Obliba stavebního spoření neklesá, náhlé snižování sazeb není hrozbou

Jaká je aktuální situace v oblasti stavebního spoření?

Jak se od začátku roku změnila jeho obliba? Snížení maximální výše státní podpory z dvou na jeden tisíc korun je pochopitelně rozdíl a také důvod, proč třeba klienti hledají i jiné možnosti stabilního uložení peněz. Obecně je ale stavební spoření pořád důvěryhodným nástrojem k odkládání financí, je spolehlivé a snadné na pochopení a správu. Za letošek má celý trh zatím uzavřeno zhruba 171 tisíc smluv, což je jen o 1,4 procenta méně než loni. Celkově tam mírný pokles je, ale obliba se nijak závratně nesnížila. U Raiffeisen stavební spořitelny dokonce vidíme růst počtu nově uzavřených smluv o zhruba deset procent oproti loňskému roku.

Takže stavební spoření je pořád dostatečně atraktivní i s nižší státní podporou?

Státní podpora je jedna věc, nicméně my třeba při sjednání spoření do konce příštího roku nabízíme navýšený garantovaný úrok 5,5 procenta ročně. Spousta lidí vidí atraktivitu stavebního spoření právě i ve výši úroku nebo v době uložení peněz. Často opomíjenou výhodou je potom i garantovaná úroková sazba případného úvěru, která může být ze zákona pouze o tři procenta vyšší než úroková sazba spoření.

Úrokové sazby ale budou postupně klesat, nebo ne?

Na rozdíl od spořicích účtů je úroková sazba stavebního spoření pevně daná. To, co klient ve smlouvě podepíše, pro něj bude platit minimálně po dobu následujících šesti let. Takže ani v případě návratu nižších úrokových sazeb se klienti nemusejí obávat, že by jim stavební spořitelna úrok snižovala.

Jaký očekáváte další vývoj? Bude obliba stavebního spoření klesat?

Naopak myslím, že můžeme očekávat návrat stavebního spoření na scénu, a to hned ze dvou důvodů. Prvním jsou právě garantované podmínky úrokových sazeb spoření a nízká míra rizika ztráty uložených finančních prostředků spojená s dobrým zhodnocením. Druhým důvodem je nová role stavebních spořitelen, která spočívá v dotačním poradenství. Klienti postupně zjišťují, že stavební spořitelny umějí výborně financovat jakoukoliv modernizaci bydlení včetně energeticky úsporných řešení. Právě ti klienti, kteří si optimálně nastaví stavební spoření, se dostanou k velmi levným úvěrům. A to i v situaci, kdy jsou úrokové sazby vysoko.

Jaký je letos o úvěry zájem?

Zájem o úvěry stavebních spořitelen roste, zejména o ty nezajištěné. Objem úvěrů v prvních čtyřech měsících letošního roku narostl celkově o 22 procent na více než třináct miliard korun. My jsme poskytli úvěry v hodnotě téměř tří miliard, což znamená meziroční růst o 33 procent. Zájem je zejména o úvěry na rekonstrukce a ekologické úspory, ale i na pořízení nemovitostí nebo financování družstevního bydlení.

Zmínil jste dotační poradenství. Co všechno svým klientům v této oblasti nabízíte?O co dnes mohou žádat?

V rámci poradenství nabízíme lepší pochopení toho, na co všechno mají klienti nárok a jak si o to mohou zažádat. Primární je bydlet levněji a ekologičtěji, k tomu slouží dotační program Nová zelená úsporám. Zažádat se dá o různorodě cílené dotace a na své si přijdou majitelé novostaveb i ti, kteří chtějí rekonstruovat staré domy. Pro ty vychází lépe program Oprav dům po babičce. Dotace je pak možné doplnit zvýhodněným úvěrem s úrokovou sazbou pod 3,5 procenta ročně, takže možnosti jsou opravdu pestré.

Jaké jsou vaše další plány v těchto oblastech?

Další fází je přejít od dotačního poradenství k úplnému vyřízení dotace za klienta. Cílem je nachystat mu kompletní balíček služeb, aby si na jednom místě vyřídil dotaci a získal finanční poradenství nejen v oblasti samotného financování, ale například i pojištění nemovitosti. Klienti často zapomínají, že při jakýchkoliv úpravách je třeba zkontrolovat, zda stávající pojistka kryje například požár způsobený fotovoltaickými panely nebo zda má dostatečně vysoké limity.