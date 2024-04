Platby na kontakt jsou bezpečné a spolehlivé, na svůj boom ale teprve čekají

Jaké jsou největší trendy v oblasti online plateb a bankovních převodů? Které služby vaši klienti nejvíc využívají?

Stále více klientů využívá platby mobilem nebo hodinkami, přičemž převládají peněženky Apple a Google. My pak nabízíme i celou škálu dalších služeb včetně Garmin Pay nebo naší vlastní aplikace RaiPay pro Android včetně Huawei.

V oblasti plateb na účet klienti již několik let oceňují tuzemské okamžité platby, kdy má příjemce peníze na účtě za pár sekund. Řada klientů používá možnost předávání údajů k platbě pomocí QR kódu, který mohou snadno vytvořit v našem mobilním bankovnictví – a stejně snadno lze zadat i samotnou platbu. Věříme, že se mezi klienty bude postupně rozšiřovat i platba na kontakt, která je čerstvou novinkou.

Jak velký je o platby na kontakt zatím ze strany klientů zájem?

Aktuálně je u nás pro příjem plateb na kontakt registrováno 74 tisíc klientů a od listopadového spuštění jsme zaznamenali téměř 90 tisíc plateb. Službu má aktivovanou zhruba pět procent našich klientů – a domníváme se, že platby na kontakt mají ještě další potenciál k rozšíření. Klienty se snažíme o novince informovat a motivovat je k tomu, aby měli svůj kontakt k platbě zaregistrovaný. Určitě by pomohlo, kdyby stejný přístup byl i v dalších bankách. Mohl by to být praktický nový standard pro tuzemské platby mezi lidmi, protože je to nejjednodušší a nejpohodlnější způsob okamžité platby, nabízí ho drtivá většina bank a mobilní telefon k registraci má už dnes každý.

Dá se říct, kdo je zatím využívá nejvíc?

Přesnější data k bližší segmentaci zatím bohužel nemáme, ale z principu jde především o platby mezi přáteli, známými, rodinou nebo v pracovním kruhu.

Jsou tyto platby dostatečně bezpečné?

Jsou bezpečné. Tento druh plateb je možný pouze přes napojení na ČNB registr, který používají zapojené banky. Jen ty pak získají přístup k daným informacím a umožní registraci i platby ve svých dobře zabezpečených službách digitálního bankovnictví. Pro platby na kontakt se využívá prověřená bezpečná infrastruktura tuzemských plateb. Oproti běžné platbě na číslo účtu se navíc klientovi před odesláním platby zobrazí název účtu příjemce. Díky tomu má větší kontrolu a vylučují se tak chyby při zadávání čísla účtu.

Proč je maximální výše platby nastavená na pět tisíc korun?

Je to startovní hodnota, která je dostatečná pro drobné platby mezi lidmi. Z dat vidíme, že průměrná částka platby na kontakt se pohybuje okolo 1 tisíce korun. Je rozumné mít nějaký bezpečnostní strop pro banky i klienty, když se jedná o takhle mladou službu.

Bude se limit do budoucna zvyšovat, případně chystáte nějaké rozšíření služby?

Předpokládáme, že se limit zvýší řádově na 20 tisíc korun. Jiné rozšíření zatím neplánujeme, ale chceme, aby službu používalo více klientů. Jinými slovy, aby bylo co nejvíc klientů s registrovaným telefonním číslem ve všech bankách. Aktuálně musí klienti registraci prodlužovat minimálně jednou za půl roku nebo aktivním přijímáním plateb. Z našeho pohledu by bylo vhodnější, aby aktualizovali svůj profil v registru jednou ročně. To by byl rozumný kompromis mezi bezpečností a pohodlím pro klienty.

A co Apple Pay/Google Pay? Jak rychle se v Česku rozšířily tyto služby?

Mobilní platby a platby hodinkami se rozšířily velmi rychle. Hlavní boom byl v letech 2019 a 2020, kdy většina bank začala tyto služby nabízet. My je nabízíme přes čtyři roky, od podzimu 2019. Co se týče popularity a podílu uživatelů, Apple Pay vede s asi 60 procenty, následuje Google Pay s 37 procenty. Ostatní služby pro platby hodinkami nebo naše RaiPay aplikace pro Android telefony jsou v celkových počtech uživatelů i plateb využívány spíše okrajově. Jak Apple Pay, tak i Google Pay umožňují používat najednou karty více bank a kromě plateb v obchodech je lze použít i pro platby na internetu. Naše vlastní aplikace RaiPay je zatím dostupná pro Android a Huawei telefony, pokud klienti nechtějí nebo nemohou používat Google Pay. Kromě plateb kartou máme i další funkčnosti, jako je zobrazení údajů o kartě pro internetové platby, jednoduchá aktivace karet s ověřením přes mobilní bankovnictví nebo zobrazení čárových kódů zákaznických karet obchodníků. Novinkou je, že Apple Pay by měl otevřít svou NFC technologii pro mobilní platby, takže uvažujeme i o verzi RaiPay pro iPhone.

Kolik plateb se takto uskuteční?

Aktuálně je zhruba 40 procent transakcí plně digitálních, to znamená bez použití plastové karty. Celkově používá platby mobilem a hodinkami téměř půl miliónu našich klientů, jasně přitom vedou peněženky v mobilech. Klienti tyto platby využívají rádi a čím dál víc a dalo by se říct, že většina z nich už nosí karty v peněžence jen pro jistotu.

Jaká je budoucnost plateb a převodů? Bude se nějakým způsobem zapojovat AI?

Klienti mají už dnes mnoho pohodlných možností, jak platit – od opakování plateb z historie nebo přidávání údajů o příjemci platby pomocí QR kódů až po asi nejpohodlnější způsob, kterým je zmiňovaná platba na kontakt. Těžko předvídat budoucnost, nicméně jako úspěšnější se jeví služby, které jsou v Česku dostupné klientům všech bank bez omezení, a také služby, které jsou online, okamžité a samozřejmě spolehlivé a bezpečné. Nedá se vyloučit ani rozvoj plateb pomocí AI. Ta by mohla sloužit například jako pomoc při hlasovém zadávání plateb nebo ovládání aplikací, které platby umožňují.

Co v tuto chvíli plánujete vy?

Nedávno jsme zavedli zajímavou novinku a to zadávání zahraničních plateb v mobilním bankovnictví. V letošním roce chceme rozšířit možnosti placení hodinkami a dalšími nositelnými zařízeními např. pro Xiaomi, Swatch nebo Amazfit. Platby jsou pevným základem našich bankovních služeb pro denní potřebu a budou se rozvíjet dál podle potřeb a zaujetí našich klientů.