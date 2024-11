Průmyslový software skvěle řídí práci robotů, ale propojit jej do systému a třeba dálkově stroje sledovat, to zatím není vůbec standardem, říká obchodní ředitel OKsystemu Vladimír Fuchs. Právě pro tento účel vyvinula jeho firma speciální produkt, a to na základě požadavku zákazníka. „Dnes je ještě běžné, že průmyslové roboty inženýři obíhají s flash diskem,“ říká v rozhovoru.

Jak vlastně vznikl systém k monitoringu robotů Checkbot?

Jednoduše řečeno, vyskytla se ad hoc poptávka, která naštěstí skončila u nás. Jeden z našich budoucích partnerů přišel s myšlenkou, že má ve svém provozu asi čtyřicet průmyslových robotů, ale operátoři je musí obsluhovat fyzicky. Doslova musí obíhat všechna zařízení s flash diskem. Potřeboval tak zajistit jejich efektivnější vzdálenou správu a také kontrolu. A aby nás lépe motivoval, naznačil, že by to mohlo fungovat i u jiných podobných výrobních společností. Naštěstí jsme zrovna měli kapacitu se tomu věnovat, a navíc jsme si poměrně rychle ověřili, že je řešení skutečně replikovatelné.

Kdy to celé začalo?

Myšlenka Checkbota, jak jsme později aplikaci nazvali, vznikla v roce 2018. K prvním zákazníkům se dostal v roce 2021. Potřebovali jsme čas na vývoj a také se na tom podepsala doba covidová. V roce 2022 jsme s ním pak expandovali do zahraničí.

Laik jako já by si asi naivně myslel, že něco takového muselo existovat dávno.

Něco málo existovalo. Problémem je spíš to, že industriální software je dělaný jinak než moderní softwarová řešení.

Tam, kde jsme se při prvních zkušenostech s výrobními podniky pohybovali, byla úroveň průmyslového softwaru poměrně špatná. Byl vázaný k danému zařízení, náročný, nákladný na obsluhu i provoz. V takovém případě potřebujete robustnější serverovou strukturu a často i instalaci dalších fyzických prvků a přídavných zařízení. Ta musí někdo kontrolovat a obsluhovat, což je pro zákazníky také poměrně nákladné.

Co bylo rozhodující k prosazení se na takovém trhu?

Od začátku jsme aplikaci pojali moderně. Navrhli jsme celý systém jako webovou aplikaci, která je jednoduchá na instalaci i na správu a také je uživatelsky intuitivní. Dá se snadno rozvíjet a obohacovat o nové funkcionality. To bylo podle mě jedním z rozhodujících faktorů úspěchu a výrazné odlišení od doposud dostupných řešení. Také nám pomohlo, že firmy našeho typu, tedy komplexní vývojářské software house, v průmyslové automatizaci zpravidla nefigurují.

Průmyslová automatizace a vzdálený monitoring robotů je poměrně nové dynamické odvětví. Když máte něco inovativního, neznamená to, že se tomu rovnou věnují velké firmy. I zde se často objevovaly nejdříve startupy. Jejich aplikaci, kterou vyvinou řekněme ve třech lidech, si ale nevezme například automobilka. Na to potřebujete certifikace, systém pro kybernetickou bezpečnost, zajištění budoucího rozvoje a údržby a řadu dalších věcí. Zákazník musí mít jistotu, že tady budete i za pár let. My máme pět set zaměstnanců a vývoj softwaru má u nás vysoké standardy, pokud jde o výstupní kvalitu i samotný proces vzniku. V kombinaci s atraktivním produktem jsme se tak hned od začátku profilovali jako důvěryhodný dodavatel.

Ale ani průmyslový software přece nedělají garážové firmy.

Jejich produkty určitě nejsou špatné, jen jsou určené pro něco jiného. Průmyslový software umí řídit stroje. Průmysloví roboti jsou tady od 90. let, přičemž starší modely podporují třeba jen datovou komunikaci určitého protokolu. Skoro nikdo tudíž netvořil podobný software, který umí překládat nebo nějak interpretovat komunikaci zařízení do něčeho srozumitelného i pro běžné uživatele, nikoliv jenom pro vysoce specializované odborníky. Zároveň tato zařízení ani nebyla vzájemně komunikačně propojována. Firmy se zkrátka oblasti vzdáleného monitoringu robotů nevěnovaly.

Co je vlastně cílem? Efektivita?

Ano, aplikace umožňuje efektivně vyhodnocovat a monitorovat práci konkrétního robota. Vidíme třeba, že stoupá teplota na jeho čidle a je nutná odstávka. Jinak by robot pokračoval v provozu, mohl by se poškodit nebo by stoupla zmetkovitost produkce. Nebo třeba zjistíme, že klesá točivý moment a je třeba s tím něco dělat. Umožňujeme, aby obsluha nemusela obíhat řídicí jednotky a stahovat si zálohy souborů, různé souřadnice a další podpůrné soubory. Vzdáleně si může vše potřebné přes Checkbota stáhnout, aniž by současně musela přerušit na daném zařízení výrobu.

