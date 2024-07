Turistika beze stop, jídlo za polovic nebo zelené financování. Firmy v Česku jsou stále více udržitelné

Snaha o udržitelnost je stále více přirozenou součástí fungování tuzemských firem. Na následujících řádkách se dozvíte od expertů, kteří jsou zapojeni do projektu Ta Udržitelnost, o stěžejních udržitelných projektech pro tento rok. Svoji roli v sílící aktivitě určitě hraje i náběh povinného reportingu, v němž byznys bude muset odkrýt, jak si v ESG agendě stojí. První vlna firem vydá zprávy o udržitelnosti podle nové evropské směrnice právě za tento rok.

Zprávy o udržitelnosti budou muset vydávat například banky, které hrají v udržitelné transformaci zásadní roli, protože významně ovlivňují, do jakých projektů bude směřovat kapitál. Mezi jejich klíčové udržitelné aktivity tak patří podpora zelených investic. Jak to vypadá v praxi, přibližuje ESG konzultant Komerční banky Jan Dobiáš: „Zelený úvěr podle taxonomie EU ve výši zhruba jedné miliardy korun využívá nyní společnost Accolade na výstavbu průmyslové haly o rozloze více než 60 tisíc metrů čtverečních pro světového výrobce pneumatik Goodyear v nově vznikajícím parku Cheb East“. Hala je koncipována podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti pro průmyslové budovy a aspiruje na získání nejvyššího hodnocení v rámci certifikace BREEAM New Construction na úrovni Outstanding, kterého jsou dle statistik schopné dosáhnout pouze jednotky procent firem.

Uživatelům bude podle Dobiáše sloužit řada vyspělých ekologických řešení a moderních technologií. Například na střeše budovy je plánována fotovoltaika, vytápění a výměnu vzduchu zajistí tepelná čerpadla a ke splachování poslouží šedá voda z podzemní nádrží.

V ČSOB zase posilují nabídku financování energeticky úsporných bytů či domů. „Téměř každá třetí hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření je letos sjednaný právě na nízkoenergetické bydlení,“ vyčíslila Blanka Beranová, výkonná ředitelka útvaru Udržitelnost v ČSOB. V rámci dotačního poradenství nabízí banka takzvanou Rekalkulu, s jejíž pomocí klient zjistí orientační náklady, výši dotace a možnosti financování spojené se zateplením domu, výměnou oken, dveří či pořízením obnovitelných zdrojů energie. Za pomoci partnerů pak ČSOB dokáže klienta provést celým procesem rekonstrukce od návrhu vhodných opatření, přes vyřízení dotace až po realizaci. „Od března nabízíme klientům také úvěr k dotaci Oprav dům po babičce, který je poskytován za zvýhodněnou úrokovou sazbu tři procenta ročně, a to díky spolufinancování úvěru ze zdrojů Modernizačního fondu,“ dodala Beranová. Zájemce může získat na rekonstrukci až 2,5 milionů korun bez zajištění.

Zásadním krokem je v letošním roce pro ČSOB přechod na nový, náročnější typ vykazování finanční i nefinanční výkonnosti, a to na základě nové evropské směrnice CSRD. Podle ní bude banka povinna ve svých zprávách o hospodaření zveřejňovat informace o tom, jak její podnikání přispívá k ochraně životního prostředí a zohledňuje sociální aspekty. Totéž bude chtít ČSOB i po firmách, které u ní budou hledat financování nebo pojištění. Proto její mateřská KBC Bank založila společný podnik s českou platformou Green0meter. „Díky silnému expertnímu týmu, automatizaci a umělé inteligenci je Green0meter schopen připravit auditovatelný reporting plně v souladu s mezinárodními standardy," přiblížila Beranová.

Domy jako elektrárny

Na udržitelné vlně jede také development a správa realit. „Aktuálně se naše strategie posouvá od udržitelnosti k regeneraci, což je pro nás přirozený posun. Náš regenerativní přístup je založený na třech vzájemně provázaných pilířích – člověk, společnost a příroda. Jde o kombinaci výstavby dostupného zdravého bydlení, obnovy a rozvoje komunit i občanské společnosti a důrazu na obnovu životního prostředí a přechod k bezemisní ekonomice,“ říká Petr Valeš, ředitel produktového managementu společnosti JRD, která je v tuzemsku průkopníkem udržitelného developmentu. Z nového přístupu plynou i nové strategické závazky. Jde například o výrobu většího množství obnovitelné energie, než spotřebují postavené domy, každoroční snižování uhlíkové stopy firmy i jejích produktů, obnovení bezprostředního kontaktu člověka s přírodou nebo zadržování veškeré dešťové vody v krajině v rámci budovaných projektů a vytváření podmínek pro rozvoj zeleně v lokalitě. „Důležitá je pro nás také oblast regenerace komunit, kdy v místě našich projektů vytváříme co nejvíce prostoru pro komunitní setkávání a volnočasové aktivity,“ doplňuje asociální aspekt Valeš.

