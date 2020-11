Rodinná zlatnická firma JK Jitka Kudláčková oslaví 30 let | E15.cz

Kvalitní šperk by neměl být spotřební záležitostí, ale klenotem, který nám připomíná výjimečné momenty v životě a který rodiny často doprovází i po několik generací. V dnešní rychlé době tomu tak ale často nebývá a šperky se, podobně jako jiné zboží, kupují mnohdy bez rozmyslu a s důrazem na okamžité uspokojení nebo trendy. Česká rodinná zlatnická firma JK Jitka Kudláčková se ale snaží vést klienty k respektu a úctě ke kvalitní ruční práci a ukázat jim hodnotu a krásu, jakou takový šperk představuje.

Příběh české designérky Jitky Kudláčkové a společnosti JK Jitka Kudláčková, kterou s manželem vybudovala, se začal psát v roce 1991. Jitka získala svůj první živnostenský list pro zlatnickou výrobu a ve stejném roce také potkala svého celoživotního partnera Dušana. S ním spojila svůj život osobně i profesně. Dušan hned v tomto roce umožnil Jitce vycestovat na stáž do Venezuely, kde v Caracasu zdokonalovala svůj zlatnický um vedle slavných zlatníků.

Po návratu do Česka začala Jitka vyrábět vlastní šperky. Nejdříve z malé garsonky, postupně se ale společně s Dušanem vypracovali na renomovanou značku. V současné době JK zaměstnává více než 15 lidí, součástí týmu jsou jak zkušení mistři zlatnického oboru, tak mladé talenty, které do firmy přináší svěží nápady. JK dnes sídlí v budově Filadelfie v rámci BB Centra v Michli, kde se nachází zázemí firmy i reprezentativní prodejna, z níž je možné nahlédnout do zlatnické dílny. Hlavním cílem značky JK je doprovázet klienty ve všech důležitých životních momentech, ať už to jsou zásnuby, svatba, narození dítěte nebo třeba úspěšné dokončení vysoké školy.

Značku JK Jitka Kudláčková určuje kombinace Jitčiny kreativity, studia u prvorepublikových mistrů oboru a také zmíněná cesta do Venezuely, která jí naučila respektu a úctě ke šperkům. V Jižní Americe mají šperky hlubokou tradici. Jejich výrobě a výběru se věnuje mnoho času, není to uspěchaný nákup spotřební věci. Jihoamerické ženy jsou známé svou péčí o vzhled a láskou k módě, kam patří i šperky. „Ať už si jdou šperk vybrat samy nebo ho vybírá muž, je to proces, kdy se opravdu vybírá to nejlepší. A ženy pak takový šperk nosí s radostí a úctou,“ říká Jitka Kudláčková. „A přesně to se snažíme naučit české zákazníky. Aby nakupovali kvalitní šperky, ocenili ruční zpracování a použití kvalitních materiálů a nepodléhali jen momentálním trendům nebo nízké cenovce.“

Značka JK Jitka Kudláčková prezentuje vlastní kolekce a také šperky na zakázku. „Pokud jde o šperky na zakázku, snažíme se vždy maximálně vystihnout osobnost daného člověka. Aby k němu šperk pasoval a stal se vlastně jakousi jeho součástí. Naše šperky provází klienty jejich životem, ať už jde o zásnubní nebo snubní prsteny, šperk jako dárek k narození dítěte nebo k dokončení vysoké školy, k významnému výročí a podobně,“ říká Jitka Kudláčková. Jednotlivé kolekce vždy doprovází příběh a snaha objevovat a komunikovat trvalé hodnoty. A tak mají šperky kromě estetické hodnoty i hlubší kontext.

Značka JK reaguje pružně i na současnou situaci. S ohledem na vládní nařízení je nyní pro veřejnost prodejna dočasně uzavřená. Výroba ale nadále pokračuje a prodeje, objednávky a zakázky se řeší telefonicky, e-mailem i přes e-shop. Šperky i hodinky je tak možné vybrat na dálku, bezpečně je doručit až domů, případně je přebrat přímo v JK u výdejního místa.

Společnost JK Jitka Kudláčková je na trhu již od roku 1991. Počátkem příštího roku oslaví 30. výročí. Celý rok se ponese v duchu hesla „30 let spolu, 30 let s vámi“. V JK se veškerá aktivita opírá o důležitost budování trvalých a hodnotných vztahů.

