Pražský Sociální nadační fond začal přijímat žádosti o příspěvek na úsporu energií | e15.cz

Praha prostřednictvím Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy spustila příjem žádostí o Příspěvek na úsporu energií ve výši 3 000 korun. Chce tak umožnit domácnostem s nejnižšími příjmy překlenout současnou energetickou krizi. A to například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie do dalších let.