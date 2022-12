Při výběru dodavatelů je mnohdy rozhodující udržitelnost, říká šéf CHEP | E15.cz

Jak se odráží v poptávce po sdílení palet trendy, jako je úspora materiálu nebo ekologický přístup?

Obchodní model CHEP byl založen na cirkulárních principech od samého počátku, tedy ještě předtím, než se vůbec objevil pojem „oběhové hospodářství“. Naším posláním bylo vždy zvyšování efektivity dodavatelských řetězců a snižování dopadů na životní prostředí. Zákazníkům nabízíme paletový pooling, tedy řešení založené na sdílení palet. To znamená jejich pronájmu a opětovném použití napříč dodavatelským řetězcem.

V rámci naší sítě servisních středisek se staráme o nezbytnou údržbu a opravy palet, čímž prodlužujeme jejich životnost a snižujeme množství odpadu i spotřebu přírodních zdrojů. Tento model zákazníkům pomáhá také optimalizovat čas a náklady. Pokud jde právě o zmíněnou udržitelnost, ta je nevyhnutelně spojena s tímto z podstaty cirkulárním obchodním modelem a jsme hrdí na to, že poskytujeme udržitelná řešení, která v průběhu desetiletí nabývají na významu. Právě udržitelnost je totiž nyní pro výrobce i zpracovatele rozhodujícím faktorem při výběru dodavatelů a obchodních partnerů.

„ Našim zákazníkům také vydáváme certifikáty udržitelnosti s kalkulacemi úspor CO2, odpadu či zdrojů dřeva. Mohou tak vidět přínosy naší vzájemné spolupráce a případně tyto úspory promítnout do svých vlastních ESG reportů. “

Využívají někteří zákazníci vašich služeb vysloveně z důvodů udržitelnosti?

Ano, kromě optimalizace nákladů je k tomu motivuje i vlastní pokrok v oblastech ESG. Stále více firem považuje odpovědný a udržitelný přístup k podnikání za nutnost. Proto hledají partnery, s nimiž sdílí společné hodnoty. Snažíme se jít v tomto ohledu příkladem a minulý měsíc naše úsilí ocenila česká Asociace společenské odpovědnosti, která naši společnost zařadila mezi pět malých a středních podniků s nejlepší praxí v oblastech ESG. V celosvětovém měřítku se můžeme pochlubit tím, že od loňského roku patříme mezi firmy s nulovou uhlíkovou stopou z vlastního provozu. Našim zákazníkům také vydáváme certifikáty udržitelnosti s kalkulacemi úspor CO2, odpadu či zdrojů dřeva. Mohou tak vidět přínosy naší vzájemné spolupráce a případně tyto úspory promítnout do svých vlastních ESG reportů.

Ekonomicky by se mohlo zdát „najímání“ palet jednoznačně efektivnější. Přesto vidíme u řady firem krátkodobé použití. Co je k tomu vede?

Zřejmě si myslí, že nákup palet jim z dlouhodobého hlediska ušetří peníze. Tato myšlenka je však často chybná přinejmenším ze dvou důvodů. Pronájmem palet namísto jejich nákupu se společnosti vyhnou „blokování“ svého cenného kapitálu. To znamená, že paletový pooling umožňuje zákazníkům zvyšovat jejich skladové zásoby, aniž by museli vynakládat zbytečné finanční prostředky na nákup palet. Vyhnout se tak mohou i nutnosti nákupu nadbytečných palet za vyšší ceny během sezónních výkyvů.

Druhým důvodem je eliminace nákladů na skladování a údržbu. CHEP garantuje svým zákazníkům palety odpovídající kvality a stará se o jejich svoz a údržbu. Zákazníci tak zbavují své zaměstnance rutinní agendy spojené se správou paletového konta. V tomto kontextu musím zároveň upozornit na nebezpečí nákupu levných palet z pochybných zdrojů a nejisté kvality, které s sebou nese vážná provozní a bezpečnostní rizika.

Každé zařízení má určitou životnost. Vidíme, že dřevěné palety se opravují, používají jako palivo nebo pro výrobu uměleckých instalací, nábytku… Jaký je jejich majoritní konec u vás?

CHEP je na trhu již téměř osm desetiletí a za tu dobu jsme nashromáždili mnoho znalostí a zdokonalili naše postupy i v oblasti zpracování odpadu. Naše palety mají prodlouženou životnost, takže při jejich používání vzniká méně odpadu a šetří se více přírodních zdrojů než u dřevěných jednocestných palet. To je částečně dáno kvalitou použitých materiálů a částečně pravidelnou a pečlivou údržbou. Když už paletu CHEP nelze opravit, je 100 procent jejího materiálu recyklováno. Dbáme na to, aby žádný z našich dřevěných odpadů neskončil na skládce. CHEP dále zajišťuje zpracování odpadních dřevěných vláken do kompozitních bloků a používá je k opravě palet, čímž ročně ušetří zhruba 4000 stromů, což je významná úspora, kterou lze s rostoucím počtem našich zákazníků dále zvyšovat.

Jste bytostně svázání s obchodem. Jakou roli ve vašich vizích hraje neustálé posilování e-commerce na úkor kamenných obchodů? A naopak, neobáváte se i omezení mezinárodního obchodu, ať už z důvodů nárůstu mezinárodního napětí nebo z důvodů ekologických? Třeba kvůli neekologičnosti dopravy po moři?

Ne, tohoto se neobáváme. Situace v dálkové přepravě nás ovlivňuje minimálně, protože působíme spíše lokálně. Co se týče e-commerce, vývoj trhu po zrušení protipandemických opatření ukázal, že e-shopy a kamenné obchody úspěšně koexistují. Podstatná část našich zákazníků totiž působí v odvětví rychloobrátkového zboží, kam kromě maloobchodníků patří například i výrobci a distributoři zboží. Kouzlo paletového poolingu spočívá v tom, že je vhodným a výhodným řešením pro každou společnost, která chce zvýšit svou efektivitu a stát se odpovědnější vůči životnímu prostředí.

Frederic Rotrou

Frederic Rotrou se v červenci 2020 stal Country Leadem CHEP pro Českou republiku. Do společnosti nastoupil v roce 2003 jako vedoucí auditu pro Francii. Prošel i týmem ve Velké Británii, v České republice měl na starosti strategická řešení.