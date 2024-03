Trvalá udržitelnost je pro Kaufland v Česku prioritou, říká CSR manažer firmy

O pět set tun spotřebovaných plastů méně v masozávodě. Jogurty privátních značek bez plastových víček. Salátové okurky bez plastového obalu. To je jen část změn, které v rámci směřování k udržitelnosti udělala společnost Kaufland. Vyplývá to z reportu o udržitelnosti, který firma vydala letos na konci února.

Do roku 2030 chce obchodní řetězec Kaufland snížit množství provozních emisí o 80 procent v porovnání s rokem 2019. Výrazně snížit chce i množství potravinového odpadu či plastových obalů. „Své závazky k přírodě i společnosti bereme velmi vážně. Abychom mohli naše kroky v oblasti udržitelnosti efektivně vyhodnocovat a hledat příležitosti ke zlepšení, potřebujeme k tomu data,“ říká mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl a dodává: „Aktuálně pracujeme například na rozšíření fotovoltaiky na střechách našich prodejen a distribučních center.“

Kaufland již řadu let sbírá velké množství dat týkajících se udržitelnosti, přičemž zpracovává více než 600 ukazatelů. Ty pomáhají nejen vyhodnocovat jednotlivé kroky, které Kaufland v této oblasti činí, ale zároveň pomáhají při identifikaci příležitostí, kde je možné přístup k životnímu prostředí ještě zlepšit. „Samotný proces sběru dat nám trvá přibližně 5 měsíců a jsou do něj zapojeni kolegové napříč jednotlivými odděleními společnosti na národní a mezinárodní úrovni. Vybraná data a proces jejich sběru jsou navíc kontrolovány externí auditorskou společností,“ vysvětluje Peter Chalupianský, který ve společnosti Kaufland ČR zodpovídá za oblast společenské odpovědnosti, tedy Corporate Social Responsibility (CSR). Výsledky, kterých společnost v oblasti trvale udržitelného rozvoje dosáhla, publikuje společnost Kaufland na dobrovolné bázi v pravidelných reportech udržitelnosti (GRI).

Na prvním místě jsou energie

Od počátku roku 2022 využívá společnost Kaufland výhradně energii, která byla vyrobena z obnovitelných zdrojů, a zároveň přešla ve svých provozovnách na využívání úsporného LED osvětlení. Nově vystavěné, ale i modernizované prodejny jsou vytápěny odpadním teplem, které vzniká při provozu technologií průmyslového chlazení. Díky optimalizaci tras v areálu modernizovaného centrálního logistického skladu v Modleticích pak dopravci najedou o 5800 kilometrů méně, než tomu bylo dříve. Zde se také ukazuje výhoda toho, že Kaufland má jako jediný řetězec v Česku vlastní masozávod, který je umístěn přímo v areálu tohoto logistického centra. „Vzhledem k tomu, že máme vlastní masozávod, máme i dokonalý přehled o kvalitě a čerstvosti zpracovaného masa. Masozávod funguje v režimu just-in- -time objednávek, a proto není nutné maso zbytečně dochlazovat, což samozřejmě vede ke snížení spotřeby energií.

Masozávod je navíc propojen s logistickým centrem dopravníkovým pásem, a maso se tak do skladu nepřeváží kamiony,“ popisuje princip úspor nákladů na energie Peter Chalupianský. Všechny tyto aspekty mají podle jeho slov nejen výrazně pozitivní vliv na samotné životní prostředí, ale zároveň snižují i celkovou energetickou náročnost provozu společnosti.

Snižování množství plastového odpadu

Téměř 75 procent produkovaného odpadu činí tříděný odpad. Velkou pozornost věnuje Kaufland především omezení množství plastového odpadu. Například masozávod nyní spotřebuje ročně až o 500 tun plastu méně než v minulosti a dalších 100 tun plastových obalů se ročně ušetří na úseku ovoce a zeleniny. Necelých 7 tun plastů se ušetří i v rámci logistiky, a to využitím nových transportních obalů.

