Jak za časů Lehman Brothers. Američané znovu objevují kouzlo nebezpečných hypoték
Vítejte u dalšího vydání realitního newsletteru! V dnešním vydání se podíváme, jak se do USA vrací rizikové hypotéky s pohyblivou sazbou a proč to vypovídá o krizi dostupného bydlení nejen za oceánem. V Česku mezitím Ivana Tykač rozšiřuje své developerské aktivity a nakupuje pozemky v pražském Braníku, na prodej je vila po Petru Kellnerovi a Penta spolu s PSN představily nový projekt Vinohradská 8, která vyroste na místě bývalého Transgasu.
Střípky z trhu
- Městečko Vrané nad Vltavou nedaleko Prahy vyhlíží poutavou realitní transakci. Na prodej je vila podle návrhu architekta Jiřího Pleskota, kterou si jako své místo pro život svého času vybral zesnulý finančník Petr Kellner. Renáta Kellnerová, zapsaná v katastru jako přímá majitelka, nyní nemovitost prodává.
- Ve Špindlerově Mlýně by mohl v příštích letech vyrůst nový hotel v místě bývalého Grand hotelu u cesty z centra města k areálu Medvědín. Stávající objekt čeká demolice.
- Sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v areálu Nové Palmovky nebude. Podle končícího ministra dopravy Martina Kupky (ODS) hledá vláda pro agenturu jiné místo. Důvodem jsou dlouholeté komplikace Prahy při výběru firmy, která by měla Novou Palmovku dostavit.
Američané se vracejí k rizikovým hypotékám z éry finanční krize
Na americkém hypotečním trhu se znovu objevuje trend, který pamětníci spojují s obdobím před pádem Lehman Brothers. Stále více kupujících volí takzvané hypotéky s pohyblivou sazbou (ARM – adjustable-rate mortgage), které v prvních letech nabízejí nižší úroky než klasické fixní půjčky. Po uplynutí úvodního období se ale sazba přepočítává podle aktuálních tržních podmínek – a může citelně vzrůst.
Podle Wall Street Journal dosáhl podíl ARM u nových žádostí o hypotéku na začátku října deseti procent, což je nejvíce od roku 2023. Ještě v roce 2021 tvořily pouhá tři procenta. Důvod je zřejmý – ceny nemovitostí v USA vzrostly od roku 2019 o více než 50 % a kupující zoufale hledají cestu, jak snížit měsíční splátky. ARM jim dnes nabízí úroky kolem 5,4 %, zatímco fixní třicetileté hypotéky se pohybují kolem 6,1 %.
Mnozí kupující přitom vsázejí na pokles úrokových sazeb v příštích letech. Doufají, že než dojde k resetu jejich úvěru, Fed sníží sazby a oni budou moci hypotéku refinancovat. Tento scénář je ovšem spojen s rizikem. Pokud sazby neklesnou, nebo pokud dlužník ztratí práci, může ho vyšší splátka tvrdě zasáhnout.
Současné ARM jsou sice méně rizikové než před krizí 2008 (banky dnes uplatňují přísnější limity a regulace), přesto představují sázku na budoucnost. I proto roste jejich obliba především mezi mladšími kupujícími a těmi, kdo plánují dům prodat nebo refinancovat do deseti let.
Podle průzkumů využívá ARM až 14 % kupujících novostaveb a více než polovina Američanů by o této variantě uvažovala, pokud nabídne nižší počáteční sazbu. Návrat tohoto fenoménu ukazuje, jak daleko až trh dohnala krize dostupnosti bydlení – a jak jsou lidé ochotni podstupovat větší riziko, jen aby se dostali k vlastnímu domu.
Náhrada za Transgas odhalena
Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN získaly územní rozhodnutí pro dlouho připravovaný projekt Vinohradská 8, který má proměnit území bývalého areálu Transgasu mezi Vinohradskou třídou a Římskou ulicí. Na místě vznikne smíšený komplex zahrnující byty, kanceláře i prostory pro obchody a restaurace. Celkové investice dosáhnou zhruba 3,5 miliardy korun, dokončení se plánuje na druhé čtvrtletí roku 2028.
Julius Meinl potěšil investory a expanduje do Budapešti
Nejčerstvějším přírůstkem do geografické rozmanitosti portfolia společnosti Julius Meinl Living se po loňské akvizici hotelu v Bukurešti stala nemovitost v maďarské metropoli. Po rozsáhlé rekonstrukci by měl hotel The Julius Budapest v centru města otevřít své brány na začátku roku 2029. Zároveň český fond kvalifikovaných investorů The Julius Fund oznámil výkonnost za první rok existence. Korunová třída akcií se zhodnotila o 27,8 procenta a eurová třída dokonce o 31,7 procenta.
Ivana Tykač si podmaňuje Braník
Realitní byznysmenka Ivana Tykač znovu investuje do Braníku. Od investiční skupiny Vertue Miloše Krejníka koupila balík nemovitostí v samotném centru této lokality, přímo naproti Dominikánskému dvoru. Součástí transakce je nejen bytový dům, ale i okolní pozemky připravené k výstavbě.