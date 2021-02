V Centru služeb PRE v Jungmannově ulici je speciální prodejna | E15.cz

ZDROJ: Pražská energetika, a.s.

Kdo by nechtěl ušetřit na platbách za energie? V Centru služeb PRE v Jungmannově ulici je speciální prodejna, kde je široká nabídka zařízení do domácnosti a kde lze získat nejúspornější řešení na míru konkrétní domácnosti. Samozřejmostí je poradenství, možnost návrhu technického řešení a zpracování nezávazné cenové nabídky. To vše zdarma. A samozřejmě v centru služeb zákazník získá také instalaci, pomoc při zajištění dotace, připojení na rozvody, revizi a servis. O konkrétních službách a nabídkách hovoří vedoucí Centra služeb PRE Martin Křenek.