Jednou z nejčastějších příčin přerušení práce je, že někdo naruší bezpečnostní zónu robota a ten se vypne. To Checkbot také řeší na dálku, používá vyhodnocení příslušné chyby spolu se záznamem kamer, obsluha má danou sekvenci k dispozici ihned. Když se to stane, tak hned vidí, proč k vypnutí došlo, a může bez prodlev situaci vyhodnotit.

Proč na tohle nejsou moderní roboti připraveni automaticky?

Výrobci se tak, jak my to vnímáme, vždy specializovali na programování hlavní činnosti robota. V tomto ohledu mají opravdu výborný software, ať už jde o svařování, lakování, manipulaci… robot už dnes zvládá zpracovat velmi komplexní úlohy. Současně jsou výrobci perfektní v mechanickém zpracování a není divu, často jde o strojírenské firmy. Umí i pohony jednotlivých částí robotů a naprogramování přesných pohybů robotických ramen. Ale například vzdálená komunikace nebyla nikdy jejich prioritou.

Chcete říct jméno prvního zákazníka, který to všechno spustil?

Zmínil bych dvě jména – YASKAWA Czech coby náš partner, s nímž jsme prvotní koncept aplikace hodně konzultovali, a pak onen první zákazník Borgers Automotive, dnes už převzatý společností Autoneum a přejmenovaný. S oběma jmenovanými významně spolupracujeme dodnes.

Jak těžké je přijít s něčím takto novým na zahraniční trhy?

Zahraničí je náročnou disciplínou. Předpokládali jsme, že replikovatelnost řešení nám poměrně rychle může cizí trhy otevřít. Do určité míry to tak bylo, za dva roky jsme se dostali do čtrnácti zemí, což považujeme za velký úspěch. Máme celou řadu významných mezinárodních zákazníků. Chtěli bychom ale postupovat ještě rychleji.

Přitom by leckdo řekl, že zrovna ve vašem oboru se dá leccos řešit na dálku.

V některých zemích na dálku uspět jde, v jiných je to vyloučené. Jsem přesvědčený, že osobní kontakt v navazování obchodního vztahu nejde nijak nahradit. Vyvinuli jsme software, který jde instalovat vzdáleně a plno instalací jsme se zákazníky skutečně vzdáleně realizovali. Ale dopracovat se k tomu momentu, kdy se zákazník rozhodne instalovat produkt firmy z České republiky, není vždy jednoduché. Musíte přesvědčit nákupčí i odborné poradce firem, ti vás musí poznat, potom si vás technicky i bezpečnostně prověřit… není to zkrátka jen o tom, že máte skvělou nabídku.

A platí to pro všechny země stejně?

Více či méně ano, ale velmi bych v tomto zvýraznil Asii. To je celkově úplně jiný příběh. Nejenom kulturně, ale i geografickou vzdáleností a dalšími aspekty. Není úplně jednoduché tam říci, že tu máme skvělý software, tak si ho nasaďte do svých továren. Pro některé země je potřeba ke spolupráci získat místní distributory a obchodní partnery, u nichž si musíte budovat vztah a důvěru postupně.

I přes výše uvedené se nám ale daří postupovat. Checkbot již máme instalován na třech kontinentech, v Evropě, Asii i v Americe. A klíčové pro nás je, že nás začal respektovat a plošně doporučovat jeden z největších světových výrobců robotů na světě – společnost YASKAWA.

Kde dělají podle vás firmy u investicí do softwaru největší chyby?

Zákazník si často myslí, že daný software využije jen určitým způsobem, pro nějž jej cíleně objednává. Tím ale svoji investici nevyužívá naplno.

Já bych určitě všem firmám, které zakoupily nový software, doporučil věnovat se nejenom tomu, jak ho nasazují, ale i poznání všech možných funkcionalit. Většinou takový software může nabídnout řadu dalších přidaných hodnot. Sběr dat a jejich vyhodnocování je jedna věc. Druhá je pak na základě získaných poznatků provádět změny – od menších úprav až po zásadní změny procesů. Tam vidím ještě rezervy. Pro tyto oblasti nabízíme zákazníkům podporu v podobě různých školení a seminářů. Mohou také sdílet zkušenosti z různých nasazení Checkbota ve svých podnicích.

Vladimír Fuchs

Je obchodním ředitelem společnosti OKsystem. Předtím působil v Europe Assistance, a to na pozici ředitele pro Českou republiku a Slovensko. V OKsystemu je od roku 2021.