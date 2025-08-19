Trump volal Putinovi během schůzky v Bílém domě. Ten souhlasil, že se setká se Zelenským
Jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry v Bílém domě v pondělí nečekaně přerušil jeho telefonát ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Hovor trval asi čtyřicet minut a podle Bílého domu vedl k přesunu rozhovorů z východního sálu do Oválné pracovny, kde státníci pokračovali v užším „formátu lídrů“. Hlavním tématem byla otázka bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
Trump následně oznámil, že zahájil přípravy přímého setkání Zelenského s Putinem, které by se podle německého kancléře Friedricha Merze mělo uskutečnit do dvou týdnů. Po bilaterálním jednání má následovat třístranný summit i s Trumpovou účastí.
„Americký prezident hovořil s ruským prezidentem telefonicky a dohodl se, že se v příštích dvou týdnech uskuteční schůzka mezi ruským a ukrajinským prezidentem,“ řekl Merz podle agentury Reuters.
Zelenskyj je připraven se setkat s Putinem
Zelenskyj po jednání prohlásil, že je připraven setkat se s Putinem „v jakémkoliv formátu“ a bez předběžných podmínek. O územních otázkách by se podle něj mělo rozhodovat přímo při bilaterálních rozhovorech. „Ukrajina nepotřebuje přestávku v bojích, ale skutečný mír,“ zdůraznil ukrajinský prezident.
Podle Zelenského mají být detaily bezpečnostních záruk vypracovány do deseti dnů. Spojené státy by se podle něj měly stát jejich součástí a koordinovat je s evropskými partnery. Kyjev zároveň nabídl, že nakoupí americké zbraně v hodnotě přibližně 90 miliard dolarů.
Evropští představitelé označili posun v Bílém domě za důležitý krok k možnému míru. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila potřebu silných bezpečnostních záruk, generální tajemník NATO Mark Rutte pak hovořil o „průlomu“.
Macron a Stubb se vyjádřili o vyhlídkách rozhovorů s Putinem skepticky
Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání v Bílém domě vyzval ke zpřísnění sankcí proti Rusku v případě, že jednání o míru na Ukrajině ztroskotají. Podobně finský prezident Alexander Stubb před novináři vyjádřil skepsi ohledně vyhlídek na úspěch mírových rozhovorů se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi lety vpadla na Ukrajinu.
„Pokud bude tento (mírový) proces odmítnut, všichni se shodujeme na tom, že sankce budou muset být zvýšeny, v každém případě je to postoj, který vyvíjí větší tlak na ruskou stranu,“ řekl francouzský prezident novinářům ve Washingtonu.
Macron podle agentury AFP také uvedl, že při jednání v Bílém domě se neprobíraly případné ukrajinské územní ústupky. “Na toto téma jsme dnes nemluvili, a to ze dvou důvodů: jednak prioritou jsou bezpečnostní záruky a (případné ústupky) by se měly projednávat na dvou- a třístranných rozhovorech,„ řekl. Také dodal, že mírová dohoda by neměla obsahovat žádné omezení pro ukrajinskou armádu.