Změny vedoucí k trvalé udržitelnosti však zákazníci zaznamenávají i přímo na prodejnách. Z jogurtů privátních značek Kauflandu zmizela jednorázová plastová víčka a bez plastového obalu jsou například i salátové okurky. Jen u jogurtů značky K-Jarmark se jedná o úsporu 9 tun plastů ročně, přičemž nebalením salátových okurek se za stejné období ušetří 40 tun plastů. Dalších přibližně 14 tun plastu ročně se ušetří i v rámci pultového prodeje, kde je namísto plastových obalů využíván ekologičtější papírový přířez. Společnost Kaufland se také jako jeden z prvních řetězců zapojila i do pilotního projektu zpětného odběru PET lahví a plechovek od nápojů.

Zákazníci udržitelný přístup oceňují

Podle Petera Chalupianského vzbuzuje téma udržitelnosti stále větší zájem široké veřejnosti a lidé se více zajímají o původ produktů či ekologickou stopu jednotlivých produktů. Proto Kaufland klade důraz i na spolupráci s regionálními dodavateli a na rozšiřování stávající sítě. V současné době Kaufland ve svých prodejnách nabízí více než 160 produktů, které pocházejí od regionálních dodavatelů. Aktivní je Kaufland i ve svých aktivitách, které mají za úkol zamezit plýtvání s potravinami. Podle statistik totiž více než polovinu potravinového odpadu v České republice generují domácnosti.

„Množství potravinového odpadu se nesníží, pokud k němu každý nebude přistupovat odpovědně. Je škoda, aby potraviny končily v koši, a proto nabízíme zákazníkům tipy, jak jimi neplýtvat. Vysvětlujeme především rozdíl mezi datem spotřeby a datem minimální trvanlivosti produktu,“ konstatuje Peter Chalupianský.

Fér přístup k zaměstnancům

Na území České republiky provozuje Kaufland 143 prodejen, dvě logistická centra a vlastní masozávod. Celkově zde zaměstnává přibližně 27 000 lidí. O dobrém přístupu k zaměstnancům svědčí i opakované umístění společnosti Kaufland v rámci mezinárodního hodnocení Top Employer. Ukazuje se, že pozitivní hodnocení Kauflandu jako jednoho z top zaměstnavatelů nevychází jen z poskytovaných zaměstnaneckých benefitů. Samotné benefity totiž podle společnosti Kaufland nestačí. „Zaměstnanci tvoří klíčovou součást naší společnosti a my si jejich práce opravdu vážíme. Proto dlouhodobě usilujeme o to, aby byli spokojení a cítili se u nás náležitě oceňováni. Klademe důraz na diverzitu, férové mzdy a stejnou šanci pro všechny. Dbáme na to, aby byla spravedlivě nastavena mzdová politika, aby byl zachován lidský přístup. Chceme, aby naši zaměstnanci měli rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Velikost a stabilita naší společnosti umožňuje našim zaměstnancům kariérní růst, a proto není výjimkou, že u nás setrvávají roky, a někdy i desetiletí,“ doplňuje Renata Maierl.

Podpora neziskového sektoru a sportu

Součástí programu společenské odpovědnosti společnosti Kaufland je i podpora mnoha neziskových organizací. V průběhu pěti ročníků Vánoční sbírky pro Světlušku se podařilo získat 83 000 000 Kč na podporu lidí se zrakovým handicapem a Kaufland se jako generální partner účastní také Nočních běhů pro Světlušku. Zároveň také podporuje projekt Kavárny POTMĚ. V rámci Nadačního fondu Českého rozhlasu spolupracuje Kaufland i na projektu Ježíškova vnoučata. Mimo jiné je také Kaufland významným partnerem organizací, jako je například Centrum Paraple, Loono, DEBRA ČR, Dejme dětem šanci či Helppes.

Prostřednictvím dvou grantových programů také podporuje komunitní život, a to ve spolupráci s Nadací Via. Za uplynulé tři roky prostřednictvím 21 grantových výzev podpořil Kaufland 115 projektů v místech prodejen částkou téměř 7 000 000 korun. Významnou aktivitou je též podpora sportu, konkrétně hokeje. „Úzce spolupracujeme s mužskou, ženskou, juniorskou reprezentací a extraligou. Jsme generálním partnerem parahokeje a mládežnického projektu Pojď hrát hokej. Stále více se angažujeme i v rámci univerzitního hokeje a postupně rozvíjíme vlastní Školu hokejových talentů. V loňském roce byl mimořádně úspěšný i projekt Puky pomáhají, který se zaměřil na podporu mládežnického hokeje v regionech,“ přibližuje aktivity společnosti Kaufland v oblasti sportu Peter Chalupianský.