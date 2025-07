Segmentu podílových nemovitostních fondů se věnuje také velký tuzemský hráč, který má pět fondů pro kvalifikované a jeden pro retailové investory, Wood & Company. Hostem e15 Castu a jeho nemovitostního speciálu byl portfolio manažer a místopředseda představenstva Wood Real Estate Jiří Hrbáček. S ním jsme řešili aktuální tržní stav, probrali jsme jednotlivé segmenty nemovitostního trhu a také celkové vyhlídky komerčního real estate.

Jiří Hrbáček poukazuje v segmentovém výhledu na stále větší roli obchodních center, ale také jejich měnící se podobu. Jako majitelé těchto center musí stále více dbát na skladbu nájemců a atraktivitu služeb kolem, jako jsou například food courty, kina a další. Co se týče kancelářského segmentu, situace se po období covidu stabilizuje a dokonce lepší. Firmy navrací své zaměstnance zpět do kanceláří, a to se na zájmu nájemců o prostory projevuje. Pražská neobsazenost je nejnižší ve střední Evropě a trh je zde velmi lukrativní.

Industriální a logistický trh je dle Hrbáčka taktéž solidní a díky poloze patří jak český i polský k těm nejlukrativnější a nejdůležitějším v regionu. Dále jsme řešili také investiční trh, který se po pár letech stagnace velmi vehementně zvedá k velkým investičním objemům, z čehož je velké procento lokálního českého kapitálu. Více se doslechnete v naše e15 Castu na téma nemovitostních fondů.