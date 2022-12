Pomáháme českým firmám stát se světovými, říká šéfka SAP ČR Součková | E15.cz

Osmdesát sedm procent piv v Česku se uvaří díky byznysovým aplikacím společnosti SAP, která vznikla před 50 roky v Německu a na domácím trhu působí 30 let. Generální ředitelkou SAP ČR je od srpna 2018 Hana Součková. V rozhovoru pro E15 vysvětluje, co je SAP, kdo se bez něj neobejde nebo jaká zásadní téma vnímá v souvislosti s budoucností českého byznysu.

Také zdůrazňuje, že například i Česká správa sociálního zabezpečení využívá systémy SAP, které tak stojí nejen za výplatou sociálních dávek. „Musím říct, že jsem velmi hrdá, že do části našeho portfolia patří čeští zákazníci jako je Siko, HP Tronic, Kofola či Mattoni nebo Zbrojovka. Jsou pro mě velmi důležití, proto mám radost, že SAP pomáhá českým společnostem stávat se světovými,“ říká Hana Součková v interview.

Kdy jste poprvé zaregistrovala název SAP a věděla jste, co to znamená?

Jsem vystudovaná stavební inženýrka, proto jsem se k IT dostala až po vysoké škole, kdy jsem začínala ve společnosti Scala business solutions. Moje první setkání se „sapem“ se datuje kolem roku 2000, kdy jsem ve společnosti APP, v jedné z největších IT společností té doby v České republice, dostala na starost marketing a začala jsem se seznamovat s celým tím světem SAP.

Jak je to se znalostí SAP v Česku nyní po desítkách let?

V letošním roce slavíme 30 let společnosti SAP v České republice a 50 let celosvětově. V Česku máme 1 400 firemních zákazníků, takže by se zdálo, že svět systému SAP by měl být dostatečný. Na druhou stranu jde o bolest i výzvu zároveň, protože nám chybí tisíce „sapích“ odborníků na straně zákazníků, partnerů i na té naší. Opravdovou výzvou bude přivést nové tváře do tohoto ekosystému.

Tuší obyčejní lidé, co je SAP? Nebo vás to netíží, protože vaši klienti jsou jasně daní?

Řekla bych, že běžný občan České republiky ho úplně nezná, nebo nespojí si SAP s něčím, co se dotýká skoro každého v podobě benefitů, protože SAP působí například i v České správě sociálního zabezpečení. To znamená, že stojíme i za výplatou dávek. Působíme u většiny velkých společností, takže lidé třeba narazí na to, že doklady jsou zpracované pomocí SAP. Ale jinak je pravdou, že SAP je určený pro komerční svět podniků, nikoliv pro konečného uživatele. Tudíž naším cílem není, aby každý konečný uživatel znal SAP.

Co je tedy vaším cílem?

V SAP považujeme za velmi důležité naplňovat naší vizi pomáhat a zkvalitňovat život všech lidí okolo nás. Zvlášť, když si vezmete, že téměř 80 procent hrubého domácího produktu České republiky je nějakým způsobem „dotčeno“ pomocí systému SAP v rámci našich zákazníků. To je opravdu obrovský ekosystém. A mojí ambicí je, abychom ukázali, že SAP může být velmi zajímavá platforma, prostor pro kariéru téměř kohokoliv, protože SAP v České republice má přes dva a půl tisíce zaměstnanců. V Praze máme i centrum inovací a podnikových služeb a v Brně zase rychle rostoucí vývojové centrum. Proto bych chtěla toto vše přiblížit i běžnému občanovi, že SAP může být jednou z variant, kde nastartovat kariéru.

Jak jednoduché nebo obtížné je popsat, co vlastně SAP je, co umí a k čemu se používá?

SAP je sada byznysových aplikací, které pokrývají celý životní cyklus podniků a všechny jejich základní procesy. To znamená od oddělení nákupu přes výrobu, logistiku až po prodej. Součástí jsou také finance nebo personalistika. Ambicí SAP je také, abychom hledali synergie a efektivitu jednotlivých procesů a vše mezi sebou propojili do jednoho systému, nebo, řekněme, aplikace.

Pro pochopení to lze vysvětlit tak, že v pivovaru se na vašem systému zpracují platy zaměstnanců, k tomu logistická data odkud a kam se má dovést voda a chmel a kdy mají přijet auta s láhvemi, aby byly včas u zákazníka?

Přesně tak, včetně toho, že to bude i plánování samotné výroby a směn. Ale v úplném začátku to začíná u objednávek jednotlivých komodit, kdy, v jakém množství a kam co dovézt. Nakonec to SAP spočítá, aby bylo možné vystavit fakturu a společnost dostala peníze. Ano, je to skutečně od a až do zet.

