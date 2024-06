Od kouření k alternativám: Jak Švédsko vychovalo smoke-free generaci

Ještě v roce 1963 evidovalo Švédsko vysoké počty kuřáků, ale v sedmdesátých letech se jako mávnutím kouzelného proutku začal jejich podíl snižovat. Trend dále pokračoval a mezi roky 2006 a 2020 zde poklesl počet kuřáků o neuvěřitelných 60 %, což je suverénní rekord mezi všemi státy Evropské unie. Ptáte se, jak se to stalo? Ono kouzlo nespočívalo v tom, že by se švédští kuřáci začali nikotinu hromadně zcela vzdávat. Svou roli zde sehrála tradice tzv. snusu, tabáku, který se nekouří, ale vkládá pod ret a po dvě stě let se těšil oblibě zejména mezi zemědělci. Když byl ale v roce 1973 uveden na trh v atraktivnější podobě, tedy v drobných sáčcích, díky kterým byla uživatelům ušetřena námaha s jeho tvarováním, nastal obrat a počty kuřáků cigaret začaly klesat. Snus sehrává ve Švédsku, které si v EU vyjednalo exkluzivní výjimku ze zákazu jeho prodeje, důležitou roli v adiktologickém přístupu známém jako harm reduction, neboli snižování rizik. Tímto způsobem se snus každoročně podílí na redukci počtu kuřáků o zhruba 0,4 %.

Švédové se podobně jako ke snusu staví i k běžně dostupným smoke-free alternativám, které zažívají globální tržní boom hlavně v posledním desetiletí. E-cigarety, nikotinové sáčky i nahřívaný tabák jsou v zemi běžně dostupné a značně se podílejí na zmírňování dopadů užívání nikotinových výrobků. Například při přechodu z klasických cigaret na zařízení GLO, které nahříváním uvolňuje z tabákových náplní nikotin bez spalování, je kuřák ušetřen většiny škodlivin, které by jinak spalováním vznikly. „Prevalence denních kuřáků klasických cigaret se v tuto chvíli pohybuje těsně nad hranicí 5 %. S tím souvisí také velice nízká míra výskytu úmrtí souvisejících s nemocemi vyvolanými kouřením jako je například rakovina plic,“ popisuje situaci psycholog a expert na závislosti Karl Fagerström, jehož slova potvrzují i oficiální statistiky z listopadu 2022.

Smoke-free Evropa do roku 2040?

Smoke-free society je definovaná jako ta, ve které se podařilo snížit podíl kuřáků pod 5 %. Švédsko se momentálně nachází na 5,6 % a vše nasvědčuje tomu, že nastolený trend se jen tak nezastaví – počet mladistvých kuřáků je ustálený na 3 %, což je méně než v kterékoliv jiné evropské zemi. Evropská unie si vytyčila cíl, že smoke-free stavu dosáhne do roku 2040. Mnozí zákonodárci tápou, jak toho docílit, a v honu za utopickou představou o populaci bez zlozvyků volí cestu regulací. Na rozdíl od Švédska, kde jsou alternativy kouření daňově zatíženy méně než klasické cigarety, se napříč evropskou sedmadvacítkou daní stejně. V Nizozemsku v loňském roce zakázali prodej nikotinových sáčků, přičemž v bruselských kuloárech se hovoří i o možných plánech tento zákaz rozšířit na celounijní úroveň. Experti v oborech adiktologie a harm reduction se ale shodují, že špatně nastavená a příliš tvrdá regulace těchto produktů může napáchat více škod, než užitku. Nadějí nám v Česku může být Jindřich Vobořil, český protidrogový koordinátor, podle nějž jsou produkty s nižším rizikem základem prevence. Na této myšlence staví i Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025. „Je nutné prosazovat komplexní a moderní regulační rámec, který umožní kontrolovat rizika, a zároveň zohledňovat škodlivost jednotlivých látek a jejich forem,“ zdůrazňuje jeden z autorů plánu a ředitel výzkumu v Institutu pro racionální politiku závislostí Viktor Mravčík.

Švédská vláda podporuje užívání méně škodlivých alternativ nejen legislativně, ale i osvětovými kampaněmi. Díky tomu je veřejnost dobře informovaná o možnostech, jak snížit zdravotní rizika spojená s kouřením. Zda tento přístup budou aplikovat i další evropské státy se uvidí, každopádně se vyloženě nabízí inspirovat se tam, kde to funguje.