Přední tuzemský správce fondů investujících do retail parků, společnost ZDR Investments, má letos na poli udržitelnosti rozpracováno hned několik projektů. „Právě jsme vydali první ESG report založený na datech ze softwarové platformy Deepki, řešíme BREEAM certifikaci našich nemovitostí, Light Green klasifikaci našich fondů, instalaci nabíjecích stanic, ale stěžejním projektem je instalace fotovoltaických elektráren,“ vypočítává generální ředitel ZDR Investments Ondřej Sychrovský. Většinu z 66 nemovitostí v portfoliu firmy tvoří zmíněné nákupní parky, které nabízejí obrovskou plochu využitelnou pro pokrytí solárními panely. Na začátku roku firma dokončila instalaci fotovoltaik na střechách svých rakouských nemovitostí, teď se zaměřujeme na české retail parky. První dva už solární energii využívají, na dalších minimálně deseti chce firma stihnout instalaci ještě letos. „Do konce roku 2025 bychom pak rádi pokryli 200 tisíc metrů čtverečních plochy solárními panely,“ odhaluje plány do budoucna Sychrovský.

Po malých krocích k velké redukci emisí

Velkými změnami prochází energetika, která je ve středu zájmu, protože patří k hlavním původcům emisí skleníkových plynů. Skupina E.ON tak má například v oblasti ochrany klimatu nastavenou dekarbonizační strategii, která zahrnuje kroky a cíle, jež jsou v souladu s Evropskou zelenou dohodou a Pařížskou dohodou a odráží se i v jejím fungování v České republice. „Náš cíl je do roku 2030 snížit naši uhlíkovou stopu v Česku o 75 procent v Scope 1 a 2 a o 50 procent v Scope 3. K tomu cíli vedou postupné kroky a každý z nich je důležitý. Dá se říct, že každý je takovým malým projektem roku,“ vysvětluje jednatel společnosti E.ON Česká republika Tomáš Bělohoubek. Jako příklad uvádí, že se firma zavázala do konce dekády plně elektrifikovat svou flotilu osobních aut. „S tím jsme už začali a letos děláme další kroky k naplnění tohoto cíle,“ říká Bělohoubek. Vedle toho se E.ON snaží v ekologii a udržitelnosti vzdělávat veřejnost. Jeho vlajkovou aktivitou je v tomto směru soutěž E.ON Energy Globe, která už 16. rokem hledá a propaguje projekty zaměřené na ekologii a udržitelnost. „Také jsme letos na jaře spustili nový projekt Turistika beze stop, který ukazuje, jak se dá i k turistice přistupovat udržitelně, a připomíná nové a neobjevené trasy,“ dodává Bělohoubek.

I v energetice stejně jako v již zmíněném bankovnictví začíná hrát zásadní roli reporting, jak potvrzuje například společnost ComAp zaměřená na chytré řídící a kontrolní systémy pro výrobu energií. „Nejen v kontextu evropské direktivy CSRD, která se nás dotkne stejně jako mnoha jiných firem, jsme se rozhodli udržitelnost více formalizovat a letos, tedy dva roky před tím, než ukládá legislativa, vydat náš první ESG report. Na něm v posledních měsících intenzivně pracujeme,“ říká manažerka marketingové komunikace a udržitelnosti Barbora Vajnarová. Firma proto podle ní důkladně zmapovala dopady svého podnikání na životní prostředí a společnost, sestavila analýzu dvojí materiality, spočítala svou uhlíkovou stopu a zorientovala se v evropské taxonomii. To ji umožnilo určit, na které oblasti by se měla soustředit, a nyní si nastavuje ambiciózní, ale reálně dosažitelné cíle. „ESG report považujeme za náš letošní největší projekt a doufáme, že pro nás bude odrazovým můstkem k dalším krokům v oblasti udržitelnosti,“ shrnuje Vajnarová.

