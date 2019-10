TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY: Performia - přirozená rovnost | E15.cz

Jelikož společnost pořádá školení a semináře v oblasti lidských zdrojů, pravidla rovnosti se přirozeně vstřebala do principů firmy. „Například naše odměňování je kompletně postavené na vyhodnocení dokončené práce a výsledcích, je to velmi spravedlivé, takže je zcela jedno, kolik je u nás zaměstnáno žen nebo mužů. Totéž prosazujeme i u našich klientů, které školíme,“ vysvětluje Spáčilová a dodává: „Už při náboru nových zaměstnanců se díváme hlavně na schopnost dosahovat výsledků a ochotu uchazečů firmě pomáhat a veškeré dovednosti se případně doučit.“

Ve vedení společnosti je v současné době 60 procent žen a celkově jich ve firmě pracuje 85 procent.

Společnost Performia podle Spáčilové českým firmám na seminářích předává své kompletní know- how, jak právě tímto způsobem vybudovat kvalitní týmy a nedělat tak rozdíly. Klíčové semináře „Jak vytvořit a udržet skvělý tým“ a „Jak se vyznat v lidech a využít jejich potenciál“, kterými prošlo už více než tisíc šéfů, manažerů a personalistů, kladou důraz na produktivitu, motivaci zaměstnanců i na jejich pracovní potenciál a snaží se bořit mýty o věku, pohlaví nebo o ženách po mateřské dovolené.

Porozumění

I v oblasti péče o děti či mateřství je situace do jisté míry rozdílná oproti firmám s větším počtem mužských zaměstnanců. Minimálně je zde opět přirozená solidarita a pochopení. „V našem týmu najdete mladé holky těsně po škole, těhotné ženy, maminky na mateřské, které pracují jen na částečný úvazek, či ty, kterým už děti výrazně odrostly. Je až neuvěřitelné, jak dobře si všechny členky týmu rozumějí. Ani náznakem si nevšimnete, že by se některá na druhou koukala skrz prsty. Pojí nás stejný cíl a důvod, proč jsme spolu - úspěšné firmy, které mají úspěšné produktivní týmy - a to je základem toho, že to prostě funguje,“ uvádí Spáčilová.

Zaměření na výsledky

Pokud se firma zaměří na výsledky, ve své podstatě nebude moci být nespravedlivá. „Velmi intenzivně na všech našich seminářích pracujeme na tom, aby ve firmách díky zaměření na výsledky zaměstnanců a jejich motivaci neexistovaly rozdíly a čeští zaměstnavatelé nekladli důraz na pohlaví, vysokoškolské vzdělání nebo na to, zda má či nemá člověk děti, ale spíše se soustředili na to, co jim dokážou přinést. Tak už dlouhodobě, intenzivně a pravidelně podporujeme myšlenku nejen generové rovnováhy,“ uzavírá Lucie Spáčilová.