Osmdesát sedm procent piv uvařených v Česku pochází od pivovarů, které používají řešení SAP. Je to něco, čím se můžete vašim partnerům v zahraničí pochlubit. Umí tohle to vaše mateřská společnost využít jako ukázku?

V tomto případě je třeba se na to podívat z jiného úhlu, protože velká část pivovarů, které vaří v České republice, tak už nyní nejsou českými podniky. To znamená, že používané know how je široce dostupné například v rámci skupiny Asahi (Plzeňský Prazdroj, pozn.), ale i dalších po celém světě. A ano, platí to, že obor pivovarnictví, respektive obecně nápojářství, je jednou z domén, kde SAP vytvořil určité expertizy, které umí pracovat se šaržemi, s plechovkami. Rozpozná specifika tohoto oboru, že kromě malých existují i velké sudy, které je třeba přepravovat. V České republice máme více zajímavých projektů, které jsou inspirací i pro zbytek SAP celosvětově. Není to o tom, že bychom tady určitá řešení jen přijímali.

Mohla byste uvést nějaký příklad?

Určitě. Jde o energetiku, kdy jeden z našich zákazníků přecházel na novou verzi SAP S/4HANA v cloudu. A odborníci tohoto zákazníka měli možnost spolupracovat s naším produktovým týmem v rámci specifik toho odvětví. Další oborem jsou reality, především však e-commerce, kde Česká republika patří mezi lídry.

V Česku pracuje v systému SAP 1 400 společností. Je to málo nebo moc?

Z pohledu podílu na trhu máme pořád kam růst. Je potřeba si uvědomit, že na českém trhu tvoří velký podíl, přes 60 procent, globální skupiny, které mají v Česku své výrobny, závody, podniky. Musím však říct, že jsem velmi hrdá, že do zbývající části patří čeští zákazníci jako je Siko, HP Tronic, Kofola či Mattoni nebo Zbrojovka. To jsou pro mě velmi důležití zákazníci, proto mám radost, že SAP pomáhá českým společnostem stávat se světovými. Těší mě, že jsme letos získali nového zákazníka –společnost Draslovka Holding, která má zajímavý a ambiciózní plán z pohledu exportu a expanze nejen do Ameriky.

Těší vás, že máte v některých oborech v Česku až monopolní postavení? Je to tím, že konkurence zaspala, nebo že vy nabízíte skutečně něco tak unikátního?

Jedná se o obory, které mají určité specifikum a pro lokální konkurenci to nebyla priorita, protože by to znamenalo vývoj na míru nebo by tam nenašly až takovou opakovatelnost využití specifického know how. Proto se spíš soustředily se na obory, které jsou pro Českou republiku typické, jako je výroba pro automobilový průmysl. V automobilovém průmyslu je konkurence softwarů i na lokální úrovni výrazně větší než v některých úzce profilových oborech, jako jsou energetika nebo telekomunikace. V nich společnosti kvůli rozsahu a náročnosti architektury hledaly řešení, které má už praktické zkušenosti a přicházejí z celého světa. Proto je energetika tou doménou i kvůli své strategičnost, navíc se na ni klade velký tlak. Na nás jako na dodavatele, abychom reflektovali všechny inovace a legislativní změny, tak samozřejmě i disastery recovery (obnova po havárii či problému, pozn.) a dostupnost.

Nabídnete v blízké době nějakou řeknu až revoluční novinku? Něco, co překvapí, jak vaše klienty, tak i konkurenci a vlastně bude to s ohledem na budoucnost.

Neřekla bych revoluční, jedná se spíš o evoluci. Některá ze zásadních témat jsme zveřejnili již letos. Tři vystupují z potřeb trhu. Jedním z nich je dlouhodobá udržitelnost a jedná se o reporting, který se nyní hodně skloňuje ohledně ESG. SAP se tomu věnuje dlouhodobě a jsem hrdá, že jsme dostali důvěru a v našem vývojovém centru v Brně vznikl globální tým, který se věnuje vývoji nového řešení Sustainability Control Tower, ve kterém má zákazník přehled o svých aktivitách a jejich udržitelnosti. Brzy vydáme druhou verzi tohoto řešení na základě zpětné vazby a zkušeností zákazníků.

Kde hledat druhé téma?

