Pod lupou: Jste moc staří, nebo jen moc drazí? Trh práce a jeho tichá diskriminace

Češi stárnou, ale trh práce se tváří, jako by stále hledal jen mladé. Co se děje se skupinou 45+? Proč ztrácí chuť měnit práci nebo si říct o vyšší plat? A jak z toho ven? V novém díle pořadu Pod lupou se na to Jan Novotný ptá trojice expertů: personální ředitelky Czech News Center Zuzany Mattové, analytika trhu práce Tomáše Ervína Dombrovského a HR odbornice z VŠE Kateřiny Legnerové.

Zkušenosti, loajalita, schopnost zvládat krizové situace s klidem – na papíře ideální profil. Ve skutečnosti ale mnoho lidí po čtyřicítce naráží při hledání práce na neviditelné bariéry. A často i uvnitř firem, kde roky odvádějí dobrou práci. Proto přestávají věřit, že se ještě mohou posunout dál. Na tuto přehlíženou realitu upozorňuje projekt Budoucnost potřebuje každého, který společně spustili Czech News Center, Active Radio, VŠE a další partneři.

Proč se z věku stalo stigma?

„Polovina lidí kolem padesátky si už ani neříká o povýšení. Ne proto, že by nechtěli, ale protože zažili, že to stejně nemá smysl,“ popisuje Tomáš Ervín Dombrovský. Předsudky ohledně flexibility, technologií nebo učenlivosti jsou hluboko zakořeněné a brání firmám využít obrovský potenciál zkušených zaměstnanců. Zatímco mladší kolegové často přirozeně mění pozice, ti starší zůstávají uvěznění v rutině. Ne proto, že by jim to tak vyhovovalo, ale protože už nevěří, že by jim někdo dal šanci. S tím souvisí i pojem quiet quitting. Ten označuje stav, kdy zaměstnanci zůstávají v práci, ale omezí se jen na to nejnutnější – nechtějí (nebo už nevěří, že by měli) dělat něco navíc. Není to lenost, ale reakce na prostředí, které nevysílá žádný signál důvěry. Lidé přestávají usilovat o víc, protože cítí, že by to stejně nikam nevedlo.

Jde to i jinak

Existují i firmy, které to dělají jinak. „Třetina našich zaměstnanců je ve věku 45+. Máme mezigenerační týmy a vzájemný mentoring – starší se učí od mladších a mladší od starších,“ říká personální ředitelka Czech News Center Zuzana Mattová. Podobný přístup mají i partneři projektu Budoucnost potřebuje každého, například Škoda Auto nebo Komerční banka. Nestačí však změnit jen vnitřní kulturu, začít je potřeba už u inzerátů a výběrových řízení. Výrazy jako „mladý, dynamický kolektiv“ podle Zuzany Mattové v inzerátech rovnou odrazují zkušené kandidáty. A jak dodává Kateřina Legnerová z VŠE, výmluva na „překvalifikovanost“ je stále jedním z nejčastějších způsobů, jak jim zavřít dveře. Přitom právě tito lidé mají často to, co firmám nejvíc chybí – dlouhodobý nadhled a zkušenosti, které mladší kolegové teprve sbírají.

Jak posunout pohled na věk v pracovním prostředí? Proč je načase přestat přehlížet generaci, která tvoří páteř trhu práce? A jak na to jdou firmy, které už předsudky odložily? Podívejte se na celý rozhovor.