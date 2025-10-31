Objem investic u českých domácností roste, pořád je to ale málo, říká Patrik Novotný z Investony. Chce to jednoduchost
V posledních letech roste objem investic u Čechů zhruba desetiprocentním ročním tempem. Podle Patrika Novotného, investičního ředitele platformy Investona, je to ale málo s ohledem na to, nakolik budou v budoucnu obyvatelé celé Evropy potřebovat zdroje z vlastních úspor. Investice jednotlivců chce proto rozhýbat především jejich zjednodušením.
„Věříme v to, že Češi už sami poměrně dobře vnímají, že se o sebe musí finančně postarat jinak než jenom skrze ty nejméně rizikové finanční produkty. Ale tempo růstu objemu investic okolo deseti procent ročně, navíc podpořené i tím, že roste hodnota už zainvestovaných peněz, je pořád malé,“ říká.
Investona patří mezi platformy, kde mohou lidé investovat peníze do některého z předem definovaných programů. Tím pádem odpadá potřeba řešit rozložení portfolia, jelikož jednotlivé investiční programy již sestavila platforma. Zároveň inkasují na rozdíl od některých fondů poměrně nízký poplatek. S programy Investona je spojen pouze jeden poplatek, 0,99 procenta ročně z hodnoty investic, což patří k nejnižším na trhu. Programy jsou pak tři, s různou mírou rizikovosti a platforma navíc nabízí i možnost sestavit si vlastní portfolio s autopilotem, kde si klient sám určí, v jakém poměru se investice do vybraných nástrojů a produktů rozloží.
Rozinvestovat i menší města a obce
Podle Novotného je přitom důležité „rozinvestovat“ celé Česko. Tedy ne pouze velká města. „Na běžných účtech nebo účtech s nízkým úrokem leží zhruba čtyři biliony korun. A ty nejsou jenom v Praze, v Brně, Ostravě a krajských městech,“ zdůrazňuje. Aby se podařilo oslovit i obyvatele menších měst a obcí, je podle něj třeba být ještě srozumitelnější, jednodušší a přístupnější, než je obvyklé. Tedy nabízet modelová portfolia a jen jeden poplatek. „Složitost nabídky a ceník s několika poplatky za různé služby jsou jedním z faktorů, který řadu lidí odrazuje,“ zdůrazňuje.
Totéž se týká produktové nabídky. „Není problém nahrát do systému tisíce ETF a desetitisíce akcií. Ale to je pro produktové supermarkety a tradingové aplikace,“ dodává. Investona si dokonce před časem zjišťovala v průzkumu, co Čechům a Češkám brání v investování, a často šlo právě o pocit, že jde o abstraktní svět. Proto je třeba ho zjednodušit.
Nakoupit a sednout si na ruce
Při aplikaci takového přístupu se nabízí otázka, zda by měl investor nakoupit a obrazně řečeno na léta zapomenout, jak radí mnozí investiční guru. Nebo přece jen alespoň čas od času portfolio přehodnotit, což doporučují mnozí finanční poradci. Patrik Novotný připomíná srovnání, podle něhož rozdíl mezi těmi, kteří by za desetiletí nakupovali vždy každý rok na ročním maximu, a těmi, kteří naopak nakupovali na minimu, dosahuje dlouhodobě něco málo přes jedno procento ročního výnosu.
„Pointa je, že snažit se čekat na optimální moment na trhu nebo optimální konstelaci, je spíše bezvýsledné. Protože ten finální rozdíl v průměru bude prakticky zanedbatelný,“ zdůrazňuje. Navíc podle něj hraje roli psychika, která by nás při sledování trhu mohla vlastně odradit vždy: „Když všechno roste, tak si říkáme, že je to už možná moc, příliš velká euforie, a začínáme čekat, kdy to spadne. Což se dělo od roku 2014 a přišly jen korekce, například ta způsobená covidem. A když jsme v korekci, tak se novinové titulky plní zprávami, proč to tak je. Takže zase mohu mít pocit, že teď přece nemá cenu investovat, když je něco špatně. Jenže pak se trh obrátí a zase přijde obava, jestli to už není moc vysoko.“ Nejziskovější dny jsou samozřejmě vždycky na konci recese. Jenomže málokdo je trefí. „Zjednodušeně řečeno, takhle bychom mohli být zacyklení v nekonečné sinusoidě. Teď je to moc drahé, teď je to moc pesimistické a takhle pořád dokola,“ zdůrazňuje Novotný.
Proto preferuje přístup s dlouhým horizontem, diverzifikací a bez prudkých pohybů. Protože index S&P 500, který se měří někdy od druhé poloviny dvacátých let, vykazuje přes všechny recese, války a otřesy sedm až devět procent standardního ročního výnosu.
„Pokud člověk nemá silné přesvědčení, že se tentokrát už stane konečně něco, po čem se trhy už nevzpamatují, třeba, že se globální ekonomika zastaví, nebo se z monetárního systému začnou ztrácet peníze, tak podle mě ani nemá smysl číst, co zrovna dělá Donald Trump. Optikou mého portfolia je potřeba spíš vědět, že osmdesát procent času akciové trhy rostou. Také, že býčí trh většinou znamená zhodnocení okolo sto osmdesáti procent, zatímco medvědí ztrátu okolo třiceti,“ říká investiční šéf Investony.
Upozorňuje zároveň na příklad jednoho z největších správců peněz a důchodových investic v USA, společnosti Fidelity. Ta zveřejnila zprávu ohledně úspěšnosti investorů během velké finanční krize v roce 2008. Vyplynulo z ní, že nejúspěšnější byli ti klienti, kteří se během krize ani nepřihlásili, protože třeba zapomněli heslo, nebo šlo třeba o účty v dědickém řízení. Ti realizovali na pětiletém horizontu v průměru nejlepší výnosy. „Takže my jsme velcí zastánci toho nastavit a nechat běžet a prostě si takzvaně sednout na ruce,“ zdůrazňuje.
Demografie nás jednou stejně dožene
Jinou cestu, než investovat přitom pro budoucnost nevidí. „Když se podíváme na demografickou křivku, tak nejširším bodem grafu je generace, která zhruba za patnáct až dvacet let bude v důchodu. Budeme-li uvažovat penzijní věk mezi 65 až 67 lety. Bohužel, pak následuje jenom užší a užší hrdlo. Takže budeme mít poměrně velké zastoupení důchodců a poměrně malé zastoupení nebo poměrově menší zastoupení produktivní populace. Nehledě na to, co ještě před dalšími a dalšími volbami nám bude slibováno, tak dřív nebo později nás ten problém dožene, a to nejenom Českou republiku. Tady se bavíme o podobném problému prakticky napříč Evropou. To nás přirozeně samotné donutí podstupovat o něco větší riziko, abychom se zajistili na stáří. Tedy dívat se na nástroje, které cílí na vyšší reálný výnos. Přičemž za těch patnáct až dvacet let už může být pozdě, protože investice jsou dlouhodobá záležitost,“ uzavírá Patrik Novotný.