Platby kartou na internetu budou ještě bezpečnější | E15.cz

„Nepůjde ale o nic složitého. Jde jen o to si novinky všimnout. Navíc máme i jednu specialitu, která řadu lidí časem této povinnosti dokonce zbaví,“ říká Jan Dachovský, expert na platební metody v České spořitelně (ČS).

Nejjednodušší cestu, jak platbu potvrdit, představuje konkrétně u ČS George klíč, který je součástí stejnojmenného internetového bankovnictví. Kdo si tuto aplikaci nainstaluje do svého chytrého telefonu, vystačí si třeba i s otiskem prstu. Nebo dokonce skenem obličeje.

Ne každý ale používá telefon, který takovou technologii zvládá. Nebo z nějakého důvodu nechce využívat bankovní aplikaci. V tom případě použije nový pětimístný ePIN. Ten získá opět v internetovém bankovnictví George, nebo v kterémkoliv ze spořitelních bankomatů. A bude ho zadávat vedle bezpečnostního kódu z sms zprávy.

Obě možnosti se týkají jak karet pro fyzické osoby, tak i karet firemních.

Vtip spočívá v tom, že jej nebude nutné zadávat při každé platbě. Jak je to možné? Jestliže skenem obličeje přes mobil přichází něco, co v minulosti patřilo do sféry sci-fi, pak totéž platí u takzvané behaviorální biometrie. V podstatě jde o sledování nákupních a platebních zvyklostí klienta. A následné vyhodnocení, zda vše kolem platby těmto zvyklostem odpovídá či nikoliv.

„Samozřejmě nejde o to, zda si kupujete častěji třeba boty nebo potraviny. Ale v jakém prohlížeči své platby běžně zadáváte, v jaké výši, jakým způsobem přepisujete kód z esemesky, na jakých portálech nakupujete nejčastěji a podobně,“ vysvětluje Dachovský.

To jsou samozřejmě jen některé znaky, které banka bude monitorovat. Díky nim si pak vytvoří platební profil klienta. A s tím každou platbu porovná. Bude-li si jistá, že jde o zadání majitele karty, použití ePIN vás ušetří. V případě pochybností o něj požádá.

„Někteří lidé zažili cosi podobného i v minulosti. Kdy se jich vydavatel karty zeptal, zda za ten zlatý šperk v Mexico City platili opravdu oni. Tam šlo ale o zpětné vychytávání možných podvodů. Teď jde rovnou o to je ještě více eliminovat,“ připomíná Dachovský

Požadavek na ještě silnější zabezpečení vyslala směrem k bankám Evropská unie. I bez toho se ale peněžní ústavy snaží, aby platby v obchodech i po internetu byly co nejbezpečnější, ale zároveň pohodlné. Ať již jde o bezkontaktní placení nebo aplikace, u kterých už klient nemusí nic složitě zadávat. Ale které prostě pracují třeba s jeho podobou.

Speciálně Česká spořitelna se proto snaží klientům také pomáhat v případech, kdy jim při nákupech po internetu nedorazí zboží. Nebo přijde poškozené, zaměněné za něco jiného a podobně. V takových případech přijímá reklamace za platby, které v řadě případů dokáže zákazníkům získat zpět. „Je to zvláště důležité třeba při nákupech z asijských a podobných e-shopů, kde je reklamace dost složitá,“ uzavírá.

Protože další úroveň autorizace je evropskou záležitostí, je možné, že právě obchody mimo prostor Evropské unie ji nebudou vyžadovat. I tak už lze platby po internetu dnes považovat za bezpečné. Podvody dosahují jen okolo 0,0075 procenta z počtu realizovaných transakcí, resp. 0,0077 procenta z objemu financí. Jde tedy už nyní o zanedbatelná čísla. A velkou část ještě banky refundují v rámci blokací a pojištění.