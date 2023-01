Startuje další ročník inovačního maratonu Nakopni Prahu   | E15.cz

Máte nápad, nebo dokonce už projekt, který zlepší život v metropoli? Magistrát hlavního města Prahy spolu s městskou společností Operátor ICT, a. s. (OICT) nejen finančně podpoří týmy, které mají chuť svou myšlenkou postavenou na moderních technologiích a inovativních řešeních zlepšit a rozvíjet Prahu. Stačí, aby svůj nápad, nebo projekt zaregistrovaly do konce ledna do soutěže Nakopni Prahu.

Nakopni Prahu je soutěž ve formátu inovačního maratonu, ze které během její tříleté historie vzešlo mnoho úspěšných projektů. A to i díky řadě workshopů a přednášek zejména od odborníků na městské inovace, kteří týmům pomáhali s realizací jejich projektu a radili jim, jak proměnit nápad v úspěšný projekt.

V loňském ročníku si odbornou porotu získal tým Zavaděči, který svým projektem Řadička pomůže řešit problematiku tramvajové dopravy. Ta hlavně v centru města balancuje na hraně kapacity. Řadička se tak může stát pomocníkem řidičů tramvají, kterým předá potřebné informace jasnou a srozumitelnou cestou přímo do palubního počítače v kabině řidiče a umožní jim plynulejší provoz na frekventovaných tramvajových křižovatkách.

Porota ocenila i projekt reKáva, který pro zapojené kavárny, firmy a další instituce zajišťuje svoz vyprodukované kávové sedliny pro její další využití, např. do farem pro pěstování hlívy ústřičné. Lógr se ukládá do „smart košů“ s integrovaným čipem, který monitoruje zaplněnost koše a data odesílá do aplikace, aby měl řidič elektrického cargo kola v reálném čase přehled o tom, kde je plný koš lógru, a mohl ho odvézt do farmy.

Na třetím místě se umístil projekt Gamifit, což je gamifikovaná fitness aplikace nejen pro děti inspirovaná sportovními trackery a workouty. Je vytvořená tak, aby ji děti mohly snadno, a rády, využívat doma.

Loňští vítězové získali dohromady finanční odměnu v celkové výši 100 000 korun a dalších 420 000 korun na pomoc s realizací vzniklého nápadu.

Za dobrý nápad finanční odměna

Týmy, které v létě ocení porota letošního ročníku, získají i letos „šek“ na finanční odměnu v celkové výši sto tisíc korun s tím, že vítěznému týmu připadne 50 000 korun. Tým, který se umístí na druhém místě, dostane 30 000 korun, a pro třetí umístěný tým je určeno 20 000 korun. Na podporu spojenou s vlastní realizací nápadů do funkčních prototypů mají oceněné týmy možnost získat dokonce až 600 tisíc korun, tj. 200 tisíc korun pro umístěný tým.

„Praha je významným centrem zrodu mnoha chytrých nápadů a také startupových projektů. Proto jsme se už před třemi lety rozhodli, že umožníme jejich zapojení do lepšího fungování města i městských společností prostřednictvím hackhatonu inovací. I letošní ročník Nakopni Prahu nepochybně přinese nové projekty a obohatí tak rozvoj našeho města,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Jde o jedinečnou akci, která je velkou příležitostí pro lidi, kteří mají chuť svým inovativním nápadem přispět ke zkvalitnění života v Praze. Jako městská společnost, která v rámci metropole zavádí inovativní projekty, věříme, že na vytváření nové, přátelské a efektivní Prahy se můžeme podílet hlavně společně s lidmi, kteří v metropoli žijí, pracují nebo v ní tráví svůj čas, ať už je spojený se zábavou, nebo studiem. Soutěž Nakopni Prahu jim současně otevírá příležitost zkusit si vyvinout produkt či službu od nápadu až po realizaci, včetně sestavení business plánu, a to za podstatné podpory odborníků a mentorů z řad pražských městských organizací i soukromého sektoru a zástupců Magistrátu hl. města Prahy,“ říká Tomáš Barczi generální ředitel společnosti OICT, která je organizátorem soutěže.

„Projektoví manažeři a experti na zavádění inovativních řešení jsou v každém případě připraveni vybraným projektům poskytnout maximální podporu a pomoc přetavit dobrou myšlenku ve funkční prototyp. Nadšencům, inovátorům, kteří se rozhodnout jít se svým nápadem do jedné z projektových výzev Nakopni Prahu, stačí, aby dali dohromady tým o dvou až čtyřech členech a přihlásili se. U nás v OICT se těšíme na to, že se nám podobně jako loni sejdou zajímavé projekty, které konkrétním způsobem přispějí ke zlepšení kvality života Pražanů,“ doplňuje ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení Petr Suška, který se jako mentor a porotce Nakopni Prahu pravidelně účastní.

Kde a jak se přihlásit

Registrace do soutěže je pro dvou až čtyřčlenné týmy otevřena do 31. ledna 2023, a to prostřednictvím jednoduchého online formuláře: registrace.nakopniprahu.cz. Již 23. února 2023 v pražském CAMPu odstartuje letošní, v pořadí 4., ročník soutěže Nakopni Prahu úvodní akcí „Nakopni Workshop“, kde se přihlášené týmy dozví všechny potřebné informace o jednotlivých výzvách, harmonogramu soutěže a seznámí se s mentory. Více informací a pravidela soutěže jsou k dispozici na www.nakopniprahu.cz.