošních maxim zhruba o tři procenta, přičemž index S&P 500 zatím nepředvádí žádnou sebevražednou reality show, kvůli které by si burziáni měli začít balit kufry. Ostatně ještě v závěru ledna byla Wall Street na historickém maximu. Co je pro pasivního investora a milovníka indexových ETF v zásadě banálním klopýtnutím, to může být pro individuálního investora sledující konkrétní akcie úžasná příležitost dokoupit za potenciálně dobré ceny.
Určitě neříkám, že to, co náhle stojí o třicet procent méně než před měsícem, je levné a stojí za hřích. Nesporně je ale taková akcie podstatně levnější, a pokud vám byznysový model anebo fundament takové firmy dával smysl před měsícem, nyní se k němu dá dostat mnohdy za zlomek původní ceny. Poryv nedůvěry vůči technologickým akciím totiž celou řadu titulů z této a blízkých galaxií zlevnil o desítky procent. Vezměme si například akcie Oracle.
Doplatili na davovou psychózu
Firma má za sebou skutečně fundamentálně obtížné období spojené s oprávněnými pochybnostmi investorů ohledně jejích ambiciózních byznysových plánů. Investoři to dávají v posledních měsících akciím Oracle pořádně „sežrat“. Ještě v září stála akcie 325 dolarů, před koncem ledna už jen 180. Technologický výplach ale titul dál přidusil a jen od šestadvacátého ledna jej zlevnil o dalších 25 procent. „Poprava“ akcie v přímém přenosu může být pochopitelně adekvátní, těžko se však lze ubránit dojmu, že kromě vlastních problémů akcie utrpěla i intenzivní sektorovou paušální skepsí.
Technologická nevůle se pochopitelně dotkla i souvisejícího krypta. Pohled na trh připomíná spáleniště. Ještě před měsícem měl kryptotrh jako celek hodnotu na prahu 3,2 bilionu dolarů. Aktuálně je to 2,25 bilionu, tedy téměř o bilion a zhruba třetinu méně. Pád krypta s sebou strhl celý související byznys a akcie angažovaných firem nechal v elektronickém prachu binárních cest.
Opět ale platí: pokud jste přesvědčeni o tom, že se sektor vrátí na růstovou dráhu, může být současnost skvělým okamžikem pro nástup do pozic. Dnes si představíme pět akcií, kterým poslední měsíc tržních turbulencí, chaosu a technologické nevraživosti dal nejvíce zabrat, vlna prodejů je spláchla do burzovního suterénu a které jsou po měsíci k mání i takřka za polovinu ceny. Sleva to být pochopitelně nemusí, ale znáte to: může. Pojďme na věc.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!