Ochraňte své úspory před inflací. Nebojte se investovat | E15.cz

Díky krátkodobé investici do nízkorizikových investičních nástrojů nabízí Fond krátkodobých investic bezpečné místo, kam uložit finance v bouřlivé době. Zároveň je výnosnější alternativou k tradičním depozitním produktům, jakými jsou spořicí účty či termínované vklady. Minimální investice do fondu činí 500 Kč.

Nově otevřený Fond krátkodobých investic od Generali Investments CEE je vhodný pro všechny, komu připadají tradiční spořicí a termínované produkty v bankách málo atraktivní, a chtějí zmírnit dopady inflace na svoje úspory. Umožňuje investorům vložit své finance do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů ČR, státních pokladničních poukázek ČR či termínovaných vkladů u bank. Fond má díky uvedeným typům cenných papírů možnost realizovat reverzní repo operace.

Proč investovat do Generali Fondu krátkodobých investic

Jednou z mnoha výhod nového fondu je jeho krátký časový horizont, díky kterému budou investice zhodnocené již v řádu měsíců a investoři nejsou vázáni konkrétní délkou úročení jako v případě termínovaného vkladu. Dalším přínosem fondu je jeho flexibilita, kdy reaguje na vývoj peněžního trhu České republiky a díky měnovému zajištění je investice chráněná před potenciálními kurzovními pohyby v budoucnu.

„Generali Fond krátkodobých investic kopíruje aktuální vývoj vysokých úrokových sazeb. Atraktivní výnos je odvozen od vývoje dvoutýdenní repo sazby České národní banky, snížené o náklady fondu, a předpokládáme, že bude vyšší než u tradičních depozitních produktů v bankách. Zároveň se jedná o nejkonzervativnější fond z naší nabídky. Investorům umožňuje bezpečně a efektivně rozložit své úspory. Ty nemusí držet pouze ve standardních depozitních produktech. Zároveň zhodnocením finančních prostředků umožňuje fond investorům zmírnit dopady rostoucí míry inflace,“ komentuje Marek Beneš, finanční ředitel společnosti Generali Investments CEE.

Vhodná příležitost pro začátečníky ve světě investic

Do Generali Fondu krátkodobých investic mohou investovat všechny typy investorů. Pro začátečníky v oblasti investic je to vhodná příležitost vyzkoušet si své první investování. Jedná se totiž o fond s nejnižším stupněm rizika a nejkratším doporučeným investičním horizontem z celé nabídky fondů Generali Investments CEE. Fond tak představuje vstupní bránu do světa investování.

Zkušenější investoři jej mohou zase využít jako bezpečný přístav v rámci možných poklesů akciových trhů nebo jako diverzifikační prvek. Uložit a zhodnotit své úspory ve fondu může ale i typ investora, který hledá nástroj pro své krátkodobé finanční cíle, jako je například likvidní finanční rezerva pro neočekávané události,

„Inflační tlaky, jež pozorujeme déle než rok, vedly k prudkému zvýšení úroků středoevropských centrálních bank. Pro českou ekonomiku je rovnovážná úroveň úrokových sazeb odhadována v oblasti 3 %. Dvoutýdenní repo sazba ČNB je nyní na úrovni 7 % a zřejmě tam setrvá po zbytek letošního roku,” dodává na závěr Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.