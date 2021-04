V Motole vyroste první český Dům Ronalda McDonalda | E15.cz

„Když dítě onemocní vážnou nebo život ohrožující chorobou, paralyzuje to všechny členy rodiny, každého jinak. Je to extrémně náročné psychicky, fyzicky i finančně. Rodiče někdy přespávají improvizovaně, často musí cestovat přes celou republiku. V Domě Ronalda McDonalda jim nabídneme plnohodnotný odpočinek i zázemí, které podpoří jejich psychiku, aby se mohli co nejvíce věnovat svému nemocnému dítěti a celá rodina mohla díky Domu zůstat pohromadě,“ říká Ivana Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. Fond počítá také s plnou úhradou provozu Domu.

Fakultní nemocnice v Motole nebyla vybrána náhodně. Vedle celé řady specializovaných pracovišť, které jsou právě v tomto zařízení jediné svého druhu, je v motolské nemocnici i největší onkologické a hematologické centrum pro děti. „Zhoubným onemocněním v České republice onemocní zhruba 350 dětí ročně, z toho je asi polovina diagnostikována právě ve Fakultní nemocnici v Motole. Všechny tyto děti jsou hospitalizované po dobu delší než jeden měsíc, často i déle. A možnost strávit tento čas v blízkosti své rodiny je pro psychiku dětských pacientů nedocenitelná,“ říká MUDr. Vladimír Komrska, CSc., primář Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Stavba energeticky úsporného objektu je naplánována na následujících čtrnáct měsíců, přičemž projekt je navržený tak, aby bylo v budoucnosti možné přistavět další patro s patnácti novými pokoji. V první fázi Dům nabídne celkem jednadvacet pokojů, společnou kuchyni s jídelnou, obývací prostor a hernu pro děti. V českém Domě Ronalda McDonalda bude také pracovna, což není v zahraničí příliš obvyklé. Rodiče tak mohou v době pobytu v areálu i pracovat, místnost lze navíc využít jako učebnu.