Split. Město Her o trůny, víkendová destinace i místo pro start jachtařského dobrodružství

Split, stošedesátitisícové dalmatské město založené ve třetím století našeho letopočtu římským císařem Diokleciánem skýtá množství restaurací, historie i malebných výhledů na město či okolní krajinu. Mimo to nabízí samotné město i jeho okolí řadu moderních marin – kotvišť pro katamarány, jachty a menší lodě. Ty lákají jachtaře z celého světa včetně Čechů. Ti jsou podle šéfa chorvatské centrály cestovního ruchu v Česku Miodraga Mlačiće hned po Němcích a Rakušanech třetí největší skupinou v segmentu „nautica“.

Split je z Prahy dobře dostupný letecky. Za dvě a půl hodiny od nástupu do letadla už můžete sedět v jedné z místních restaurací. Třeba i v michelinské restauraci Zrno Soli. Celé degustační menu tam vyjde zhruba na 120 eur, ovšem pokud chce člověk jít „na jistotu“, měl by zkusit se poptat po jejich dokonale připraveném mořském vlkovi s artyčoky a jemnou pórkovou omáčkou.

Restaurace je součástí ACI marina Split, která je z velké části vlastněná státem. Kotviště de facto v centru Splitu pojme až 300 lodí. Problém je, že místa jsou zamluvena až na tři roky dopředu a také to, že stále oblíbenější katamarány zabírají příliš místa, a tak zde mohou kotvit pouze přes den. Jednou z velkých konkurenčních výhod, a to platí pro většinu marin, jsou právě dobré restaurace. Marina je pro jachtaře dostupná od května do října.

Seriálová pevnost táhne

Split je také místo, kde se natáčel legendární seriál z produkce HBO Hra o trůny. Mnoho průvodců se proto specializuje čistě na seriálové fanoušky. Sklepení Diokleciánova paláce a řada ulic a budov si v seriálu „zahrály“. Největší roli si ale střihla pevnost z druhého století př. n. l. s názvem Klis. Ta se nachází necelých 30 minut severovýchodně od centra města na kopci, který tvoří údolí, skrz které vedla jediná přístupová cesta. Odtud název Klis – česky Klíč. Nejvýznamnější roli hrála pevnost v období středověku a následně v 17. století.

Klis si „zahrál“ ve Hře o trůny roli bájného města Meereen. Pro znalce seriálu jsou filmová místa velice dobře patrná. Pokud ovšem fanoušky seriálu nejste, i tak si užijete úchvatný výhled do celého údolí, kde se rozkládala zaniklá metropole Salona, čtvrté největší město Římské říše. Dnes se jedná o největší archeologickou lokalitu v Chorvatsku. Dochovaly se zde pozůstatky amfiteátru či nekropole.

Hrad Klis|Jan Vařečka

Jen nedaleko od Salony, která za návštěvu rozhodně stojí, je městečko Kaštel Gomilica, kde stojí na ostrůvku Kaštilac malý klášter. Ten je možná na první pohled opuštěný a zpustošený. Ovšem opět zaujme zejména fanoušky seriálu Hra o trůny. Klášter si totiž zahrál svobodné město Braavos, kde se Arya Stark stala členkou spolku nájemných vrahů „bez tváře“.

Večery ve Splitu je pak vhodné zakončit v jedné z konob. Zajímavá je třeba tradiční dalmatská konoba Varoš, kde lze ochutnat mimo jiné místní specialitu pašticu, dlouho vařené hovězí maso marinované ve speciální omáčce servírované s domácími noky.

Za gastronomií

Právě nedaleko Kaštelu Gomilica a zároveň asi osm kilometrů od letiště je populární Marina Kaštela. Soukromá marina bývalého zaoceánského kapitána Josipa Joško Berketva nabízí služby na vysoké úrovni. Díky její výhodné poloze člověk může být už 30 minut po příletu na palubě lodi. Marina je velice moderní, což z ní činí oblíbené místo pro jachtaře hledající špičkový servis.

Pokud Split a jeho okolí zvolíte právě jako destinaci vhodnou na prodloužený víkend, nevynechejte město Trogir. Malebné městečko zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO se na první pohled může jevit jako turistická atrakce. Avšak procházka úzkými uličkami města je obohacující, naproti tomu výběr místních restaurací nemusí být zrovna jednoduchý. Podle doporučení řady průvodců je lepší si připlatit a podstoupit kulinářský zážitek „private chef“ – ten vás přivítá ve svém domě a připraví autentické místní pokrmy.

Toužíte po úplném úniku od reality? Navštivte marinu Martinis Marchi na ostrově Šolta. Klidná zátoka nabízí malé klidné přístavní městečko s několika restauracemi. Součástí mariny je i luxusní Martinis Marchi Heritage Hotel, původně barokní hrad. Marině i hotelu šéfuje bývalý starosta Splitu a jachtařský olympionik z roku 1996 Ivan Kuret.

Česká námořní rallye se odehrává v okolí Splitu|Jan Vařečka

Celá tato oblast je posledních několik let místem konání české námořní rallye, která měla již několikrát status mistrovství České republiky. Rallye pořádá již od roku 1997 Tomáš Stejskal a jeho TPS Centrum. Závod má díky zkušenému týmu profesionální úroveň a zúčastnit se ho jako člen posádky jedné ze závodních lodí nemusí být až tak složité.

Tip: Ať už jste milovníky historie, nebo seriálu Hra o trůny, chtějte jako průvodce Dina Ivančiče. Bývalý vysokoškolský učitel mluví velice dobře několika jazyky a ve Splitu zná historii snad každého kamene. Ne nadarmo mu místní přezdívají Dinoklecián.