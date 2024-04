Předváděčka spotřebičů spojená s ochutnávkou. O ukázkové vaření v pražském showroomu je zájem

Pražský showroom alespoň jednou měsíčně provoní speciality z domácí i světové kuchyně. To když šéfkuchaři předvádějí nejen svůj um, ale také funkce Bosch spotřebičů. „Zpravidla pořádáme alespoň jednu akci měsíčně s kapacitou maximálně patnáct návštěvníků. Často máme vyprodáno, lidé chodí rádi a vrací se i opakovaně. Některé firmy nebo jiné skupiny hostů si u nás pak rezervují soukromé večery, které pro ně připravujeme na míru. Tam už si třeba vaření mohou pod dohledem šéfkuchaře sami vyzkoušet,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která spotřebiče značky Bosch na českém trhu nabízí.

Ochutnávka šesti jídel i chytrých funkcí

Pokud si zájemci zajistí místo na jedné z pravidelných akcí pro veřejnost, mohou se těšit nejen na pečlivou prezentaci, ale také následnou ochutnávku zpravidla šesti jídel. „Menu se pravidelně obměňuje a sestavuje podle aktuální sezóny. Kuchaři navíc pokrmy dokáží upravit pro návštěvníky s alergiemi nebo jinými požadavky,“ říká Barbora Bártíková a doplňuje: „Často k nám chodí nejen potenciální zákazníci, kteří uvažují o pořízení spotřebiče, ale také ti, kteří už doma nějaký mají a chtějí jen lépe poznat jeho funkce.“

Spotřebiče totiž dávno neplní jen své základní úlohy, ale zvládají i chytré funkce. Mezi novinky patří třeba trouba s přednastavenými programy řízenými umělou inteligencí, které usnadní pečení vybraných pokrmů, funkcí horkovzdušné fritézy nebo parním vařením. Nové indukční desky pak zvládají nastavení přesné teploty, které zabraňuje připalování jídel, a samozřejmostí je i propojení s mobilní aplikací umožňující třeba využití časovače, inspiraci recepty nebo nahlédnutí do manuálu přímo z mobilu. „Kuchaři svá menu připravují tak, aby využili co nejvíce chytrých funkcí a návštěvníky s nimi dobře seznámili. Všechno to navíc probíhá v příjemné atmosféře a následuje ochutnávka, takže zážitek je o to větší,“ vysvětluje Barbora Bártíková.

Pořádání kulinářských večerů a dalších akcí pro zákazníky je součástí promyšleného konceptu. „Myslím si, že klíčové je znát své zákazníky, takže aktuálně se s nimi snažíme trávit co nejvíc času. Setkáváme se s nimi, posloucháme, jaké mají potřeby, co mají rádi. Potom se na jejich požadavky skutečně snažíme reagovat.“ říká Christof Jaeger, generální ředitel společnosti BSH pro Česko a Slovensko.

Tři značky pod jednou střechou

Do pražského showroomu mohou zákazníci zavítat i mimo pravidelně vypisované akce. „Stačí si na webu rezervovat termín návštěvy. Následně se vás ujme někdo z našeho týmu, kdo vám zodpoví všechny otázky a upřesní detaily týkající se našich spotřebičů. Nejen těch značky Bosch, ale také Siemens a Gaggenau,“ upřesňuje Barbora Bártíková. Všechny tři značky totiž spadají pod společnost BSH.

Zatímco Bosch má nejširší nabídku a zaměřuje se na vestavné, volně stojící i malé spotřebiče, jako jsou kuchyňské roboty, mixéry nebo vysavače, Siemens představuje prémiovější řady primárně vestavných spotřebičů, které kladou důraz na nejmodernější chytré technologie a také design. „Chceme určovat trendy a současně vyrábět spotřebiče, které za deset, patnáct let nebudou vypadat zastarale. Myslím, že dosud se nám to dařilo, což je i jeden z důvodů, proč s našimi produkty pracují kuchyňská studia a designéři. Máme řadu ocenění za design a skvělou zpětnou vazbu, které si moc vážíme,“ upřesňuje Christof Jaeger a dodává: „Abych ještě doplnil naše portfolio, musím zmínit značku Gaggenau. Pochází ze stejnojmenného městečka z německého regionu Černý les a produkuje opravdu jen malé série nejluxusnější vestavných spotřebičů.“

Všechny spotřebiče si lze prohlédnout pod jednou střechou, přímo v showroomu je ale nekoupíte. „Spotřebiče je možné zakoupit u našich obchodních partnerů, showroom slouží skutečně jen k tomu, aby se s nimi zákazníci seznámili. Je to koncept, který dobře funguje, protože u nás se můžete jen dívat a nemusíte mít pocit, že vás někdo ‚tlačí‘ do nákupu,“ uzavírá Barbora Bártíková.