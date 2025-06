Private equity už dávno není výsadou institucionálních investorů. „To, co bylo dříve dostupné jen pro instituce, je teď přístupnější. Lidé jsou bohatší, globálnější a lépe informovaní, často díky vzdělávání v bankách nebo z vlastní zkušenosti, například prodejem svých firem private equity fondům,“ říká Arham Karim z Bain Capital. Firma má přitom zkušenosti i s českým trhem, mimo jiné se zde výrazně zapsala před třemi lety, kdy její technologická divize Tech Opportunities investovala 150 milionů dolarů do pražské datové firmy Ataccama. Rozhovor vznikl v Praze během exkluzivní pololetní konference česko-slovenské rodinné kanceláře One Family Office.

Mezi menšími českými investory zatím není příliš běžné investovat do private equity, zvlášť na globální úrovni. Proč by podle vás měli tomuto segmentu věnovat větší pozornost?

Je to hlavně o vzdělávání – a právě v tom může One Family Office jako rodinná kancelář sehrát důležitou roli. Private equity totiž není něco, do čeho by člověk měl vstupovat bez porozumění, je potřeba chápat proces investování, jak fungují závazky vůči fondu a takzvané capital calls, tedy výzvy k doplnění kapitálu, a to až po exit. Když tyto principy investor nezná, může snadno dojít k nedorozumění nebo zklamání, ale jakmile to pochopí, začne mu být jasné, proč je to tak zajímavý segment.

A každý investor by měl mít v portfoliu alespoň nějakou expozici, už jen kvůli diverzifikaci vůči veřejným trhům. Jde tedy o to, jak správně přemýšlet o alokaci aktiv a jak si sestavit dobře vyvážené portfolio. I proto se v Bain Capital soustředíme nejen na private equity, ale také na venture kapitál, nemovitosti nebo třeba na infrastrukturu – abychom investorům pomohli stavět portfolia, která obstojí napříč různými tržními cykly.

Co teď nejvíc ovlivňuje, po jakých investicích se investoři dívají?

To je velmi individuální. A řekl bych, že investice si velmi řídí samotní investoři. Naši klienti jsou extrémně sofistikovaní. Moje role a role mého týmu je úzce s nimi spolupracovat, radit jim, co na trhu funguje dobře, a přinášet jim poznatky z našich globálních zkušeností. Nakonec ale oni také vědí, co dělají a co chtějí, a přicházejí k nám s jasnou představou. Naším cílem je společně najít a vybudovat ta správná řešení.

Pracujete hlavně s investory ze Středního východu, ale setkáváte se i s těmi evropskými. Nakolik se liší v tom, jak investují?

Globální investiční ekosystém je celkově velmi propojený. Investoři ze Středního východu jsou v neustálém dialogu se svými protějšky v USA a v Evropě. Pracujeme s těmi opravdu nejsofistikovanějšími investory a sdílení znalostí a postupů napříč regiony pomáhá všem posouvat se vpřed. Záleží na tom, co investoři hledají, což není otázka Středního východu nebo Evropy, ale je to otázka samotného investora.

Jak konkrétně?

Někteří investoři upřednostňují likviditu a jsou spokojeni s nižším rizikem výměnou za pravidelné výnosy a příjem. Jiní mají dlouhodobější pohled a jsou ochotni být investováni deset let nebo i déle. Minulý týden jsem měl dva rozhovory: Jeden investor řekl, že ho tarify nebo to, co dělá prezident Trump, vůbec netrápí. O svých investicích totiž přemýšlí dlouhodobě a tohle jsou pro něj jen detaily.

Druhý investor se zaměřoval spíš na krátkodobý výhled, přemýšlel, co by se mohlo stát během příštího roku nebo dvou. Takže nakonec se vlastně vše točí kolem nějaké základní investiční teorie a toho, jaký máte časový horizont, jaký je váš přístup k riziku nebo jak se díváte na likviditu.

Arham Karim, Bain Capital | Zdroj: Josef Rabara

Co přivedlo k private equity vás?

Posledních deset let jsem strávil na druhé straně – pracoval jsem ve financích. Uvědomil jsem si ale, že skutečná tvorba hodnoty probíhá v privátních trzích. A postupně mi začalo být jasné, že mohu investorům, se kterými spolupracuji, přinést větší přidanou hodnotu právě v oblasti private equity.

Mění se trendy v tom, na jaká odvětví se teď nejvíce zaměřuje Bain?

Rozhodně. Podobně jako mnoho jiných fondů se i my soustředíme na konkrétní oblasti, které vidíme jako perspektivní. Letos jsme například spustili fond na leasing letadel, protože ve světě je jich nedostatek. Nakupujeme letadla a pronajímáme je aerolinkám, které si nemohou dovolit je přímo koupit.

