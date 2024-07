Obce musejí začít šetřit s energiemi, zaznělo na konferenci IVD

„Česko v obnovitelných zdrojích zaspalo.” Těmito slovy otevřela náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová konferenci IVD o energetické transformaci. Ta byla rozdělena do pěti panelů a divákům přiblížila cestu, jakou Česko kráčí směrem k udržitelné energetice z pohledu rezortu ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj, ale i skupiny ČEZ Obnovitelné zdroje či Svazu moderní ekonomiky. Znalci tématu se spolu věnovali otázce, jak v České republice využijeme 213 miliard korun z evropských fondů pro obnovitelné zdroje a zda se ještě dá současná situace zachránit.

Volfová zdůraznila, že klimatická krize, kterou v současné době zažíváme, je velmi úzce spojená s biodiverzitní krizí. Dle Volfové jsou obě „stejně závažné, obě jsou strany jedné mince”, která by se dala souhrnně označit jako „neudržitelnost.” Té bychom měli čelit pomocí zvýšení „odolnosti přírody i společnosti”. Poznamenala, že je třeba se také bavit o obnově přírody, protože ochrana přírody již v současném stavu není dostatečná. V závěru svého panelu dodala, že i přesto, že rezort ministerstva životního prostředí má mnoho představ, jak situaci řešit, je v konečném důsledku „každý kraj zodpovědný za sebe”.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Lukáš Černohorský připomněl, že s ohledem na bezpečnost Evropy „není závislost na jedné komoditě zcela šťastná”, jak se zřetelně ukázalo v důsledku války na Ukrajině, která zahýbala evropskou ekonomikou. Zároveň upozornil, že v současné době je v České republice 6 249 obcí a připravit plán, který by vyhovoval všem, je nemožné. Dle něj bude zcela naprosto nezbytná spolupráce mezi obcemi, obzvlášť když se v „následujících 30 letech očekává výrazný nárůst spotřeby elektrické energie”. Z tohoto důvodu se Černohorský zdůraznil také téma úspory energie, například prostřednictvím inovací u pouličního osvětlení.

Náměstci Volfová a Černohorský se též pokusili odpovědět na první otázku diváků, tedy „co s tím, že to obnovitelné zdroje neutáhnou samy?” Lukáš Černohorský z Ministerstva pro místní rozvoj zdůraznil, že i přes to, že zní výstavba nových jaderných zdrojů lákavě, je velmi finančně a časově náročná, a z toho důvodu je třeba se nyní zaměřit na obnovitelné zdroje. Dále poznamenal, že požadavky pro lokalitu výstavby jaderného zdroje splňuje v Česku pouze málo oblastí. Eva Volfová dodala, že se stále nabízí otázka biomasy, která by mohla prokázat jako „klíčová” při vyrovnávání přírodní stability.