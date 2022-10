Třetina všech vyrobených potravin přijde nazmar. Tesco s WWF hledají způsob, jak to změnit | E15.cz

Zemědělství na jedné straně pozvedlo lidskou společnost, na straně druhé ovšem také změnilo tvář naší planety, vyčerpalo přírodní kapitál Země a zadlužilo budoucí generace. S potravinářstvím jsou spojené negativní vlivy jako rychlé odlesňování, vysoká spotřeba vody, ztráta biologické rozmanitosti anebo degradace půdy. Nejde přitom vůbec o abstraktní pojmy – se všemi těmito jevy se ve stále větší míře setkáváme i v Česku.

Výroba potravin je v současnosti zodpovědná přibližně za 30 procent všech emisí skleníkových plynů, a i když se nelze postupně zbavit potravin stejně jako fosilních paliv, tak úprava přístupu k potravinovým systémům může být součástí klimatického řešení.

Jak bude vypadat budoucnost potravinářského průmyslu a jak ji utvářet udržitelným způsobem, jsou proto hlavními tématy nadcházející konference Síla je na našich talířích: Udržitelné potravinové systémy ve střední Evropě, kterou pořádá Světový fond pro ochranu přírody (WWF) a společnost Tesco.

Na akci, která se uskuteční 26. října v Praze pod záštitou ministra pro evropské záležitosti České republiky Mikuláše Beka, se setkají lídři byznysu, odborníci na udržitelnost a ochranu přírody i tuzemští zákonodárci. Cílem jejich diskusí bude zjistit, jaké výzvy a příležitosti čekají potravinářský průmysl v následujících letech, budou zároveň sdílet osvědčené postupy a vytvářet společné strategie.

K účasti na virtuálním fóru jsou zváni všichni odborníci z oblasti (nejen) potravinářského průmyslu. Registrace na živý přenos je zdarma.

„Potraviny mají zásadní význam pro naše zdraví a zdraví naší planety. Jedna třetina všech potravin vyprodukovaných na světě přijde nazmar,“ vypočítává Matt Simister, generální ředitel společnosti Tesco ve střední Evropě, do které spadají i české provozovny společnosti Tesco.

„Potraviny, které se nikdy nesní, jsou tak zodpovědné za 10 procent světových emisí skleníkových plynů. V současné ekonomické situaci je řešení problému plýtvání potravinami ještě naléhavější. Nemáme času nazbyt. Změna způsobů výroby, zpracování a spotřeby potravin může přinést obrovské výhody pro zdraví lidí i planety. Abychom skutečně změnili potravinový systém, musíme změnit způsob, jakým jako odvětví spolupracujeme,“ dodává Simister.

Jak bude vypadat program konference? Organizátoři slibují, že naservírují tříchodové menu cenných poznatků o tom, co nedává odborníkům z oboru spát, jaká jsou naléhavá opatření, která by měl sektor přijmout a jaké jsou obchodní důvody k větší udržitelnosti. Do konverzace se zapojí přední odborníci z celé Evropy.

„Náš potravinový systém je závislý na přírodě, ale příroda má velké problémy. Způsob, jakým vyrábíme potraviny, zbytečně ničí životní prostředí, urychluje změnu klimatu a decimuje živočišné druhy. I když jde o složitý problém, existuje naděje, pokud budeme jednat hned. Náš potravinový systém může zajistit udržitelné, zdravé a cenově dostupné potraviny pro každého,“ říká Andreas Beckmann, generální ředitel WWF pro střední a východní Evropu.

„Tuto konferenci pořádáme proto, abychom se setkali s podobně smýšlejícími lidmi a prozkoumali možné synergie, abychom podnítili zásadní konverzaci o tom, jak společně můžeme dosáhnout změny pro region, a v neposlední řadě abychom inspirovali ke společné akci pro budoucnost, v níž se bude dařit lidem, podnikům i přírodě,“ doplňuje Beckmann.

Více informací o spolupráci Tesco a WWF se dozvíte zde, na konferenci se můžete zaregistrovat zde.