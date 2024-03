Prazdroj uvádí na trh ležák Proud s nižším obsahem alkoholu

Ležák plzeňského typu je u nás stále nejoblíbenějším alkoholickým nápojem. Výzkumy od agentury Kantar ukázaly, že ho v Česku preferuje 61 procent dospělých spotřebitelů. Zároveň ale naznačily, že roste skupina především mladých dospělých, kteří tradiční pivo pijí méně než dřív. Zatímco v roce 2015 si ho alespoň jednou měsíčně dalo 56 procent zákazníků ve věku 18 až 30 let, v loňském roce to bylo již jen 44 procent.

Důvodů pro změny v konzumaci je několik. Kvalitativní studie Crystal ball provedená společností Simply5 ukázala, že pro mnohé mladé dospělé je překážkou vysoká hořkost piva nebo pocit plnosti po napití. Pivo tak pro ně přestává být samozřejmou volbou a začínají konzumovat i jiné nápoje, například sladší koktejly a další ochucený alkohol.

„Zatímco u starších spotřebitelů vidíme, že stále více preferují hořká piva a speciály, u mladší generace dospělých sledujeme pravý opak. Vyhledávají lehčí, méně hořké nápoje s nižším obsahem alkoholu," říká Jakub Marek, marketingový manažer prémiových piv Plzeňského Prazdroje. Zároveň ale tito lidé očekávají, že to, co pijí, a s čím se navenek ukazují, bude dobře vypadat. Ať už se jedná o lahvičku, kterou si vezmou do ruky, nebo způsob, jakým jim bude pivo naservírováno v jejich oblíbeném podniku.

Nový ležák Proud se vyznačuje nízkou hořkostí, konkrétně 18 IBU, přičemž obvykle mívají české ležáky hořkost vyšší než 30 IBU. Díky nižšímu stupni prokvašení nabízí pouze 3,9 procenta alkoholu. I proto je pro něj charakteristická chuťová plnost a dobrá pitelnost.

Proud bude k dostání převážně ve vratných třetinkových lahvích, které jsou vyrobeny z čirého skla. Vznikl ve spolupráci s vrchní sládkovou stejnojmenného experimentálního pivovaru, který v areálu plzeňského pivovaru sídlí od roku 2020.

Nový ležák bude postupně k dostání v řetězcích Tesco, Albert, Billa nebo Globus a v internetových obchodech Rohlík a Košík. V akčních týdnech se objeví také v nabídkách řetězce Lidl. Proud si lidé od března vychutnají také v čepované variantě ve vybraných restauracích a dalších podnicích.