V covidové situaci, která se nás dotýká poslední dva roky, kdy došlo k zásahu do dodavatelsko-odběratelských řetězců. V Praze proto máme několik velkých týmů v rámci SAP Ariba. Tyto týmy zajišťují služby na SAP Business Network, což je platforma pro propojování odběratelů s dodavateli. Právě toto téma je jedním z těch hlavních, na které se nyní zaměřujeme, protože vnímáme, že je to potřeba. SAP má celosvětově přes 400 000 zákazníků, což znamená, že vidíme, jak se ty dodavatelsko-odběratelské řetězce narušily a jakým turbulentním vývojem procházejí od nedostatku skladových zásob po naopak velké zásoby ve skladech s malým odbytem.

Co s tím?

Nezbývá než hledat synergie, aby mohli dodavatelé i odběratelé rychle reagovat na změny. Součástí toho je i práce s riziky. Díky tomu se dostáváme k zajímavým scénářům v rámci SAP Ariba a úspěchu jednoho českého startupu, který sleduje nejnovější informace na internetu nebo v tisku a hledá, jestli v rámci možného dodavatelsko-odběratelského propojení neexistují budoucí hrozby. Na základě toho pak vyhodnotí různá rizika a upozorní na ně relevantní odběratele. Vyhodnocuje například i to, zda v dané zemi mohou vypuknout nepokoje či jiné problémy. Potřeba takových informací je obrovská, proto probíhá velmi intenzivní inovační cyklus.

A třetí oblast?

To je oblast řízení experience managementu, tedy česky řízení zkušeností. To zahrnuje kromě zákazníků i zaměstnance a další oblasti, protože po době covidu a ve všech krizích, ve kterých se nacházíme, se preference lidí vážně mění. Týká se to i výrobků, protože když se změní dodavatelsko-odběratelský model, tak může nastat nedostupnost důležitých součástí a je nutné přehodnocovat, jestli je to skutečně to, co zákazník chce. V současné době je totiž velmi těžké najít na kormidle správný směr a rychlá zpětná vazba může společnostem pomoci. O to se snažíme i dále.

Jak pomůže SAP Business Network prosadit se ve světě české společnosti, která vyrábí unikátní stroj jako jediná na světě?

Funguje to podobně jako sociální sítě, pouze z pohledu firem a byznysu – prvním krokem pro dodavatele je vyplnění veřejného profilu a nastavení hesla k bezplatnému přístupu do obchodní sítě (SAP Business Network). Poté, se může bezplatně zapojit do spolupráce s odběrateli. SAP totiž garantuje, že všechny společnosti jsou prověřené a respektují určitá pravidla. Protože jde o skutečně velký veřejný trh, tak vyhledávání v něm SAP výrazně zrychlí. Pokrýváme 190 zemí světa, jak dodavatelsky tak i odběratelsky a prostředí SAP Business Network je i v českém jazyce. Pro představu mluvíme o více než 730 milionech transakcí ročně v celkovém objemu téměř pět bilionů dolarů mezi zapojenými společnostmi, od malých, přes velké až po strategické.

Co následuje?

Teď má taková firma dvě možnosti – díky svému veřejnému profilu může být oslovena firmou, která hledá právě takový unikátní stroj. Nebo se může proaktivně přihlásit do otevřených výběrových řízení zveřejněných v naší obchodní síti. S výběrovými řízeními a technickou podporou pomáhá opět tým Ariba v Praze. V případě úspěšného navázání obchodního vztahu se pak společnost dostane na seznam akreditovaných dodavatelů. V České republice dokonce máme tým pro tzv. onboarding nových partnerů sítě SAP Business Network, který pomáhá odběratelům, s akreditací jejich dodavatelů tak, aby mohli co nejdříve využít možnosti elektronické komunikace a výměny dokumentů, jakými jsou objednávky, příjemky, faktury, apod. Možnost řešit objednávky a faktury elektronicky otevírá české společnosti cestu k novým zákazníkům všude po světě.

Společnost SAP se angažuje také ve sportu. Od německých fotbalových klubů Bayern Mnichov a TSG Hoffenheim 1899, přes e-formule a e-sport až po zámořské soutěže basketbalu a hokeje NBA a NHL. Co to SAPu přináší, když sportovní příznivec není onen koncový zákazník.

Musíme se na to dívat malinko jinak, ne přes optiku sportovního fanouška. Sport je skutečně jedním z opravdu velkých byznysů celosvětově. A SAP se snaží hledat obory, ve kterých můžeme dlouhodobě přinést přidanou hodnotu. Zároveň jde o obory, které jsou finančně atraktivní, vyhledáváme řešení, která bychom tam mohli nabídnout.

Co si pod tím představit?

