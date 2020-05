Projekt Nastartujte se opět hledá inovativní firmy | E15.cz

V minulých letech se soutěže zúčastnilo 379 projektů, z nichž některé úspěšně dál působí nejenom na českém trhu, ale i v zahraničí. Pozoruhodné je, že mnohé z nich přicházejí s řešeními, která využívají moderní technologie, jsou šířeny pomocí mobilních aplikací a originálními postupy přispívají k uplatnění inovací a celkově vyšší konkurenceschopnosti Česka. A právě takové firmy by mohly v nastávající době, kdy bude země ještě dlouhou dobu řešit dopady koronavirové nákazy na hospodářství, pomoci krizi překonávat.

Malé firmy jsou důležitým základem

Malé a střední firmy jsou podle expertů páteří každé dobře fungující ekonomiky. V České republice tvoří naprostou většinu společností a pracují v nich necelé dvě třetiny všech zaměstnanců. Právě v případě krize pomáhají kvůli své flexibilitě brzdit pokles hospodářství a pomáhají udržovat, v rámci mezí, potřebnou stabilitu.

Dokládá to příklad firmy Nesnězeno, celkového vítěze loňské soutěže Nastartujte se, která pomocí mobilní aplikace vykupuje za nižší cenu nepoužité jídlo z restaurací. V době krize svoje portfolio ještě rozšířila, udržuje tak při životě některé restaurace a dodává jídlo i záchranářům, nemocnicím a seniorům. Společnost Art Carbon, která obsadila v roce 2019 v tomto projektu Komerční banky druhé místo, před několika týdny potvrdila, že vyvinula a vyrábí adsorpční nanomateriál sloužící k odstranění mikropolutantů, bakterií a virů jak z vody, tak ze vzduchu. To je věc, která je v současnosti velmi důležitá a může pomoci k omezení některých infekčních nemocí.

Výhoda technologií

Lukáš Barták, porotce soutěže Nastartujte se a CEO firem Webmium a Nexum Trilog, popisuje, jak zakládání nových firem v současnosti ovlivňují nové technologie. Ukázalo se to jako zcela zásadní i v posledních týdnech při krizi způsobené koronavirem, kdy mnoho činností muselo přejít na online řešení. „Díky technologiím mají lidé snadnější vstup do podnikání a snadnější cestu k zákazníkům. Třeba v oblasti e-shopů patří Česká republika k nejrozvinutějším zemím světa. E-shopy a weby jsou ale již standardem a do novějších technologií bych zařadil spíš automatizaci a strojové učení, což je stále důležitější pro větší i malé firmy. Nejvíce se pak mění přístup k informacím, k nástrojům a službám, které mohou společnosti pro začátek využívat, a to formou měsíčních pronájmů. To jim snižuje náklady a hlavně mohou dostat know-how, které by se jinak musely firmy složitě učit. Ostatní činnosti lze pak outsourcovat.“

Je pravděpodobné, že tímto směrem se vydají i někteří noví účastníci projektu Nastartujte se, kteří se mohou od 4. května do soutěže hlásit.

Podmínky soutěže

Kdo se chce přihlásit do projektu Nastartujte se, potřebuje zajímavý nápad, inspiraci, podnikatelský plán a vlastní IČO. Dále musí být klientem Komerční banky se sjednaným podnikatelským účtem. Ten je v KB pro začínající podnikatele zdarma. Podmínkou dále je, že ten, kdo se přihlásí, pod danou živností aktivně podniká méně než 24 měsíců.

Zkušenosti z minulých let ukazují, že úspěšné projekty nejenom že získaly finanční podporu od Komerční banky, ale díky větší mediální prezentaci si některé poměrně rychle našly i nové obchodní partnery a investory jak z České republiky, tak ze zahraničí. Silný a spolehlivý obchodní partner vždy usnadní začátky podnikání.

Hodnota odměny pro celkového vítěze bude letos přes 517 000 korun, z čehož 300 tisíc je přímá dotace na rozjezd úspěšného podnikání. Odměny získají tři nejlepší projekty, které vybere odborná porota. A s prázdnou neodejde ani projekt s největším počtem online hlasujících, vítěz „E15 Ceny veřejnosti“, který získá 100 000 korun a další ceny od partnerů.

Výhodou Nastartujte se je, že na rozdíl od jiných soutěží se může přihlásit každý. Nezáleží na tom, jestli už má někdo s podnikáním zkušenosti, nebo je úplně na začátku. Nezáleží ani na věku či oboru. „Většinou se jedná o nadšence. Jsou to lidé, kteří ve svém životě narazili na něco, co je nadchlo, a co se rozhodli poskytovat nebo přinášet svému okolí. Ne všichni jsou stejně úspěšní, ale ti, kteří nepodnikají jen kvůli zisku, ale protože chtějí věci kolem sebe zlepšit, bývají nejvytrvalejší,“ popisuje ředitelka společnosti Performia Lucie Spáčilová,

Další informace na www.nastartujtese.cz