Novo Nordisk skončil s americkou firmou Hims & Hers. Boom antiobezitik ji přivedl až k obcházení pravidel

Akcie americké společnosti Hims & Hers se ke konci června propadly o téměř třicet pět procent . Důvodem je náhlé ukončení spolupráce s Novo Nordiskem, dánským farmaceutickým gigantem, který je lídrem v oblasti léků na cukrovku a obezitu. Partnerství, které obě strany oznámily teprve koncem dubna, mělo firmě Hims & Hers zajistit výhodný přístup k originálním lékům jako Ozempic či Wegovy.

Americká telemedicínská platforma Hims & Hers se specializuje na online poradenství a distribuci léků v citlivých oblastech, jako je vypadávání vlasů, sexuální zdraví či úzkosti. V posledních letech se výrazně zaměřila i na léčbu obezity a právě ta se stala středobodem jejího růstu. Letos na jaře svůj byznys podpořila dohodou se společností Novo Nordisk, jedním z globálních výrobců těchto vysoce žádaných léků.

Dánský farmaceutický kolos však spolupráci přerušil kvůli podezření, že firma Hims & Hers i po podpisu dohody nadále nabízela takzvané compounded verze. Tyto upravené alternativy léků mohou američtí lékárníci i další licencovaní odborníci „poskládat“ (odtud anglický název) z látek a složek, které mají oficiální schválení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Třetinová cena vs. dobrá pověst

Novo Nordisk je však považuje za „nebezpečnou a neetickou“ cestu, jak obejít regulační pravidla. Firma je kritizuje kvůli jejich neověřenému a neschválenému složení a možnému riziku pro pacienty. „Takové jednání je pro nás nepřijatelné,“ uvedl Dave Moore, viceprezident Novo Nordisku. Dodal, že firma podporuje spolupráci s partnery, kteří respektují schválené distribuční kanály a americké zákony. Zásah přichází krátce po nástupu nového generálního ředitele společnosti Loneho Jespersena. Ten prohlásil, že „proti nezákonné výrobě falešných verzí léků, které mohou ohrozit zdraví Američanů, bude Novo Nordisk důrazně zasahovat“.

Na vlnu zájmu o léky na hubnutí naskočila telemedicínská firma už během loňského roku, kdy kvůli obrovské poptávce došlo k výpadkům originálních léků jako Wegovy. Právě tehdy FDA tyto preparáty zařadila na seznam nedostupných léků a tím otevřela cestu compounded verzím. Po změně pravidel letos v únoru, kdy FDA wegovy a další ze seznamu opět vyřadila, měly tyto upravené varianty zmizet z trhu. Společnost Hims & Hers je však prodávala dál, a to zejména z ekonomických důvodů. Zatímco měsíční dávku compounded antiobezitik firma nabízela za přibližně 165 dolarů, originální wegovy od Novo Nordisku běžně stojí přes 500 dolarů. Na její podezřelé praktiky začali upozorňovat novináři i konkurenční firmy, což mělo za následek vypovězení dohody Novo Nordiskem.

Kdo za to zaplatí?

Podle odborníků bude mít tato epizoda na hospodaření Novo Nordisku jen minimální dopad. „Spolupráce Novo Nordisku a společnosti Hims & Hers bez nadsázky skončila dříve, než pořádně začala. Trvala přibližně měsíc a nedostala se do fáze, kdy by ovlivnila tržby Novo Nordisku,“ uvádí analytik XTB Tomáš Cverna.

Ani Hims & Hers konec partnerství s Novo Nordiskem nejspíš z krátkodobého hlediska fatálně nezasáhne. „Odmítáme být tlačeni farmaceutickými firmami k protisoutěžnímu jednání, které omezuje nezávislost lékařů a volbu pacientů,“ komentoval kauzu generální ředitel Andrew Dudum ve svém prohlášení na sociální síti X. A zdůraznil, že společnost bude i nadále poskytovat jak wegovy, tak další přípravky.

Z dlouhodobého hlediska ale může Hims & Hers utrpět výraznější ránu. Dohoda s Novo Nordiskem společnosti zajišťovala důvěryhodnost i přímý přístup k originálním lékům, které mohly sloužit jako základ pro budoucí škálování byznysu. A z propadu akcií z konce června se zatím vyhrabává jen pomalu, což svědčí o přetrvávající nedůvěře investorů.

Trh s léky na obezitu přitom zažívá bezprecedentní boom. Podle odhadů Morgan Stanley by mohl do roku 2035 vyrůst až na 150 miliard dolarů, přičemž ještě letos na jaře se počítalo „jen“ se 105 miliardami. V takto rychle rostoucím prostředí se i menší hráči snaží získat svůj díl. Někdy i za cenu reputačního rizika, právních sporů nebo pohybu na hraně pravidel.