První pilíř je o řízení vztahu s fanoušky. Každý sport a každý klub se snaží najít cestu, jak udržet co nejdéle fanoušky, i obyčejné diváky, v hale nebo při sledování přenosu. Disponujeme třeba detailní statistikou z basketbalové NBA, která se zakládá na biliardách datových kombinací. To je číslo s šestnácti ciframi, objem dat je to tedy obrovský. Právě prostřednictvím toho, že poskytujeme klíčová data, díky kterým je klub s fanoušky v užším kontaktu, tak lze realizovat mnoho marketingových a prodejních aktivit.

Jakou roli v tom hrají mecenáši či sponzoři?

Velmi důležitou, i oni od toho očekávají, že se i sportovní klub nebo organizace budou chovat jako firma. Proto je podstatné zjistit, jaká specifika má onen sport nebo klub, protože tam by standardní SAP nejspíš nestačil. Proto jsme vytvořili SAP určený výhradně pro sport a pro řízení klubů, pro spolupráci mezi hráči a mezi trenéry.

V čem je tedy přínos?

Konkrétně u e-sportu je vidět, jak jím, ale vlastně nejen jím, velmi prostupují technologie. Nyní už dokážeme využít naše výpočetní nástroje k tomu, abychom analyzovali v reálném čase nejenom e-sport, ale i další zápasy tak, že umíme pomoci videokoučům a celému realizačnímu týmu v taktice. Překvapil mě počet uložených zápasů Teamu Liquid, jehož je SAP dlouhodobým strategickým partnerem.

Kolik jich je?

Přes šest milionů! A to jen na naší platformě. Díky našemu „zásahu“ ušetřili trenéři jen za rok 2021 při přípravě na zápasy přes 300 hodin tím, že již nepotřebovali analyzovat taktiku soupeřů. Navíc umělá inteligence dokáže data mnohem rychleji „projít“, takže při výběru konkrétního avatara je analýza dokonce šedesátkrát rychlejší. I tímto způsobem lze dělat e-sport atraktivnější pro fanoušky a lépe s nimi pracovat. Tím, jak se v současnosti všichni porovnávají a vše poměřují, sportovci zejména, tak je těch dat tolik, že se v nich potom až člověk ztrácí. Takže je buď nevyužívá, a nebo to zabere hrozného času. Takže výpočetní technika, nástroje analytiky a robotizace pomáhají dělat sport atraktivnější.

Může to být až tak, že kdyby byl klientem SAP fotbalový klub Paris Saint Germain, tak mu pomůžete dosáhnout výkonnějších fotbalistů a lepších výsledků a nakonec i zaúčtovat 630 milionů eur platu útočníka Kiliana Mbappého v následujících třech sezonách? A to tak, aby měl vždy patnáctého v měsíci peníze na účtu a k tomu, aby každoročně podal správně daňové přiznání?

S tou druhou částí stoprocentně souhlasím. U té první můžeme poskytnout cenné rady a vstupy, ale tituly určitě zajistit neumíme.

Už jste navštívila utkání Bayernu Mnichov?

Nejsem až tak velká fotbalová fanynka, ale byla jsem například na hokejovém utkání NHL v Praze. No a nyní mě nejvíc fascinuje e-sport, přestože jsem utkání ještě neviděla naživo.

Organizovávala jste cyklistické závody dětí. Je to obtížnější, než vést český SAP?

Přiznám, že ano. Z jednoho prostého důvodu, protože řídit SAP má svá pravidla, za ty roky už vybudovanou posloupnost. Kdežto u dětských závodů jsme museli reagovat na emoce malých závodníků, ale také rodičů. A tam žádná pravidla nefungovala. Spíš tam byly hlavně velké ambice.

SAP by vám tam nepomohl?

V té době mě to ani nenapadlo, že bychom tam třeba mohli najít nějakou pomoc, synergii. Ale možná se jednou k tomu nápadu vrátím. (smích) Skončili jsme proto, že jsme se dostali do fáze, kdy závodů už vzniklo tolik, že bylo i pro nás velmi těžké nalézt jejich jedinečnost.

A stále nejvíce odpočíváte u jógy?

Skoro ano. Je to vedle hor jedna z cest, jak relaxovat a aspoň nějakým způsobem zvládat všechno to, co máme okolo sebe.

Hana Součková (48)

Generální ředitelka SAP ČR od srpna 2018. Vystudovala České vysoké učení technické v Praze, obor stavební inženýrství. Pracovala jako Marketing & Alliance Manager ve společnosti Ness Czech, od roku 2014 v SAP v pozici vedoucí podpory prodeje SAP pro region CEE. Mezi koníčky a záliby řadí jógu, horskou turistiku, lyžování a cyklistiku. Má dceru a syna.