Hlavně neplýtvat potravinami

Důraz na udržitelnost se prohlubuje také v maloobchodu. „V letošním roce se zaměříme na exekuci našeho Plánu pro Planetu ve všech jeho oblastech – od zlepšování toho, jak získáváme a vyrábíme naše produkty, jak provozujeme naše obchody a snižujeme emise, nebo jak našim zákazníkům pomáháme konzumovat zdravější a udržitelnější potraviny až po omezení plýtvání v rámci celého potravinového řetězce,“ vypočítává šéf komunikace Tesco Stores v Česku Michal Vaňáček. Společnost tak podle něj bude pokračovat v investicích do prodejen, aby snížila spotřebu energií, a to například instalací tepelných čerpadel či dveří na chladící zařízení. Zákazníci se zase mohou těšit na širší nabídku zdravých potravin – rozšíří se například sortiment zdravých svačinek. „Do naší online aplikace pro darování potravinových přebytků Foodiverse zapojíme napřímo i naše dodavatele, abychom pro potravinové banky získali ještě více potravin a drogistického zboží na pomoc lidem v nouzi,“ přibližuje další konkrétní aktivitu Vaňáček.

Také řetězec Penny si dlouhodobě bere za svůj boj proti plýtvání potravinami. Na všech více než 420 prodejnách po celé republice nově nabízí balíčky s potravinami s blížící se dobou spotřeby se slevou minimálně 50 procent. Zákazníci je najdou přímo na prodejně, nebo v rámci aplikace platformy Nesnězeno. „Balíčky Nesnězeno nabízíme jako jediný řetězec v Česku ve 200 prodejnách a rezervovat si je zákazníci mohou přes mobilní aplikaci. Ti, kteří nemají chytrý telefon nebo aplikaci nevyužívají, si je mohou pořídit napřímo v našich obchodech," vysvětluje vedoucí komunikace Penny v Česku Tomáš Kubík. Balíčky obsahují především pečivo z předchozího dne, ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, uzeniny s blížícím se datem spotřeby. Cena je 79 korun, ale hodnota zboží v balíčku je podle Kubíka minimálně dvojnásobná.

Nejde jen o životní prostředí

Udržitelná transformace přináší jako nový fenomén řadu otazníků, a tedy i mnoho práce pro poradenské či právní firmy. Ty samy o sobě volí různé přístupy. Například pro konzultantskou firmu RSM CZ je v letošním roce klíčové zaměření na sociální aspekt udržitelnosti, tedy S ze zkratky ESG. „Jsme hrdí na členství v iniciativě UN Empowering Principles, což dokládá naši angažovanost v oblasti udržitelnosti a etického podnikání. Věříme, že naše činnost může mít pozitivní dopad nejen na klienty, ale i na širší společnost,“ říká šéfka manažerského poradenství v RSM Zuzana Kubíková. K naplňování velkých cílů podle ní firma postupuje i malými aktivitami. Zapojila se například do iniciativy Do práce na kole, která podporuje zdravý životní styl a snižování uhlíkové stopy. Účastní se Pražské štafety, což posiluje týmového ducha a komunitní zapojení. Spolupracuje s platformou MumDoo, která pomáhá návratu a začlenění matek na mateřské dovolené do pracovního procesu. „Tyto aktivity přispívají k našim ekologickým cílům, posilují sociální odpovědnost a komunitní soudržnost, což je pro nás nesmírně důležité,“ shrnuje Kubíková.

Tuzemská pobočka právní firmy White & Case má letos jako prioritní udržitelný projekt přestavbu své kanceláře. „I přesto, že budova splňuje nejvyšší certifikaci LEED Platinum, zavázali jsme se k využití ještě úspornějšího osvětlení, instalaci senzorů pro automatické řízení světel, zavedení systémů pro šetrnější nakládání s vodou a posílení efektivnějšího třídění odpadu,“ popisuje Vít Stehlík, řídící partner pražské White & Case. V jejím sídle vzniknou další parkovací místa pro cyklisty. Na terasách přibude zeleň, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší. White & Case se letos také připojila k programu #EmpowerHer, společné iniciativě Ministerstva obchodu USA a Amerických obchodních komor v Evropě. Vít Stehlík podepsal deklaraci, která zavazuje k vytvoření inkluzivnějšího a spravedlivějšího pracovního prostředí.