Před čtyřmi lety jsme založili fond zaměřený na pojišťovnictví. Viděli jsme šanci přinést do tohoto odvětví inovace a vybudovat nové platformy. Máme také fond zaměřený na kryptoměny. Důležité je, že je Bain soukromá společnost a my sami jsme největšími investory ve svých fondech. Nejde nám tedy jen o poplatky za správu, ale o to skutečně vytvářet hodnotu a dosahovat dobrých výnosů.

Co umělá inteligence?

Do AI investujeme už mnoho let. Ve skutečnosti jsme do první AI firmy investovali už v roce 2016 a momentálně se chystáme na exit. AI tedy pro nás není novinkou, postupně se na ni ale díváme různými způsoby. Je pravda, že AI je teď velmi aktuální téma, zároveň s tím však samozřejmě přicházejí rizika.

Investiční?

Ano. Všichni tvrdí, že dělají AI, takže může být těžké oddělit skutečnou inovaci od šumu.

Znamená to, že je na investování do AI už pozdě?

Ne, pozdě myslím není. Ve skutečnosti bych řekl, že jsme stále na začátku. Sami prostřednictvím naší venture divize, kterou jsme založili v roce 2000, pokračujeme v podpoře a financování startupů v raných fázích vývoje AI.

Dnes se setkáváme v Praze. Je pro Bain Capital tento region atraktivní?

Rozhodně ano. Evropa je pro nás dlouhodobou prioritou, máme tým se sídlem v Londýně a kanceláře po celém kontinentu. Jdeme tam, kde jsou dobré příležitosti. Co se týče střední a východní Evropy, naše investice bývají obvykle poměrně velké a často vyžadují, abychom převzali kontrolu nad společnostmi. Přesto jsme měli portfolio společností, které se do tohoto regionu rozšiřovaly. Například vlastníme Valeo Foods, irskou firmu s mnoha potravinářskými značkami. Prostřednictvím Valea jsme koupili IDC, slovenskou potravinářskou společnost známou například oplatkami Mila. Takže i když zde přímo často nekupujeme, naše portfolio se zde rozrůstá. Jsme otevření dalším příležitostem v této části Evropy.

Arham Karim, Bain Capital | Zdroj: Josef Rabara

Existuje nějaký konkrétní důvod, proč je pro Bain Capital tento region zajímavý?

V přístupu k investicím jsme velmi konzervativní. Hodně se soustředíme na USA, Evropu a na rozvinutou Asii. Tradičně jsme se moc nezaměřovali na Afriku nebo Jižní Ameriku. Evropa je tedy pro nás jednoduše součástí globálního ekosystému. Historicky jsme se zde více soustředili na větší trhy jako Německo, Švédsko, Itálii. Ale jsme vždy otevření podívat se na příležitosti po celém kontinentu.

Soukromý kapitál býval tradičně spojován hlavně s velkými institucemi. Mění se to?

Stoprocentně. Mnoho firem, které se tím zabývají, začíná více spolupracovat s rodinnými kancelářemi a bohatými jednotlivci, kteří spravují svůj vlastní majetek. A má to více důvodů. Jednak za posledních deset let vznikla řada nových, sofistikovaných rodinných kanceláří s větším rozhledem v oblasti soukromých trhů.

Druhá věc je, že se private equity demokratizovalo. To, co bylo dříve dostupné jen pro instituce, je teď přístupnější. Lidé jsou bohatší, globálnější a lépe informovaní, často díky vzdělávání v bankách nebo vlastní zkušenosti, například prodejem svých firem private equity fondům. Takže křivka učení se výrazně zvýšila a očekáváme, že bude pokračovat. Je to velmi zajímavý a rostoucí zdroj kapitálu do budoucna.

Jak si myslíte, že bude oblast private equity vypadat za dvacet let?

Kéž bych měl věšteckou kouli… Posledních deset let jsme žili v době nízkých úrokových sazeb, teď se to změnilo a úroky rostou. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se private equity přizpůsobí. V Bainu klademe velký důraz na praktické vytváření hodnoty, tedy na to, jak firmám pomoci růst a zlepšovat jejich fungování. Myslím, že se k tomuto přístupu bude muset postupně vrátit celé odvětví. Záleží i na vývoji světové ekonomiky, ale už teď je jasné, že technologie a umělá inteligence postupují neuvěřitelným tempem a nabízejí obrovský potenciál. Velké příležitosti navíc vidíme i v Asii, která je teď pro investory mimořádně zajímavá.

V čem konkrétně?

Vidíme, jak rychle se některé trhy vyvíjí, třeba v Japonsku, kde se nám opravdu dařilo. I proto teď naplno rozvíjíme náš byznys v Asii a pracujeme s takzvanou panasijskou strategií. Příležitosti vidíme například v Jižní Koreji, v rámci našeho Special Situations týmu jsme realizovali investice v Indonésii a náš private equity tým je velmi aktivní v Indii. Asie dlouho platila za složitý trh. Například loni byla průměrná návratnost private equity investic v regionu jen devět procent, což není mnoho. Mnoho investorů tak mělo pocit, že rizika převažují nad výnosy, my ale věříme, že se to postupně změní.