SH!FTS23: Podívejte se do zákulisí byznysové akce roku | e15.cz

Co bylo hlavním cílem akce SH!FTS23?

Hlavním cílem deníku e15 a J&T Banky, organizátora a hlavního partnera SH!FTS23, bylo vytvoření platformy, která by sdružovala přední investory, odborníky a myslitele a poskytovala jim prostor pro diskuzi o aktuálních změnách ve světě technologií, společnosti a v geopolitice. Vybudovat brand, událost, která by vynikla svou jinakostí a bezkonkurenční kvalitou samotného obsazení i komunikace. Tomu jsme s týmem podřídili kreativní koncept celého eventu a následnou komunikační strategii. Počáteční ambice byla vysoká, ale reakce účastníků a následné mediální pokrytí zcela překonaly naše očekávání.

Jakou roli hrál výraz SH!FTS v celkovém pojetí a designu akce?

Výraz ,shift‘ neboli v češtině ,změna/zlom‘ byl centrálním bodem celého eventu. Nejenže odrážel nezbytnost adaptace ve světě investic a v myšlenkovém nastavení, ale také byl stěžejní pro vytvoření unikátní vizuální identity. Za výrazem SH!FTS se podle našeho art directora Jana Václava, autora názvu a vizuálního konceptu, skrývá razantní pohyb pomyslných tektonických desek světového dění. Je také znamením přerodu – staré pořádky pomalu přestávají platit, vynořuje se nový svět s novými pravidly. Svítivě zelená barva pak symbolizovala svět nových příležitostí a energie.

Čím byla podle vás akce unikátní?

Deníku e15 a hlavnímu partnerovi J&T Bance se podařilo na jedno pódium přivést exkluzivní řečníky ze zahraničí i Česka. Účastníci tak mohli poslouchat názory myslitele Nassima Nicholase Taleba nebo bývalého šéfa britské tajné služby MI6 sira Alexe Youngera, o úvodní slovo se postaral premiér ČR Petr Fiala a jeden z dalších rozhovorů poskytl Daniel Křetínský, jehož veřejná vystoupení jsou velmi vzácná. Z reakcí přímo na místě bylo znát, že jsme byli součástí akce, která se v Česku ještě neuskutečnila.

Která část vaší komunikační strategie byla nejefektivnější v získávání pozornosti?

Celé naše pojetí komunikace eventu se výrazně odlišovalo od akcí podobného typu. Připravili jsme kompletní pokrytí od komunikačních materiálů přímo v místě konání přes vizuality pro sociální sítě, netradiční pozvánky až po billboardy s prasklinami osvětlenými pomocí LED pásků nebo neotřele zpracovaný speciální přebal deníku e15 a magazínu e15.

Zároveň jsme měli ambice i se samotným názvem SH!FTS – doufali jsme, že nezůstane pouhým názvem eventu, ale že se toto slovo propíše i do vystoupení hlavních spíkrů a tím celý koncept propojí. Což se i stalo a slovo shift bylo slyšet z pódia od předních řečníků, kteří ho přirozeně používali pro vyjádření nutnosti aktuální geopolitické a globální změny. Zároveň nám zajistilo lehčí propsání eventu na sociální sítě, protože každý, kdo o akci tweetoval nebo jinak referoval, použil #shiftsprague nebo #shifts23.

Jak SH!FTS23 hodnotíte?

Před zaplněným sálem se střídala jedna světová a česká osobnost za druhou a na sociálních sítích i v médiích měla akce velkou odezvu! Hashtagy #shifts23 a #shiftsprague byly na Instagramu a X zmíněny 137krát a informace z konference se dostaly k více než 900 tisícům uživatelů. Příspěvky od účastníků vygenerovaly 2951 pozitivních reakcí. To vše ukázalo na silný zájem o akci a její obsah.