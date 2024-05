Platby pomocí tokenů jsou ještě bezpečnější než zadávání údajů z karet

Global Payments sídlí v Atlantě, jak se americký trh liší od českého?

Karel Jára: To bychom museli jít asi trochu do historie. Provádění nějaké autentifikace v průběhu platby Američani dlouho neznali. Platili bez jakéhokoli ověření, protože podvody se tam příliš nevyskytovaly. Trh v Evropě je také obecně více fragmentovaný. Každá země má vždycky nějakou svoji specialitu, kterou trošku i brání vstupu dalších poskytovatelů.

Segment internetových obchodů má za sebou dva roky poklesu. Jak se s tím vyrovnal?

Hana Wasserburger: Možná dochází k poklesu počtu obchodníků, ale objem plateb v e-commerce roste. Za poslední dva roky téměř na dvojnásobek. S covidem se i posunul z tradičnějších odvětví, jako byla elektronika, do nových, jako jsou potraviny nebo třeba i nábytek. Z průzkumů vyplývá, že osmdesát procent lidí chce platit na internetu primárně kartou a čtyřicet procent říká, že by vlastně nenakoupili, pokud by jim tuto platbu e-shop nenabídl.

Karel Jára: Karty a e-commerce se dostávají i do sázkových kanceláří, kde jde nejen o dobíjení hráčských kont, ale třeba i vyplácení výher. Hodně silným segmentem je také doprava a parkování.

Hana Wasserburger: Roste počet plateb, které se opakují. Děláte je opakovaně a nechcete při každé platbě přepisovat číslo karty. Máte ji uloženou a platba proběhne na jeden klik.

Poslechněte si rozhovor v podcastu Business Club:

Jaký způsob placení na internetu je vlastně pro obchodníky nejvýhodnější?

Karel Jára: Pro obchodníky je samozřejmě nejdůležitější, aby byla vysoká konverze. To znamená, ve chvíli, kdy si nakupující vybere platební metodu, tak aby pokud možno ve sto procentech případů zaplatil.

Jaká z forem nejčastěji spěje k tomu, že transakce celkově doběhne?

Hana Wasserburger: Jednoznačně způsoby, kde zaplatíte na jeden klik. Sedmnáct procent klientů říká, že nákup nedokončí, pokud je proces složitý.

Jaký je naopak nejčastější důvod, proč zákazník platbu nedokončí?

Karel Jára: Zhruba třetina těchto případů nastává po přesměrování na platební bránu, kdy má klient buď zadat údaje o platbě, nebo vybrat platební metodu. Proto se tuto část snažíme obcházet. Další třetina nám odpadne po přesměrování na autentifikaci platby. A konečně třetina odpadne, protože neproběhne autorizace. Třeba kvůli nedostatku peněz na účtu.

Jak chrání klienta tokenizace?

Hana Wasserburger: To je něco, co jako běžný uživatel moc nepoznáte. Mezi tokenizované platební metody patří dnes Apple Pay, Google Pay nebo Click to Pay. Údaje o kartě nahrazujeme unikátním kódem, tokenem, který vlastně identifikuje transakci a zákazníka. Zabezpečení je tak mnohem větší, protože když vám někdo ukradne kartu, může použít vaše platební údaje a může tu kartu zneužít. Zatímco tady vlastně transakci identifikujeme tím unikátním kódem, který je přiřazen v ten daný moment a vlastně ho nemůžete okopírovat. Nemůže ho nikdo ukradnout, použít, takže je to jednoznačně nejbezpečnější platební metoda.

Karel Jára: Tokenizace je využívaná už i ve chvíli, kdy si nahráváte svoji kartu do mobilního zařízení nebo do hodinek. V tu chvíli se generují také tokeny a potom platba vlastně probíhá jejich pomocí.

Jaká budou podle vás největší témata pro e-commerce a online platby?

Hana Wasserburg: Neviditelné platby, které proběhnou na pozadí a vy si jich vlastně ani nevšimnete. Mluvíme o platbách v aplikacích, z auta, kdy platíte za benzin nebo za parkování z různých zařízení. A v budoucnosti určitě třeba i technologie, která už je využívaná v obchodech, kdy vlastně vcházíte do obchodů bez obsluhy, autentizujete se přes aplikaci, nakoupíte a vycházíte ven. A platba proběhne zase na pozadí.

Hana Wasserburger

Je ředitelkou poradenských služeb Visa. V minulosti pracovala pro KPMG, Monetu a O2.

Karel Jára

Je viceprezidentem Global Payments Europe, v níž pracuje už více než 27 let.