Je fotbal autorským dílem? | E15.cz

Na 17 let do vězení. Takový rozsudek si zhruba před rokem ve Velké Británii vyslechla skupina mužů, kteří bez souhlasu streamovali přenos zápasu anglické Premier League. Řadě lidem zajistili na internetu volný přístup k něčemu, za co jiní museli platit. Šlo zřejmě o jeden z nejpřísnějších trestů za porušování autorských práv v historii. Podobná kauza se nyní řeší i v Česku.