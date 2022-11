Pražské Mariánské náměstí poprvé ožije předvánoční atmosférou | E15.cz

Vánoce na Mariánském začnou v pátek 25. listopadu. V 11.00 hodin je slavnostně zahájí pražský primátor Zdeněk Hřib a čas do setmění, kdy se rozsvítí vánoční strom, vyplní kulturní program na pódiu.Nebude chybět vánoční výzdoba, kulturní program, prodejní stánky a ani možnost přispět na dobrou věc.

Až do 18. prosince bude na Mariánském náměstí osm prodejních stánků, v nichž neziskové organizace a také společnosti hlavního města představí svou činnost a nabídnou k prodeji různé výrobky. Mimo jiné to budou Nadace pro život, Potravinová banka, Anděl strážný, Spolek Kolumbus, H.O.L.I. CZm s.p., či Sdružení Tulipán. Nakoupit bude možné například šperky, řezbářské a další řemeslné výrobky - ať už pro radost nebo jako dárek pod stromeček. V každém případě tak nákup podpoří prodejce z neziskových organizací. Ve stáncích, které budou otevřené každý den od 11.00 do 19.00 hodin, budou k dostání i vánoční dekorace, květiny a samozřejmě i různé slané i sladké dobroty a něco na zahřátí.

O adventních víkendech se návštěvníci mohou těšit na divadelní, hudební, pěvecká a další vystoupení. Na pódiu na náměstí vystoupí například Sbor školy Jaroslava Ježka, děti z MŠ Řásnovka a žáci ZuŠ Biskupská, Dixie Band Městské policie hl. m. Prahy, Hudba Hradní stráže, Pěvecké sdružení pražských učitelek PSPU, Ženský komorní sbor Collegium Cantantium, klavírista Patrik Kačo, divadelní soubor Loutky v nemocnici a další. Podrobný program víkendových dnů bude k dispozici na stránkách vanoce.praha.eu.

Dominantou Mariánského náměstí je osmimetrový smrk ozdobený v barvách Prahy: zlatými a červenými koulemi. Vánoční výzdobu doplní moderní dřevěný betlém a Ježíškova nebeská kancelář. Unikátní betlém byl vytvořen z modřínu pomocí motorové pily, jeho tvůrcem je řezbář Jan Kužel z Dobré Vody u Hořic. Ježíškovu nebeskou kancelář pak představuje kaplička, v níž si příchozí budou moci napsat na nekonečný dopisní papír svá tajná přání a zazvonit na zvonec, aby se vyplnila…

Vánoce na Mariánském mají letos premiéru a vše je připraveno, aby se Pražané i návštěvníci metropole mohli na chvíli zastavit a užít si jedinečnou předvánoční atmosféru jednoho z náměstí v centru Prahy.