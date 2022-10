Rekonstrukce Průmyslového paláce probíhá půl roku | E15.cz

Rekonstrukce Průmyslového paláce na holešovickém Výstavišti V Praze úspěšně probíhá již více než šest měsíců. V říjnu sdružení stavebních společností v čele s Metrostavem pracuje mimo jiné na podchodu, který v budoucnu propojí severní a jižní část Výstaviště. Návštěvníkům má urychlit přesuny v areálu i do Stromovky. Postupují práce také na hodinové věži, kterou kolemjdoucí mohou spatřit obehnanou lešením a netradičně umístěnou před Průmyslovým palácem.

Rekonstrukce Průmyslového paláce začala v únoru letošního roku a práce na obnově historické budovy probíhají nyní již více než půl roku. Jedná se o náročnou obnovu, která využívá ojedinělé technologické postupy. V srpnu se tak na místě vyhořelého levého křídla realizovaly vrty hluboké průměrně 140 metrů pro tepelná čerpadla. Vyvrtáno bylo 70 geotermálních vrtů pro tři čerpadla, která kromě vytápění s úsporou až 75 procent energie v budoucnu zajistí také vychlazení budovy v letních měsících.

„Vyřešit vytápění společně s chlazením v historických budovách bývá náročné. Častým problémem jsou prostory, do kterých nelze umístit objemná klimatizační zařízení. Tepelná čerpadla jsou proto ideálním řešením termoregulace staveb, jako je Průmyslový palác. Stavba levého křídla, která probíhá od základů, tak umožňuje využít technologii tepelných čerpadel, díky kterým se v budově dosáhne optimální teploty,” vysvětluje předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl.

Vrtná souprava v areálu výstaviště v HolešovicíchAutor: Jiří Šebek

Ekologický a úsporný koloběh

Technologie tepelných čerpadel umožňuje ekologický a úsporný koloběh, jelikož dochází k přečerpání energie mezi zemí a budovou. V zimním období čerpají tepelná čerpadla teplo ze země, přičemž spotřebují pouze mezi 25 až 30 procenty energie, která by byla jinak potřeba k vytápění. Odložený chlad do země naopak využijí v letních měsících k chlazení budovy. Odpadní teplo vzniklé při chlazení je uloženo zpět do země.

„Práce na vrtech pro tepelná čerpadla vykonává ponorné pneumatické kladivo, které se do země rotačním způsobem zavrtává pod tlakem vzduchu 35 barů z obřího kompresoru na nákladním autě. Hned po dovrtání se každý vrt osazuje injektážním a teplonosným potrubím a zalije termosměsí, která zajistí přenos tepla z podloží do potrubí,” přibližuje vedoucí projektu David Čech ze společnosti Metrostav DIZ.

Ke Křižíkově fontáně rychleji

Součástí dostavby nového levého křídla Průmyslového paláce bude také podchod, který propojí jižní a severní část Výstaviště. Pražanům tak umožní například rychlejší cestu od tramvaje ke Křižíkově fontáně. Během výkopů již bylo vytěženo 25 000 m3 zeminy a zhotoveno bylo 120 ze 140 pilot, které budou podporovat základovou desku suterénu.