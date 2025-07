Pokud by se měly vládní a opoziční strany dohodnout, co považují v příštích letech za klíčové a co by naopak upozadily, naleznou společnou řeč docela rychle. Cíle jsou až na výjimky podobné, jen k nim často vedou rozdílné cesty – například hnutí ANO se neshoduje s koaličními uskupeními na způsobu, jakým seškrtat zelené projekty nebo investovat do armády. K vytyčení jen několika hlavních priorit pro Česko vyzvala politické formace Národní rozpočtová rada a prezident Petr Pavel.